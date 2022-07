Börsentipps: Laborgeräte, Chiphersteller und Zürich Versicherung

Geldanlage Wieso man jetzt Laborgeräte-Aktien kaufen sollte – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso man beim US-Laborgerätehersteller Thermo Fisher Scientific jetzt zuschlagen sollte – und gibt weitere Börsentipps. François Bloch Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration: Marco Ratschiller

In einer super Verfassung präsentiert sich der amerikanische Laborgerätehersteller Thermo Fisher Scientific (TMO US): +244,7 Prozent innert fünf Jahren. Laut meinen Modellen beträgt der Bewertungsabschlag 9,7 Prozent, was für Sie die letzte Möglichkeit darstellt, weitere Positionen zu einem moderaten Preis zu erwerben. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 25,4 Prozent 2023 sollte der Höhenflug des mit 234 Milliarden US-Dollar bewerteten Papiers unverdrossen weitergehen. (Nachladen)

Wort gehalten hat die LUKB in dieser Woche beim Angebot in Sachen strukturierte Produkte: Sämtliche Bestellungen, die bis Montagmorgen 10 Uhr dort regelkonform eingegangen sind, wurden zum Originalpreis von 100 Prozent abgewickelt. Das Zeichnungsvolumen war hervorragend, was auch im direkten Zusammenhang mit den Top-Konditionen steht, welche die Innerschweizer unserer Leserschaft offerieren konnten. (Top im weltweiten Vergleich)

Zurück auf der Erfolgspur befindet sich der holländische Chiphersteller ASM International (ASM NA): +613,1 Prozent innert fünf Jahren. Kurzfristig hat es richtig gerumpelt an der Börse, denn auf verschiedensten Kanälen wurde gegenüber dem 14,4-Milliarden-Euro-Titel Tage vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 21. Juli schlechte Stimmung gemacht. Einmal mehr lasse ich die Fakten sprechen: Der Gewinn pro Aktie stieg von 2.23 Euro im Vorjahresquartal auf 3.30 Euro an. Das Sahnehäubchen bei diesem Zahlenkranz: Die Gewinnmarge stieg innert Jahresfrist von 26 Prozent auf 29 Prozent an. (Miesepeter haben keine Chance)

Die Spannung ist zum Zerreissen, wenn am 2. August 2022 der israelische Titel Solaredge (SEDG US) seine Quartalszahlen präsentiert: Bei einer Anlagerendite von +413,1 Prozent über die letzten drei Jahre müssen Sie keinerlei Bedenken haben. Gewichtigster Schweizer Akteur bei diesem Börsenspektakel sind die Kunden der Genfer Privatbank PICTET, welche 2,94 Prozent am Unternehmen halten. Falls meine Analysen mit der Realität übereinstimmen, wird das mit 18,9 Milliarden US-Dollar taxierte Unternehmen 2022 einen Umsatz von über 3 Milliarden Dollar erzielen können. (The winner takes it all)

Stetig nach oben geht es mit den Papieren der Zürich Versicherung (ZURN SW): +81,3 Prozent innert fünf Jahren. Nun hat der heimliche Schweizer Börsenchampion seine Fühler nach Indien ausgestreckt und ist im Bieterkampf um Reliance Capital verwickelt. Die Mitwettbewerber sind internationale Finanzgiganten. Ich wäre sehr überrascht, wenn Zürich-CEO Mario Greco jeden Preis bezahlen würde, um hier die fette Beute zu ergattern. Hier dürfen Sie in der Zwischenzeit ungeniert nochmals eine Schippe drauflegen, ohne sich allzu viele Sorgen machen zu müssen, dass Ihr Investment unter einem schlechten Stern stehen würde. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich habe eine Position von 3650 UBS Group N. In Ihrer Rub­rik erwähnen Sie immer wieder die gedeckten Calls. Nun möchte ich einen gedeckten Call auf diesen Valor kaufen. Worauf muss ich achten? Soll ich auf die Gesamtposition einen Call machen oder lediglich auf einen Teil? Und welchen Strike und welche Laufzeit?

Zuerst müssen Sie von Ihrer Bank die Starterlaubnis erhalten, dass Sie mit gedeckten Calls agieren können. Bei einer Stückzahl von 3650 UBS-Aktien lässt sich Einiges für Sie bewegen. Damit dieses Unterfangen eine lukrative Angelegenheit für Sie ist, gilt es, bei drei Banken Offerten einzuholen, denn die Transaktionskosten können bei in der Schweiz regulierten Banken um bis zu 350 Prozent voneinander abweichen.

Damit ich mit Ihnen eine optimale Strategie festlegen kann, müsste ich Ihren Einstandspreis inklusive Dividende wissen. Wenn ich mir die erwartete Dividendenrendite der UBS für das Jahr 2023 errechne, komme ich auf 3,56 Prozent, was im aktuellen Schweizer Zinsumfeld sehr hoch ist. Daher würde ich an Ihrer Stelle einen leicht offensiven Ausübungspreis für das ganze Paket wählen, welcher über dem aktuellen Aktienkurs liegt, damit Sie als Stillhalter nicht bei der ersten signifikanten Aufwärtsbewegung des UBS-Titels Ihre Aktien abgeben müssten.

Vorteil bei dieser Strategie: Nebst der Dividende erhalten Sie die Call-Prämie auf Ihr Konto überwiesen. Laut meinen Modellen sich wird der Gewinn pro Aktie zwischen 2022 und 2024 von 2,11 Franken auf 2,34 Franken akzentuieren. Keine spektakuläre Entwicklung des Aktienkurses nach oben stelle ich damit in Aussicht, aber es ist dennoch optimal für Ihre neue Strategie.

Anlagetipp: Moderates Risiko

Wenn Sie davon ausgehen, dass die drei Schweizer Weltmarktchampions ALCON, SONOVA und Straumann jeweils nicht mehr als 41 Prozent an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb eines Jahres, dann ist der Anlagetipp dieser Woche Top. Das Produkt (120 748 846) mit extremen Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich mit dem renommierten Garantiegeber BCV (Rating: AA) wird Sie begeistern: Ein Jahreszins von 15,17 Prozent ist sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Referenztitel darf während der maximalen Laufzeit die Barriere von 58,94 Prozent unterschreiten. Verliert der schwächste Wert der drei Aktien 35 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den ganzen Kapitaleinsatz zurück.

Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt, was die defensive Grundstruktur des Produktes unterstreicht. Gleichzeitig mit dem BCV Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 90 Prozent höher als beim Mitbewerber – trotz besserem Rating und tieferer Kursbarriere des BCV Produktes. Alle Titel haben Kursziele auf 12 Monaten, welche höher sind als der aktuelle Aktienkurs.

Bewertung: Top-Konditionen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen