Gas wird in Deutschland für Haushalte massiv teurer

Deutschland Happiger Gasaufschlag: Heizen wird für Haushalte um rund 500 Euro teurer 15.08.2022

Kochen mit Gas wird teurer. Bild: Manuel Wächter/ 11320814, fotolia

Das absolute Horrorszenario ist ausgeblieben. Der Preis für eine Kilowattstunde Gas wird nun um «nur» knapp 2,5 Cent erhöht. Das haben die Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland am Montag mitgeteilt. Im Vorfeld des Entscheids kursierten Szenarien von einem Aufschlag von bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde.

Dennoch wird das Heizen im Winter für Millionen von Haushalten deutlich teurer. Ein vierköpfiger Durchschnittshaushalt wird durch den steigenden Preis pro Jahr um zusätzlich 484 Euro belastet. Zuzüglich der Mehrwertsteuer, die auf den Zuschlag bezahlt werden muss, summiert sich der Mehrbetrag auf fast 580 Euro im Jahr. Ein Singlehaushalt muss mit Mehrkosten von etwa 130 Euro im Jahr für den Gasverbrauch rechnen. Die Mehrkosten werden für Millionen Deutsche zur Belastung, da die Konsumentenpreise ohnehin schon stark gestiegen sind. Nun wird auch das Heizen noch deutlich teurer.

Ein Zustupf für die in Not geratenen Gaskonzerne

Grundlage der nun beschlossenen Preiserhöhungen für Erdgas ist die sogenannte «Gasumlage». Diese kommt Gas-Versorgern zugute, die als Ersatz für das ausbleibende, weit günstigere Gas aus Russland nun Gas zu hohen Preisen in Norwegen oder den Niederlanden beschaffen müssen. Viele Energiekonzerne, die ihr Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren auf den Import billigen russischen Gases ausgerichtet hatten, sind seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den steigenden Gas-Preisen ins Straucheln geraten, wie etwa der Grosskonzern Uniper. Die Bundesregierung hat für Uniper gar ein milliardenschweres Rettungspaket schnüren müssen.

Mit der Gasumlage will die Bundesregierung nun verhindern, dass Energiegiganten wie Uniper bankrottgehen, wodurch die Gasversorgung noch stärker gefährdet würde als ohnehin.

Russland hat die Gaslieferung nach Deutschland über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 drastisch gedrosselt. In absoluten Zahlen hat in der jüngeren Vergangenheit kein Land mehr russisches Gas verbraucht als Deutschland. Der Industriemotor der EU leidet folglich wie kaum ein anderer Staat unter dem Gasengpass.

Die Opposition zeigt sich empört

Bei der Opposition kommt die gestern von der Bundesregierung konkretisierte Massnahme nicht gut an: «Die Gasumlage ist die unsozialste Massnahme einer Bundesregierung seit der Agenda 2010», kritisiert etwa Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Bundestag. «Dass die Folgen des Ukraine-Krieges und der Energie-Krise so einseitig bei den Normalbürgern abgeladen werden, ist inakzeptabel.» Der Staat müsse Bürgerinnen und Bürgern wegen der hohen Konsumenten- und Energiepreise stattdessen stärker unter die Arme greifen.

Tatsächlich arbeitet die Bundesregierung wegen der hohen Inflation von mehr als 7 Prozent an einem weiteren Entlastungspaket. Der liberale Finanzminister Christian Lindner will die Haushalte über die Steuern entlasten. Allerdings stossen auch diese Pläne auf Kritik der Opposition, da nach Lindners Modell Gutverdiener unter dem Strich stärker von den Entlastungen profitieren würden als Geringverdiener.

Die Rechnungen werden ab November deutlich teurer

Die am Montag verkündete Gasumlage wird sich in der Gasrechnung erstmals im November oder Dezember niederschlagen. Mit der Gasumlage können Gasversorger den Grossteil der steigenden Kosten für die Gasbeschaffung bis maximal Ende März 2024 an die Kundschaft weitergeben. Sollte sich die Lage auf den Gas-Märkten verändern, kann der Preis für eine Kilowattstunde nach oben – oder nach unten angepasst werden.

