Die besten Börsentipps: Auch für Bitcoin-Einsteiger

Geldanlage Süsses oder Saures? Bitcoin-Starthilfe und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Kryptowährungen nur etwas für Risikofreudige sind und bei welchen Wertpapieren jetzt Geniessen angesagt ist. François Bloch Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Zur absoluten Erfolgsstory mutiert das Investment beim amerikanischen Indexanbieter MSCI Inc. (MSCI US): +774,1% innert fünf Jahren, während der allgemeine US Aktienbarometer nur auf einen Zuwachs von 137,8% in der gleichen Periode kommt. Der 53-Milliarden-US-Dollar-Titel wird im kommenden Jahr einen neuen Rekordgewinn abliefern. (Geniessen)

Bitcoin ist in aller Munde, und daher war es mir seit mehreren Monaten ein spezielles Anliegen, Ihnen eine Finanzinnovation der absoluten Extraklasse zu präsentieren. Niemand kann mit gutem Gewissen behaupten, den wirklich idealen Einstiegskurs für dieses sehr ­volatile Anlageinstrument zu erwischen. Nur der Schlusskurs bei Verfall nach neun Monaten ist für die finale Rückzahlung unseres Produktes verantwortlich. Notiert Bitcoin auf oder über 50% des heutigen Niveaus, erhält der Anleger 100% zurück und zusätzlich einen Jahreszins von 15%. Für jedes Prozent unter 50% verliert der Investor linear. Verliert der Bitcoin als Beispiel 56% seines Wertes von der Anfangsnotierung aus betrachtet, erhalten Sie 99,25% der ursprünglichen Investition von 100% ausbezahlt. Das Leonteq-Produkt (Valor: 114330195) weist hervorragende Konditionen auf, aber ist nur geeignet für Anleger, welche eine erhöhte Risikoneigung haben. (Weltpremiere für Sie)

Jetzt stimmt alles für Sie beim Chiphersteller ASM International (ASM NA): +1092,5% innert fünf Jahren. Aufgrund der Preisentwicklung in den letzten Monaten hat sich der Be­wertungsabschlag auf null ­zurückgebildet, womit ich mit gutem Gewissen Ihnen gegenüber keine Nachladeempfehlung mehr aussprechen kann. (Geniessen)

Dem Markt einen Schritt voraus am 25. Oktober 2021 waren ausgekochte Optionshändler an den US-Börsen, als Sie in den letzten Handelsminuten, zwischen 21.45 und 22.00 Uhr (Schweizer Zeit), spekulative Positionen auf die UBS-Aktien erworben haben mit vermeintlicher Aussicht auf Totalverlust. Nun erfreuen sich die Käufer der spekulativen Optionspapiere in der Zwischenzeit eines sehr schönen Gewinnes! (Jackpot mit UBS-Optionen)

Nun werden die letzten Platzkarten beim US-Beteiligungsunternehmen KKR (KKR US) im übertragenen Sinn an der Börse verteilt. Laut meinen Analysen beträgt der Bewertungsabschlag nur noch 4,4% beim 65,5-Milliarden-Dollar-Titel. Bei KKR erwarte ich eine Steigerung des Betriebsergebnisses von 1,1 Milliarden Dollar im 2018 auf 5,4 Milliarden bis ins 2024. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 16 Punkten und im kommenden Jahr wird eine Umsatzrendite von 142% anvisiert. (Nachladen)

Zum Trumpfass bei der Nr. 1 vom Paradeplatz mutiert der UBS Large Cap Growth ETN (FBGX US): Mit einer Rendite von +524,6% innert fünf Jahren sprengt das Produkt sämtliche Erwartungen. (Nachladen zum x-ten Mal)

Ihre Empfehlungen sind einfach Klasse, ich danke Ihnen zum x-ten Male. Die Aktie Bobst Group N hat nun ungefähr 10% nachgegeben. Ich besitze 400 Stück und bin dank ihrer Empfehlung im Plus von 47%. Meine Frage an Sie ist, soll ich eine Gewinnmitnahme tätigen, oder weiterhin auf diesen Titel setzen?



An Ihrer Stelle würde ich hier auf keinen Fall die Gewinne mitnehmen. Das Betriebsergebnis (Ebit) wird sich zwischen 2018 und 2024 von 87 Millionen Franken auf 134 Millionen Franken erhöhen. Damit würde das Kur-/Gewinnverhältnis per 2025 auf unter 12 Punkte fallen. Das bedeutet Schnäppchen-territorium beim 1.2 Milliarden Franken Titel. Im kommenden Jahr, wird die Dividendenrendite auf 2,2% erhöht, was wollen Sie noch mehr?

Mit Freude lese ich Ihre wöchentlichen Tipps in der «Schweiz am Wochenende». Ich bin 35 Jahre alt und möchte über einen längeren Horizont ungefähr 50'000 Franken in Aktien anlegen. Hätten Sie mir eine Empfehlung??



Als relativ junger Investor würde ich Ihnen zwei Titel ans Herz legen, welche eine fulminante Wachstumsstory aufweisen: Es handelt sich um Interroll und die Partners Group.

Jede Woche lese ich Ihre Ratschläge zur Geldanlage. Aus Spass habe ich im Januar 2021 Aktien gekauft. Ich habe keine Ahnung von Geld und habe auch keins, möchte aber einmal im Leben Aktien besessen haben. So habe ich die empfohlene Clean Power Capital gekauft. Meine Frage an Sie: Ist je noch zu erwarten, dass diese Aktien steigen und Gewinn bringen??



Das Prinzip Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber an der Börse, daher sollten Sie dieses Experiment sofort beenden.

Anlage-Tipp 1

Äusserst extrem von einer Risiko-/Renditeperspektive aus gesehen ist das neueste Julius Bär Produkt (Valor: 114 434 156) mit einem garantierten Zins von 21,15%. Die Barriere wurde bewusst auf tiefe 56,25% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von nur neun Monaten. Es handelt sich um US World Champions im Technologiebereich: Zoom Video, BROADCOM und PayPal. Trefferquote seit Kotierung sämtlicher Aktien: 95,50%.

Bewertung: 10/10 (Extreme Konditionen mit Champions)

Anlage-Tipp 2

Während die Konkurrenz bei ihrem Produkt mit chinesischen Elektrowagenhersteller Einstiegskosten von 6.19% ausweist, bezahlen Sie hier nur 0.083%! Daher ist die Ausgestaltung des neuesten VONTOBEL Produkts (Valor: 111765674) mit Jahreszins von 24% in Franken bei maximaler Laufzeit von neun Monaten und Barriere bei 55% extrem. Unser Aktienduo (NIO und Great Wall Motors), weist im Gegensatz zur Konkurrenz ein Ebitda auf, das im 2022 positiv sein sollte.

Bewertung: 10/10 (XXL Wachstumswerte mit Gewinn)