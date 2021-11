Die besten Anlagetipps der Woche

Geldanlage So fährt man Gewinne ein: Hier kommen die Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Sie mit dem Zuger Tesla-Lieferanten Bossard in der Poleposition sind und neue Rekorde zu erwarten sind. François Bloch Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

In einer ausgezeichneten Verfassung präsentiert sich der Gipfelstürmer ASM International (ASM NA): +209,2% innert zwölf Monaten, und ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht. Lag 2018 das Betriebsergebnis (Ebit) noch bei 124 Millionen Euro, erwarte ich eine Steigerung dieser Kennzahl auf 62 Millionen Euro bis 2024. (Nachladeverbot)

Knallhart befinde ich mich im Deutungsstreit mit einem sehr bekannten Schweizer Finanzinstitut in Sachen Interroll (INRN SW): Bei einem Zuwachs von 347,4% über die letzten fünf Jahre sind Sie als Anlegerinnen und Anleger die grossen Sieger in diesem Wettstreit. Mit einer Marktkapitalisierung von 4 Milliarden Franken erreicht der Logistikanbieter ein neues Rekordhoch. Ende Januar 2022 wird das Unternehmen wohl berichten können, dass meine Schätzung eines Ebit von 100 Millionen Franken für ein volles Geschäftsjahr (2021) Realität ist. (Nachladen)

Für Ihren Durchhaltewillen bei Nvidia (NVDA US) werden Sie nun regelrecht belohnt: Innert fünf Jahren stieg das Papier um satte 1684,6% an! Mehr als glücklich schätzen sich auch jene Leserinnen und Leser, welche die Aktien des Höhenfliegers aus einem strukturierten Produkt erhalten haben. (Volltreffer für Geduldige)

Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich eine sehr hohe Wertschätzung für den CEO der Zuger Bossard Holding (BOSN SW) hege: Aktionäre sind in der absoluten Poleposition, weiterhin vom Tesla-Zulieferer zu profitieren. Innerhalb von fünf Jahren stieg das Papier um enorme 187,1% an, während unser lokaler Index in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 78,3% vollziehen konnte. 2022 wird das Unternehmen erstmals einen Umsatz von über 1 Milliarde Franken erreichen können. (Geniessen)

Der «Doppelschlag» in Sachen Anlagetipp sitzt: Falls bis um 08.01 Uhr Ihr Auftrag am Montagmorgen bei der Bank Ihrer Wahl hinterlegt wird, haben Sie gute Chancen, in der ersten Runde zum Originalpreis von 100% zu den Papieren zu gelangen. Der Gegenwert von 15 Millionen Franken ist für meine Leserschaft diese Woche bei den Emittenten reserviert: Rekordniveau für hiesige Verhältnisse! Eine Bank versucht nun mit einem «Buebetrickli», Sie auf die falsche Fährte zu locken: Auf dem Termsheet steht wie bei uns der Jahreszins in Prozenten, aber bei der Kaufabrechnung gibts Einstandskosten von 101%, womit Ihre Rendite massiv tiefer auf Verfall ist, als Ihnen ursprünglich vermittelt wurde.

Mit einer Weltpremiere kann die Luzerner Kantonalbank (LUKB) aufwarten: Im Rahmen des Anlagetipps erhalten Sie erstmals die Möglichkeit, ein Trio, bestehend aus israelischen Cyberchampions, welche alle die weltweite Nummer 1 in ihrem Kerngebiet darstellen, mittels «Struki» zu erwerben. Die LUKB ging dabei an ihre Schmerzgrenze: Gestehungskosten von 0,12%. (LUKB ist TOP)

Ich bin bei einem Teil meiner Aktientitel Ihrer Covered-Call-Strategie gefolgt (Straumann, Estée Lauder, ASM International, Partners Group, Comet, weitere). Ich habe die Calls am 22. Oktober bei 90% des damaligen Börsenkurses verkauft (Verfall per Juni 2022). Seitdem haben praktisch alle Titel deutlich zugelegt (zum Beispiel ASM International: +18%). Durch die gedeckten Calls kann ich an dieser Entwicklung natürlich nicht partizipieren. Was raten Sie mir in einer solchen Situation: Hinaufrollen der Short-Calls? Wenn ja: auf welche Höhe? Halten und auf Rückschlag bei den Titeln hoffen? Optionen schliessen? Falls ja, wann wieder zu Covered Calls wechseln?



Sie haben Titel, welche eine Kursperformance erzielt haben, welche sämtliche realistischen Erwartungen übertrafen. Ihre defensive Grundhaltung war konsequent, nun gilt es smart zu agieren. Dabei empfehle ich Ihnen mein Strategiekonzept, welches ich mit einer steigenden Anzahl von Leserinnen und Lesern der «Schweiz am Wochenende» direkt umsetze: Befindet sich eine Aktie aktuell 2,5% über ihrem ursprünglichen Ausübungspreis, lösen Sie die bestehende Position auf und setzen auf einen neuen neunmonatigen Call mit einem Ausübungspreis, welcher 5% tiefer liegt als das aktuelle Aktienniveau. Damit dieses Unterfangen gelingt, sollten Sie mir ein Excel-Spreadsheet erstellen mit Einstiegskursen, aktuellen Kursen und den entsprechenden Optionspositionen. Auf monatlicher Basis sollten Sie mir dann das Spreadsheet zuschicken, damit wir die notwendigen Anpassungen machen können. Dieser Service ist für Sie als Abo-Besitzer natürlich gratis, damit Sie voll profitieren können.

Anlage-Tipp 1

Fabulös von einer Risiko-Rendite-Perspektive aus gesehen ist das neueste Julius-Bär-Produkt (Valor: 114 434 165) mit einem garantierten Zins von 23,50%. Die Barriere wurde bewusst auf tiefe 55% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von neun Monaten. Es handelt sich um absolute Topwerte aus der Rohstoffproduktion: Arcelor Mittal, Norsk Hydro und Vale. Trefferquote über 5 Jahre: 98,77%.

Bewertung: 10/10 (Extreme Konditionen mit Champions)

Anlage-Tipp 2

Weltpremiere dank dem LUKB BRC (Valor: 112131688)! Mit Check Point (sämtliche Global- 100-Unternehmen benützen die Firewall-Produkte), Wix.com (Weltweite Nummer-1-Software für selbstgestaltete Websites) sowie CyberArk (Globaler Marktführer für Privileged Access Management) haben die Anlegerinnen und Anleger drei israelische Champions erstmals in einem einzigen Paket. Bei einer Barriere von 55% und maximaler Laufzeit von neun Monaten gibt es den garantierten Zinssatz von 23,10% .

Bewertung: 10/10 (XXL Wachstumswerte)