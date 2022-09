Warum Frauen ihr Geld zu wenig anlegen: Das sagt die Expertin

Geld und Gender Finanzexpertin über den Anlage-Gap: «Den Beratern fehlt für Frauen die Geduld» Frauen investieren viel weniger als Männer, aktuell bleibt ihr Geld zinslos auf dem Konto liegen und verliert sogar an Kaufkraft. Woher kommt dieser Gendergap, und kann man ihn aufbrechen? Was Anlageberaterin und Finanzkolumnistin Olga Miler jungen Frauen rät. Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Sotomo zeigt, dass nur 32 Prozent der erwerbstätigen Frauen ihr Geld anlegen. Bei den Männern sind es 48 Prozent. Chris Iseli / THE

Sie beschäftigen sich seit zehn Jahren mit Frauen und Finanzen. Studien stellen immer wieder fest, dass Frauen ihren finanziellen Nachteil, der von Lohnunterschieden gegenüber Männern herrührt, noch vergrössern, da sie mehrheitlich ihr Geld auf der Bank liegen lassen statt anzulegen. Woran liegt das?

Olga Miler: Für mich ist das fehlende Wissen der Hauptgrund. Viel weniger das ebenfalls oft genannte fehlende Kapital. Denn man kann schon sehr kleine Beträge renditeorientiert anlegen - mit zwanzig oder hundert Franken pro Monat anfangen.

Welches Wissen fehlt denn den Frauen?

Nicht nur, wie anlegen grundsätzlich funktioniert, sondern auch welche Werkzeuge und Anbieter es gibt. Beides kann man in Kursen kennen lernen. Meine Erfahrung ist, dass dann die meisten sagen: Ich wusste nicht, wie einfach das ist. Und mit der Erfahrung wächst das Selbstvertrauen. Oft sagen mir Kundinnen nach einem Jahr: Jetzt traue ich mir mehr Risiko zu.

Dann sind Frauen nicht grundsätzlich risikoaverser als Männer?

Sie wollen einfach mehr wissen, bevor sie Geld anlegen. Wenn man Frauen erklärt, worin das Risiko besteht, dann werden viele von ihnen wachstumsorientierte Investorinnen. Und zwar unabhängig davon, wie viel Geld sie einsetzen. Frauen wollen ein Verständnis für das Risiko und wissen, wie sie es steuern können.

Olga Miler war mehr als zehn Jahre für die UBS in verschiedenen Funktionen tätig und hat dort das Frauenförderprogramm Unique aufgebaut. Vor zwei Jahren hat sie Smartpurse gegründet, eine Plattform mit digitalen Kursen für Frauen zum Thema Finanzen. zvg

Fehlt den Frauen vielleicht das Gamble-Gen?

Vielleicht liegt es an den Hormonen, dass Männer tendenziell risikobereiter sind. Frauen haben einen längeren Entscheidungsweg, bis sie sich auf eine Anlage festlegen. Männer sind eher bereit, mit einem Betrag mal etwas auszuprobieren und müssen nicht jedes Detail verstehen. Frauen verlieren, wenn etwas nicht gut erklärt wird, potenziell das Interesse und machen nichts. Viele Banken oder Finanzanbieter haben weder die Ressourcen noch die Geduld, um diesen längeren Weg zu gehen. Dann delegieren die Frauen das Thema wieder an ihre Männer.

Es gibt die These, dass Frauen mehr Skrupel haben, ihr Geld anzulegen, wenn sie nicht wissen, was damit passiert. Sie denken: Grün, nachhaltig anlegen, das geht gar nicht!

Ich verstehe, dass es diese Meinung gibt, aber es ist durchwegs möglich, mit nachhaltigen Investitionen Geld zu verdienen. Zum Beispiel haben die erneuerbaren Energien zuletzt sehr gut performt. Klar, es gibt noch viel zu tun in Sachen Transparenz und so weiter, aber es gibt Möglichkeiten: etwa im Bereich Recycling, Cyber Security und im Technologiesektor.

Viele sind nach einem Termin bei der Bank demotiviert, da sie das Investitionsmodell nicht überzeugt.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Finanzbildung durch die Bank in den seltensten Fällen unabhängig ist. Das kann sie ja gar nicht, da die Bank ein Interesse daran hat, die eigenen Produkte in einem guten Licht erscheinen zu lassen.

Manche Frau sagt auch: Das interessiert mich alles nicht.

Nebst fehlendem Wissen ist das der zweite grosse Grund für Investitionsverzicht: Dass, sich mit Geld zu beschäftigen, für die meisten keine Passion ist. Dann versandet das Thema, der Alltag ist voll, und man macht nichts.

Ob man sich für Geld und Anlegen interessiert, hängt auch davon ab, was einem als Kind mitgegeben wurde.

Klar, das fängt damit an, dass Mädchen weniger Sackgeld bekommen als Buben. Die gesellschaftlichen Normen, den Wert des Geldes, das nehmen wir im Alter von fünf bis sieben Jahren mit. Es prägt uns, wie und ob überhaupt zu Hause über Geld gesprochen wird. Dazu kommt auch, wie die Geschlechter medial dargestellt werden.

Und in der Schule ist Anlegen heute noch kein Thema.

Nein, in der Schule wird praktisch auch nicht vermittelt, wie man mit Geld umgeht. Und so geht es weiter im Studium. Frauen verhandeln dann bereits ihren Einstiegslohn weniger als Männer. Der Gender-Pay-Gap ist auch ein Produkt schlechterer Verhandlungsführung. Gemäss Studien verhandeln 93 Prozent der Frauen ihren Einstiegslohn nicht. Eine Untersuchung der Universität St.Gallen zeigt, dass Frauen bei gleicher Leistung mit weniger Lohn starten als ihre männlichen Kollegen.

Ein kürzlich erschienene Studie des Forschungsinstitutes Sotomo fokussiert auf die Lücke, die den Frauen im Pensionsalter resultiert.

Ja, dieser sogenannte Gender-Pension-Gap ist das viel grössere Problem für das Sozialsystem und die Gesellschaft als der Gender-Pay-Gap. Allerdings ist das ein internationales Problem, das seit Jahrzehnten von der OECD untersucht wird. Da ist die Schweiz nicht allein, ganze Staaten versuchen sich hier zu reformieren. In der Schweiz haben wir nun die Chance, das Problem der Altersvorsorge unter anderem mit der AHV-Abstimmung bei den Hörnern zu packen.

Was würden Sie als Anlageberaterin einer jungen Frau heute empfehlen?

Am besten packt sie das Thema an, bevor sie Kinder hat, bevor es zur Gewohnheit wird, dass man sich nicht darum kümmert. Wenn man das Geld im Griff hat, ist das nicht nur gut für das Budget, sondern auch ein Booster für das Selbstbewusstsein. Das schwappt dann auf die Verhandlungsführung über, wie man für sich einsteht. Ich vergleiche das mit dem Gefühl, wenn man selber einen Reifen wechseln kann. Es hat einen positiven Effekt auf den «Peace of Mind».

Sehen Sie in der finanziellen Emanzipation die Chance, dass wir den Pension-Gaps schneller in den Griff kriegen?

Absolut. Aber wir brauchen auch Anreize, damit Frauen mehr arbeiten wollen und können, etwa teilzeitfreundliche Pensionskassensysteme. Jede Frau kann heute schon etwas tun, durch Anlegen in der 3. Säule und finanzielle Selbstbestimmung in der Partnerschaft. Wir müssen nicht warten, bis etwas passiert und «das System» sich ändert.

Die Männer müssen allerdings mitziehen.

Die Männer können einen Beitrag leisten, ihre Partnerin ermuntern, mehr zu arbeiten, selber auch Teilzeit arbeiten und im Haushalt mehr Verantwortung übernehmen. Im steuer- und lifestyletechnisch optimalen Modell, arbeiten beide 70 Prozent. Ich selber hatte ein Modell mit meinem Mann, in dem wir immer abwechselnd hundert Prozent gearbeitet und die Kinder betreut haben. Aber die Grosseltern haben auch entscheidend mitgeholfen. Jetzt, die Jungs sind 13 und 15, kann ich sagen: Es hat für alle funktioniert.

Solange wir keine Individualbesteuerung haben, werden Frauen immer die Rechnung machen und im dümmsten Fall nicht arbeiten.

Ja, wir brauchen die Individualbesteuerung. Heute wird das kleinere Einkommen aufgefressen. Viele meiner Freundinnen sind sehr gut ausgebildet, aber sie sagen sich: Ich arbeite doch nicht gratis und tue mir den Stress an. Ich verüble das diesen Frauen gar nicht. Aber wir müssen aus dieser Spirale herauskommen. Das dient niemandem, vor allem nicht der Wirtschaft, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Wir haben so viele fantastisch ausgebildete Frauen direkt vor der Haustüre und keine Anreizsysteme, das ist gesamtökonomisch unsinnig.

