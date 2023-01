Hypotheken, Stadler Rail, Moncler und weitere Börsentipps

Geldanlage Dicke Gewinne mit Winterjacken – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso es sich lohnt, zusätzlich Moncler-Titel zu erwerben und wieso Anleger, die Stadler-Rail-Aktien behalten sollten. François Bloch Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Zum europäischen Börsenkrösus mutieren die Papiere von LVMH (MC FP): +249,7% über die letzten fünf Jahre, während der französische CAC-40-Index nur ein Plus von 49% verbuchen konnte. Den 388-Milliarden-Euro-Titel dürfen Sie unter keinen Umständen vorzeitig veräussern: 2023 sollte der Luxusmarkenhersteller eine neue Rekordumsatzrendite von 27,7% erreichen. Langfristig orientierte Anleger dürfen unbeschwert nachladen. (Positionen nochmals erhöhen)

In Sachen Stadler Rail (RAIL SW) läuft alles perfekt für Sie: Die Kaufempfehlung in der Kurstalsohle vor geraumer Zeit entwickelt sich zum Jackpot. Denken Sie daran, weiterhin mit gedeckten Calls zu agieren, um zusätzliche Renditeprozente aus Ihrem Investment herauszuquetschen. Die Achillessehne der Firma ist die relativ moderate Umsatzrendite (5,62% im Jahr 2022). Doch sie geht schrittweise nach oben. (Halten)

Eine explizite Kaufempfehlung aus den Anfangszeiten dieser Kolumne startet nun durch an den US-Börsen: Es handelt sich um den Rasenmäher-Produzenten The Toro Company (TTC US): +494,8% innert zehn Jahren. Der 12-Milliarden-Dollar-Titel dürfte 2024 eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 34,7% erzielen. Als Aktionär erhalten Sie nur eine Aufgabe von mir: Auf jährlicher Basis die Dividendenausschüttungen in neue Papiere zu reinvestieren. (Zauberren­dite auf zehn Jahre)

Die Story für meine Leserschaft beim Quantex Global Value Fonds (Valor: 39961167) hat 2022 ihren erfolgreichen Abschluss gefunden: Die Anlagerendite über die letzten zwölf Monate betrug +7,2%, während der Referenzindex 17,6% an Wert verlor. Seien Sie sich bewusst, dass ich wegen dieses Tipps in der Vergangenheit enormen Druckversuchen und Vorwürfen ausgesetzt war. (Rückgrat in der Bericht­erstattung)

Zum Anlagetrumpf in Ihrem Portfolio mutieren die Papiere des Winterjackenherstellers Moncler (MONC IM): +107,4% innert fünf Jahren, während ein Investment auf den italienischen Börsenindex mit einem Verlust von 7% zu Buche stehen würde. Laut meinen Hochrechnungen wird sich der Buchwert pro Aktie beim 14-Milliarden-Euro-Titel zwischen 2019 und 2023 um mehr als 120% erhöhen, womit für Sie als Investor mehr als erfolgreiche Zeiten in Aussicht stehen. Bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,6 Punkten im Jahr 2024 dürfen Sie ungeniert Ihre Positionen erhöhen. (Nach­laden: Forza Italia)

Der BCV Barrier Reverse Convertible (Valor: 120 304 429) auf weltweite Börsenindexe wird nach sechsmonatiger Laufzeit dieser Tage zu 100% zurückbezahlt inklusive Zinsen: Ihre Anlagerendite beträgt 4,54%. Sofern Ihr Kaufauftrag vor 9 Uhr morgens bei der BCV eintrifft, sind Sie dabei. Keine Bank wird bevorzugt, was mir wichtig ist. (Fairness für ALLE)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Nachdem ich bereits viele Ihrer Anlagetipps erfolgreich umgesetzt habe, erlaube ich mir, mich mit einem anderen Thema an Sie zu wenden. In Ihrer Kolumne lese ich immer wieder von Ihren sensationellen Hypothekenangeboten, welche Sie für Ihre Leserinnen und Leser aushandeln können. Nun ist es so, dass per 31.03.2023 unsere aktuelle Geldmarkthypothek ausläuft. Unser Vertrag aus dem Jahr 2018 basierte auf einem Kreditzinssatz von 0,75%, bei einem damaligen Libor-Satz von 0,00%. Ich bin der Meinung, dass dieser Basiszinssatz einerseits für unsere Einkommenssituation, andererseits aber auch für unser Objekt zu hoch ist. Wir haben wohlwissend unsere ganze Hypothek – zwei Tranchen à je 506'000 Franken – gleichzeitig abgeschlossen. Eine Aufteilung in unterschiedliche Modelle respektive Laufzeiten kommt für uns nicht in Frage, da wir flexibel bleiben wollen. Aus demselben Grund wollen wir auch eine möglichst kurze Vertragslaufzeit, sollte es wieder eine Geldmarkthypothek werden. Es wäre grossartig, wenn Sie uns bei der Erneuerung unserer Hypothek unterstützen könnten.

Aus der Retrospektive kann vermerkt werden, dass Sie damals einen zu hohen Kreditzinssatz bezahlt haben. Leser, welche zur gleichen Zeit über meine Kanäle eine Hypothek für Mehrfamilienhäuser unterschrieben, mussten einen Zinssatz (Aufschlag) von nur 0,30% bezahlen. Aktuell liegt mein Topanbieter – ein Tochterunternehmen einer Kantonalbank – bei einem Aufschlag von 0,58%. Bei Ihrer Hypothekargrösse sollten Tiefstpreise möglich sein, aber ich kann Ihnen keine Garantie geben, da jeder Fall anders eingeschätzt wird. Selbstverständlich erhalten Sie meine Topanbieter ohne kommerzielle Interessen.

Anlagetipp der Woche

Mit vier Schweizer Toptiteln versuche ich, Sie diese Woche zu begeistern: Sofern Sie davon ausgehen, dass weder die Titel von Roche, Novartis, Nestlé oder CFR Richemont mehr als 45% innerhalb von 15 Monaten an Wert einbüssen, werden Sie beim BCV-Produkt (Valor: 124 406 173) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten eine Jahresrendite von 13,52% in Franken von einem Garantiegeber mit AA-Status ausbezahlt. Der Emittent kann erstmals nach sechs Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive Zinszahlung zurückbezahlen. In einer historischen Zeitreihenanalyse über die letzten fünf Jahre mit täglich bezahlten Schlusskursen bei einem Autocall von 90% wäre Ihre Trefferquote bei 99,54% (Quelle: Privatam) gelegen. Um Ihre Anlagesicherheit zu erhöhen, verfügen alle vier Titel über Kursziele auf Jahresbasis, die signifikant höher liegen als das aktuelle Preisniveau. Im Vergleich mit einem gleichzeitig lancierten Konkurrenzprodukt bieten wir nennenswerte Vorteile: einen garantierten Zinssatz auf die ersten sechs Monate, der um 80% liegt, eine tiefere Kursbarriere und ein klar besseres S&P-Rating des Garantiegebers. Die Banque Cantonale Vaudoise hat sich verpflichtet, mit einem hohen Emissionsvolumen möglichst viele Leser zum Originalpreis von 100% ohne Aufschläge zu bedienen.

