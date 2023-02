Secondhand-Uhren: Rolex und andere Marken steigen in Markt ein

Gefragte Gebrauchtuhren Alte Uhren sollen nicht mehr in Schubladen verstauben: Marken wie Rolex reissen sich plötzlich um Uhren aus zweiter Hand Der Handel mit gebrauchten Luxusuhren boomt. Nach Rolex entdecken jetzt weitere Marken den Sekundärmarkt für sich. Die Entwicklung stehe erst am Anfang, sagt ein Experte. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Die Rolex Daytona gehört zusammen mit der Royal Oak von Audemars Piguet und der Nautilus von Patek Philippe zu den begehrtesten Luxusuhren. Im Sekundärmarkt – oder Graumarkt – werden sie teilweise deutlich über den ursprünglichen Verkaufspreisen gehandelt. Bild: Shutterstock

Der boomende Markt für Gebrauchtuhren ist gerade das Thema Nummer 1 in der Uhrenbranche. Und er wird es noch eine gute Weile bleiben. Denn der Schritt von Branchenprimus Rolex vom Dezember, für gebrauchte Uhren Echtheitszertifikate auszustellen und damit das Secondhand-geschäft in offizielle Bahnen zu lenken, bringt nochmals neue Dynamik und Liquidität in diesen Markt, der in den vergangenen Jahren ohnehin schon explodiert ist.

Befeuert wurde der Markt zunächst vor allem durch die stark gestiegenen Kurse von Kryptowährungen. Diese brachten eine neue Käuferschicht für Luxusgüter hervor, was zu einem enormen Preisanstieg bei Vintage-Uhren führte. Bei den ohnehin schon seltenen Modellen wie der Daytona von Rolex, der Royal Oak von Audemars Piguet oder der Nautilus von Patek Philippe sind Preissprünge natürlich am deutlichsten zu sehen.

Mit dem Kollaps der Kryptowährungen im vergangenen Sommer sanken die Preise für einzelne Sammlerstücke zwar wieder deutlich, dem gesamten Sekundärmarkt wird aber immer noch ein spektakuläres Wachstum prognostiziert: Der Handel mit Gebrauchtuhren soll den Umsatz aus dem Verkauf von neuen Uhren sogar überholen, sind sich die meisten Branchenkenner einig. Die Frage sei bloss, wann. Manche glauben, in zehn Jahren, andere schon in drei bis fünf Jahren.

Schritt von Rolex hat Signalwirkung

Kein Wunder also, wollen sich die Uhrenmarken, die sich bisher mit wenigen Ausnahmen aus diesem Markt herausgehalten haben, künftig ein Stück vom Kuchen abschneiden. Dieselben Luxusuhrenmarken notabene, die vor zwanzig Jahren noch über den Verkauf von Uhren aus zweiter Hand gespottet hatten und das Feld den Handelsplattformen wie Watchfinder, Chrono24, Watchbox oder Chronext überliessen.

Der Schritt von Branchengigant Rolex, über den schon länger gemutmasst wurde, hat Signalwirkung. Wie die «New York Times» schreibt, wird erwartet, dass weitere Marken dem Beispiel folgen werden. Bekannt ist bereits, dass die Uhrenmanufaktur Audemars Piguet einen neuen Anlauf plant, nachdem die Firma schon einen gescheiterten Versuch hinter sich hat, im Sekundärmarkt Fuss zu fassen.

Oliver Müller, der früher für die Marke Omega gearbeitet und dann die Beratungsfirma Luxeconsult gegründet hat, ist überzeugt, dass Echtheitszertifikate – im Fachjargon CPO genannt – der neue Standard sein werden. «Ich gehe davon aus, dass sich früher oder später alle grossen Marken im Secondhandmarkt etablieren», sagt er. «Die Entwicklung steht noch ganz am Anfang.»

Die Umstellung geht freilich nicht von heute auf morgen. Für den Kauf und Verkauf braucht eine Marke ein Verkaufsnetz oder entsprechende Drittpartner. Und für die Prüfung sowie allfällige Reparatur der Uhren genügend Uhrmacher.

Bucherer ist einer der offiziellen Rolex-Händler und wickelt für die Marke nun den Kauf und Verkauf von Gebrauchtuhren ab. Kenneth Nars

Mehr Sicherheit für Konsumenten

Müller wertet die Entwicklung auch mit Blick auf die Konsumentinnen und Konsumenten positiv: Je mehr Marken in den Handel mit Gebrauchtuhren einsteigen, desto mehr Sicherheit und Vertrauen würden geschaffen. «Mehr Leute werden sich trauen, eine Gebrauchtuhr zu kaufen.» Sie müssten sich nicht mehr bloss auf die Reputation des Verkäufers auf der Plattform verlassen und könnten sich der Echtheit ihrer Uhr sicher sein.

Welche Folgen hat der Schritt von Rolex und Co. in den Secondhandmarkt also für die Handelsplattformen? Und wird es dort künftig überhaupt noch echte Luxusuhren zu kaufen geben, oder bleiben bloss potenzielle Fälschungen übrig? «Diese Plattformen darf man nicht abschreiben», sagt Müller. Ihm zufolge haben sie in der Vergangenheit massiv Geld in Kontrollsysteme investiert, damit weniger falsche Uhren in Umlauf kommen. Wird jemand zum Beispiel als Betrüger entlarvt, kommt er oder sie auf die schwarze Liste und bleibt gesperrt. Einige Plattformen, so die zum Luxusgüterkonzern Richemont gehörende Plattform Watchfinder, prüfen die Uhren zudem selbst. Andere fungieren hingegen lediglich als Marktplatz.

Eine absolute Sicherheit über die Echtheit hat man bei den Plattformen laut Müller trotz aller Regeln und Standards meist aber nicht. Die neue Konkurrenz dürfte ihnen deshalb zu schaffen machen. «Um zu überleben, sollte jeder Händler seine Kollektion diversifizieren und sich nicht nur auf das lukrative Geschäft mit Rolex verlassen.»

CEO von Chrono24 bleibt gelassen

Beim führenden Online-Marktplatz Chrono24, über den pro Monat rund 30’000 Uhren gehandelt werden, gibt sich Co-Chef Tim Stracke relativ gelassen: «Es gibt Schätzungen, wonach sich der Gebrauchtuhrenmarkt in den nächsten zehn Jahren verdreifachen wird. Dass er uns nicht alleine vorbehalten bleibt, war von Anfang an klar.»

Jedes kleine bisschen Zusatzvertrauen tue dem Markt ausserdem gut. Vor einem massiven Kundenverlust fürchtet sich Stracke also nicht. Nicht jedem, so glaubt er, wird ein solches Echtheitszertifikat den Aufpreis wert sein. Chrono24 beschäftigt weltweit rund 500 Angestellte. Jüngst musste das Unternehmen jedoch einen Stellenabbau verkünden, unter anderem wegen des aktuellen Preiszerfalls.