Gebühren für Altkarton? Das sagen Entsorgungs-Organisationen der Zentralschweiz

Dass sich die Lage auf dem Kartonmarkt bald entspannen wird, ist laut Experten eher unwahrscheinlich. «Im Moment sehen wir keine Hinweise, die auf eine Verbesserung der Situation deuten würden», sagt Beat Kneubühler, Geschäftsführer des Vereins Recycling Papier und Karton. Es sei gar zu befürchten, dass auch das Altpapier einen ähnlichen Verlauf nehmen werde. Auch weitere Sekundärrohstoffe seien sehr stark unter Druck, so etwa der Stahlschrott, aber auch das Altholz. Beim Altkarton habe es zwar bereits in den 1990er-Jahren und 2009 einen grösseren Preiszerfall gegeben, doch für Kneubühler ist klar: «Die Schweizer Recyclingbranche hat meines Wissens eine solche Preissituation noch gar nie erlebt.»

Auf lokaler Ebene schaltet sich jetzt die Politik ein. Am Montag haben die beiden Stadtzuger GLP-Gemeinderäte Stefan Huber und Daniel Marti eine Interpellation eingereicht, in der sie fragen, wie der Zuger Stadtrat und der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba) auf die Situation reagieren. «Es ist vorstellbar, dass bei der Erhebung von Recyclinggebühren viele Menschen wiederverwertbare Stoffe in den Müll werfen, um Gebühren zu sparen», warnen sie. Diese Befürchtung hört man auch in der Entsorgungsbranche. «Wir sind der Meinung, die Gratisabgabe ist wichtig für eine hohe Sammelquote», sagt Patrik Geisselhardt, Geschäftsführer von Swiss Recycling.

Wie weiter? Zeba-Geschäftsführer Hans Ulrich Schwarzenbach plädiert für einen Systemwechsel. «Ähnlich wie bei der Elektronik braucht es eine vorgezogene Recyclinggebühr auf Verpackungsmaterial wie Sagex, Plastik oder Karton», fordert er. Die bei Elektronikprodukten im Kaufpreis inbegriffene vorgezogene Recyclinggebühr (VRG) ermöglicht es, dass Elektrogeräte in der Schweiz überall im Handel oder an Recyclingstellen kostenlos abgegeben werden können. Diese vor zwanzig Jahren eingeführte Gebühr deckt heute zumindest einen Teil der Kosten der Recyclingstellen. Schwarzenbach glaubt, dass die Einführung einer solchen Gebühr auf Verpackungsmaterial politisch mehrheitsfähig ist. «Unsere Branche muss sich für eine solche Recyclinggebühr starkmachen», sagt Schwarzenbach.