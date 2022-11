Die Börsentipps der Woche: Diese Titel müssen Sie jetzt kaufen

Geldanlage Börsenglück mit der Münchner Rück – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso die Münchner Rückversicherung eine Kaufempfehlung ist und welcher Pharmatitel aus dem hohen Norden ins Portfolio gehört. François Bloch Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Nach neun Monaten, wird der LUKB Softcallable Multi BRC (Valor: 115573798) auf die Giganten Linde, SAP und Siemens vorzeitig zu 100% inklusive Zinszahlung zurückbezahlt. Ihre Gesamtrendite über diese Periode beträgt +12.96%. Hätten Sie auf den DAX Performance Index gesetzt, würden Sie mit einem Verlust von 2.38% dastehen. Konsequenterweise müsste ich mit der identischen Kombination wieder an den Start gehen, aber ich habe mich entschieden, dieses Unterfangen temporär aufs Eis zulegen. Ich gehe davon aus, dass die europäischen Leitzinsen um 0.5% vor dem Jahreswechsel erhöht werden, was negative Implikationen für die Aktienkursentwicklung zur Folge hätte. (Maximale Performance)

Obwohl der monatliche Zwischenbericht erst in ein paar Tagen beim Quantex Global Value Fund I (Valor: LI0399611677) erscheint, kann ich eine Zwischenbilanz vermitteln: +7.72% seit Jahresanfang. Der Swiss Performance Price Index verlor 13.83% über die gleiche Frist. Damit mutiert der 1.2-Milliarden-Franken-Fonds aus Bern zum Jackpot in einem bislang sehr trüben Börsenjahr. (Halten und geniessen)

Auf Zug sind die Papiere der Münchner Rückversicherung (MUV2 GY): +22.4% über die letzten zwölf Monate, während der deutsche Aktien-Hauptindex (DAX) Investoren ein Minus von 16.6% bescherte. Laut meinen Hochrechnungen erreicht der fundamentale Bewertungsabschlag 55.2% beim Höhenflieger, der Ihnen auf Jahre hinaus gute Anlagegewinne bescheren sollte. (Nachladen).

Zur Poweraktie an den US-Börsen mutiert der Onkologie-Spezialist Eli Lilly (LLY US): +886.69% beträgt der Zuwachs über die letzten zehn Jahren für den 343.7-Milliarden-Dollar-Titel. Laut meinen letzten Hochrechnungen, wird das Unternehmen im kommenden Jahr eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 72.3% erreichen, was im Branchenvergleich fast unerreicht ist. Langfristig orientierte Anleger werden weiterhin auf ihre Rechnung kommen. Um den Gewinnturbo zu zünden, gilt es auf jährlicher Basis die Dividende in neue Papiere zu reinvestieren. (Beste Medizin für starke Renditen)

Am 5. Dezember erhalten Sie ein verfrühtes Geschenk als Aktionär bei LVMH (MC FP): Eine Zwischendividende von 5 Euro pro Anteilsschein. Auch sonst dürfen Sie sich über die Anlagerendite meiner Dauerkaufempfehlung nicht beklagen: +209.9% innert fünf Jahren ist eine makellose Erfolgsbilanz. (Vive la France).

Dank der Zulassung für ein neues Produkt von Novo Nordisk (NOVO US) seitens der US Food and Drug Administration (FDA) wird der Höhenflug des 252-Milliarden-Franken-Champions aus dem hohen Norden Europas Form anhalten: Der Zuwachs von 190.3% über die letzten fünf Jahre an der Börse in Kopenhagen sorgt für euphorische Stimmung unter den Investoren, welche mir unverdrossen gefolgt sind. (Halten)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet.

Ich lese immer wieder sehr gerne Ihre spannenden Artikel in der «Schweiz am Wochenende». Nun komme ich mit einer Frage auf Sie zu, welche meine Eltern betrifft. Meine Eltern (83- und 88-jährig) sind seit dem Frühling in einer Alterspension. Ihr monatliches negatives Delta beträgt circa 6’900 Franken, das entspricht also einem jährlichen Kapitalverzehr von gegen 85’000 Franken. Heute verschreibe ich das Eigenheim der Eltern. Nach diesem Verkauf verbleiben total etwa 1,4 Millionen Franken Vermögen. Mein Bankberater hat mir empfohlen, 500’000 Franken über 24 Monate gestaffelt in einen Mandats-Anlageplan zu investieren und während dieser Zeit einen recht akzeptablen Zins für das noch nicht investierte Kapital zu erhalten. Wie würden Sie in dieser Situation meine Eltern beraten?

Ich habe mir den Vorschlag Ihres Bankers genauer angeschaut und sehe eine tolle Präsentation, aber keine konkreten Renditeergebnisse dieser Strategie über mehrere Jahre hinweg. Auch ins Auge sticht mir die relativ hohe Kostenstruktur. Nur interne Produkte kommen hier zum Zuge, womit der «Best in Class» Ansatz in keiner Form nachgelebt wird, welchen ich als unerlässlich betrachte.

Mein Ziel ist es, mit meinem ausgewogenen und klar nachvollziehbaren Portfolio aufgrund einer hoffentlich positiven Anlagerendite den monatlichen Vermögensverzehr signifikant zu mindern. Hier kommt einmal mehr meine Strategie mit Schweizer Dividendenwerten und darauf gedeckte Calls zum Zuge. Bei einer Anlagesumme von 500000 Franken, können wir zehn Positionen à 50 000 Franken eingehen und haben damit eine optimale Diversifikation erreicht. Sie erhalten jährliche Dividenden und Gelder aus Call-Prämien. Alles klar und nachvollziehbar für Sie bei tieferen Kosten.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass weder die Papiere von Richemont, Zurich Insurance oder Roche mehr als 51% seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüssen, ist der Anlagetipp ein ultimativer Kauf für einen smarten Anleger. Unser Bewertungschampion (Valor: 122527977) bietet extreme Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich an, wo die Basler Kantonalbank (Rating: AA+) via Leonteq als Garantiegeber auftritt. Ein maximaler Jahreszins von 13.42% in Franken ist Ihnen sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keine der drei Aktien darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 49% jeweils unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 45% seit Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90% hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der BKB garantierten Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche, ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um sensationelle 79% höher.

Bewertung: Weltklasseniveau vom Rheinknie

