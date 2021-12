Börsentipps der "Schweiz am Wochenende"

Geldanlage Bei dieser Aktie kommen selbst Nachzügler nicht zu spät – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum es sich lohnt, beim Diabetes-Spezialist Novo Nordisk einzusteigen und welche Bankaktie eine Hammerperformance hinlegt. François Bloch Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Mehr als zuversichtlich können Sie als Aktionär des US- Technologiewertes LAM Research (LRCX US) der Zukunft entgegenblicken: Der fundamentale Bewertungsabschlag beträgt laut meinen Modellen satte 25,2%. Bislang ist Ihr Investment höchst erfolgreich: +612,7% innert fünf Jahren in Lokalwährung. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 32% im kommenden Jahr gilt es, auf jährlicher Basis die Dividendenausschüttung in neue Papiere zu reinvestieren. (Halten)

Auf absolutem Rekordkurs befindet sich der skandinavische Diabetes-Spezialist Novo Nor­disk (NOVO B): +233,1%, während der lokale Börsenindex in der 5-Jahres-Periode nur auf 141,8% inklusive Dividendenausschüttung kommt. Beim 233- Milliarden-Franken-Titel lohnt sich der Einstieg auch für Nachzügler, denn dieses Papier wird mit einem fundamentalen Abschlag von 14,2% gehandelt. (Kaufen)

Die holländische ING Bank (INGA NA) mit ihrem neuen CEO, welcher seit 18 Monaten an der Spitze ist, hat das Kunststück fertiggebracht, 2021 bislang die weltweit höchste Börsenperformance aller Universalbanken zu erzielen. Spannend ist dabei folgender Aspekt: Der lokale Bankenindex konnte in der gleichen Periode um mehr als 100% übertrumpft werden. Trotzdem ist noch viel Luft nach oben: Der fundamentale Bewertungsabschlag beträgt 49,3% laut meinen Modellen. Fürs kommende Jahr ist daneben Jubelstimmung für Sie als Aktionär angesagt: Erwartete Dividendenrendite von 6%. (Neuer CEO sorgt für Hammerperformance)

Beeilen Sie sich, wenn Ihre aktuelle Hypothek in weniger als zwölf Monaten ausläuft: Mit ein bisschen Schlachtenglück erhalten Sie eine zehnjährige Anbindung für unter 0,90%, aber die Zeit drängt, denn der Marktdurchschnitt liegt schon bei weit über 1,35%. Auf meiner Spezialliste ist ein neuer Anbieter aufgetaucht, welcher sich knallhart Marktanteile ergattern möchte, und dies zu fast jedem Preis. Nützen Sie dieses Zeitfenster schnellstmöglich, denn im mehrjährigen Vergleich kommen Sie derzeit immer noch extrem günstig zu Ihrer Finanzierung. (Hypotheken: jetzt!)

Beim Anlagetipp der Woche hat der weltweite Chef höchstpersönlich bei der Vontobel Bank in Sachen Investment Solutions Tempo gemacht: Beim Swiss World Champions Basket (Valor: 114116616) betragen die Einstiegskosten 0,014%. Das Produkt kann erstmals nach sechs Monaten gekündigt werden, und dies bei einem Jahreszins von 11,60%. Die Konkurrenz bietet nur 6,75%. Der Unterschied liegt darin, dass bei Vontobel der Emittent nach Ablauf der Frist quartalsweise selbst den Rückzieher zu 100% plus Coupons machen kann, während beim Gegenprodukt alle vier Aktien (ABB, Givaudan, Holcim, Sika) beim Stichtag über Fixierungskurs sein müssen, damit dieses Produkt vorzeitig zu 100% + Zins zurückkommt. Die Konkurrenzeinstiegskosten liegen bei 2,16% (Totaler Wettbewerb für Sie)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Ich habe aus einer Erbschaft Geld erhalten und möchte dieses, zusammen mit einem Teil meines Ersparten, anlegen. Ich bin aber ein kompletter Neuling in Sachen Anlagen. Ich bin Kunde bei der Raiffeisen, Zuger KB und UBS. Mir ist Sicherheit wichtig und ich habe wegen der Einlagensicherung mehrere Bankbeziehungen. Ich habe mich mit Bekannten und Bankberater unterhalten und ich habe mir nachfolgenden Plan zusammengestellt. Was halten Sie davon? Ich möchte ca. CHF 230 000 anlegen. Von der Zuger KB wurde mir der Strategiefonds «Zuger KB Fonds – Strategie Ausgewogen» empfohlen, in welchen ich ca. CHF 50 000 investieren würde. Bei der UBS würde ich gerne ca. CHF 150 000 in drei Fonds investieren zu den Themen «Swiss High Dividend», «Nachhaltigkeit» und «Healthtech». Ca. CHF 35 000 würde ich gerne noch in physisches Gold investieren und in den Banktresor legen. Nicht wegen der Rendite, sondern einfach als Sicherheit. Daneben habe ich noch zwei 3a-Konten mit je ca. CHF 50 000 bei Zuger Kantonalbank und Raiffeisen. Diese sollte ich auch noch in entsprechende Fonds investieren, oder? (Zahlen wurden minimal verändert).

Mir gefällt der UBS-Vorschlag, weil er sehr strukturiert daherkommt und nicht eine 08/15-Lösung darstellt. Bevor Sie den UBS-Vorschlag umsetzen, muss abgeklärt werden, wie hoch der Aktienanteil bei den 3a-Konten jeweils ist. Es ist daher wichtig, dass Sie die Anlagestrategie detailliert eruieren, um nicht Doppelspurig zu agieren. Wir müssen uns einfach eines bewusst sein, dass Sie schlussendlich über eine sehr hohe Aktienquote verfügen werden. Daher ist die Ergänzung mit physischem Gold eine ausgezeichnete Idee von Ihnen.

Anlage-Tipp 1 (moderates Risiko)

Nicht mehr nachvollziehbar von einer Risiko-Rendite-Perspektive heraus ist das neueste Vontobel-Produkt (Valor: 114116616): Fixer Zins von 11,60% in CHF. Die Barriere wurde auf 59,75% festgezurrt, und dies bei einer maximalen Laufzeit von nur 18 Monaten. Das Produkt ist erstmals nach sechs Monaten vom Emittenten aus kündbar. Es handelt sich um ABB, Givaudan, Holcim und Sika. Bei einer Rückrechnung, basierend auf historischen Zahlen, liegt die Trefferquote über 5 Jahre bei 95,03%! Bewertung: 10/10 (Weltklasse)

Anlage-Tipp 2 (leicht erhöhtes Risiko)

Im Konkurrenzvergleich extrem sind die Anlagekonditionen des Vontobel BRC (Valor: 114116617), welcher mit einem Jahreszins von 17,30% in Euro ausgestattet ist. Um die Risikotoleranz für Sie zu verbessern, habe ich die ­Barriere auf 64,75% herabgesetzt. Sämtliche Werte des Trios ­(Bayer, Deutsche Telekom und Porsche) weisen Kursziele per Ende 2022 auf, welche ­zwischen 30 und 39% höher liegen als die aktuellen Bewertungen. Bewertung: (Wahnsinnige Konditionen in Euro)

