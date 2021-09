Comet geht an der Börse ab – und weitere Börsentipps der Woche

Geldanlage Comet geht an der Börse ab wie eine Rakete – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum der Freiburger Technologiewert ins Depot gehört und warum bei ASM die letzte Chance gekommen ist. François Bloch 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Freiburger Technologiewert Comet ist ein sicherer Wert. Illustration: Marco Ratschiller

Die Papiere des Baselbieter Peptidkrösus Bachem (BANB SW) erreichen in dieser Handelswoche erstmals die stolze Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Franken. Trotz einer sensationell anmutenden Rendite von +824% über die letzten fünf Jahre dürfen Sie keine Papiere veräussern. Lag die Umsatzrendite 2018 bei 19,4%, so wird sich diese Kennzahl bis auf 27,8% im Jahr 2024 akzentuieren. Noch verrückter ist meine Schätzung in Sachen Umsatzentwicklung: +226% zwischen 2018 und 2024. Ihre einzige Mission ist von nun an die jährliche Dividende in neue Papiere zu reinvestieren. (Geniessen)

Der weltweite Top-Spezialist für Steuersoftware Intuit (INTU US) zeigt sich völlig entfesselt an der New Yorker Börse: +439,8% innert fünf Jahren. Der mit 156 Milliarden US-Dollar taxierte Höhenflieger wird Sie auch in der absehbaren Zukunft begeistern: Die Umsatzrendite wird im kommenden Jahr die Rekordmarke von 36,7% erreichen. Einziger Malus: Das Kurs-/Gewinnverhältnis für 2024 weist die stolze Marke von 52,2 Punkten auf. (Nachladen)

Letzte Chance bei ASM

In Sachen ASM International (ASM NA) verringert sich der fundamentale Bewertungsabschlag von Woche zu Woche. Kann Ihnen egal sein: Bei einer Anlageperformance von 816,2% über die letzten drei Jahre ist Ihre Erfolgsbilanz makellos. Im Rahmen der Transparenz sei vermerkt, dass der Bewertungsabschlag nur noch 9% beträgt. Wenn es so weiter geht, schliesst sich nächste Woche das Zeitfenster, um Positionen zu einem fundamental günstigen Preis zu erwerben. (Letzte Möglichkeit)

Erhöhen Sie nochmals Ihre Positionen bei der Comet Holding (COTN SW): Der Freiburger Technologiewert begeistert. Mit Genugtuung stelle ich fest, dass erstmals der Paradeplatz an vorderster Stelle vertreten ist: Das UBS Asset Management ist mit einem Anteil von 5,23% grösster Einzelaktionär laut meiner Datenbank. Die Umsatzrendite wird sich zwischen 2019 und 2024 um mehr als 372% erhöhen. (Nachladen)

Finanzierungstraum für Selbstnutzer

Mit Freude vernahm ich, dass ein Leser, der seit Monaten verzweifelt versuchte, an die Produkte des Anlagetipps heranzukommen, die Papiere zum Originalpreis erhielt. Mit einem Rekordvolumen in der ersten Runde konnte die LUKB den Kreis der Investoren ausweiten. Extrem sind die Konditionen des dieswöchigen Anlagetipps mit Garantiegeber Julius Bär (Zeichnungskapazität 20 Mio. Franken): Wall-Street-Giganten haben keinen Stich, an dieses Zinsniveau zu kommen. (Bahnhofstrasse vs Wall Street)

Das jüdische Neujahr (5782) kann für Sie als Hypothekarschuldner nicht besser beginnen: Mein favorisierter Spezialanbieter unterbietet erstmals die historische Schallmauer von 0,50% auf achtjährige Fixhypotheken. Mit einer Anbindung auf eine derart lange Frist haben Sie finanzielle Planungssicherheit. Als Selbstnutzer sollte dieser Finanzierungstraum für Sie möglich sein. (Traumkonditionen)



Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Ich lese Ihre Kolumne sehr gerne. Ich habe folgende Aktien im Portfolio: ABB, Alcon, Novartis, Roche, Zürich, Comet und Logitech (beide auf ihre Empfehlung hin, was sich gelohnt hat), UBS, Evolva und Santhera. Das Volumen des ganzen Portfolio: 80’000 Franken. Nun möchte ich 20’000 Franken investieren. Soll ich warten oder trotzdem investieren? Welche Aktien empfehlen Sie mir? Und: Ist Kühne und Nagel ein Kauf?



Bevor wir zusätzliche Gelder investieren, sollten wir eine Positionsbereinigung in Ihrem Portfolio sofort durchführen: Evolva und Santhera passen nicht hinein, sie sind zu spekulativ und es ist keine Wachstumsstory in Sicht. Vielmehr würde ich die Papiere von Novartis zu Kasse machen und mit den 20’000 Franken Papiere von Kühne & Nagel erwerben. Danach haben Sie ein Portfolio, welches nur aus Schweizer Weltmarktchampions besteht. Mit einer derartigen Ausrichtung sind Sie auf die kommenden Jahre mehr als optimal positioniert und benötigen keine Kurskorrekturen, die bei Ihrem Volumen, sonst Ihre Gesamtrendite schmälern würden.

Empfahlen sie mal SalMar? Soll man die Titel behalten oder gibt es nur noch eine schwache Seitwärtsbewegung? Oder soll ich die Titel verkaufen nach dem Motto «Weg damit»?

SalMar ist ein langjährigen Kaufkandidat. Mit der Feststellung der Seitwärtsbewegung haben Sie vollkommen recht: +22,9 Prozent über die letzten zwölf Monate, wenn ich dies mit dem norwegischen Gesamtmarkt vergleiche, welcher ein Plus von 28,3 Prozent erzielte. Schauen Sie hingegen die 5-Jahresperiode an mit einem Zuwachs von 192 Prozent war die Empfehlung ein regelrechter Blattschuss. Daher macht ein Verkauf auch heute noch keinen Sinn für Sie.

Anlage-Tipp

Mehr als mirakulös ist die Ausgestaltung des neuesten Produktes der Privatbank Julius Bär (Valor: 111850491): Ein garantierter Jahreszins von 29,50 Prozent in Schweizer Franken bei einer maximalen Laufzeit von neun Monaten. In diesem Korb befinden sich die weltweit führenden Spezialisten in Sachen Covid-19-Behandlung: Moderna, Biontech und Lonza. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, wurde bei diesem Produkt bewusst auf extrem tiefe 52.50 Prozent festgezurrt.

Note: 10/10 (Verrückte Konditionen)

Rappenspalter

Nur 729 Franken bezahlen Sie für fünf Nächte im Superior Gold Doppelzimmer inklusive Frühstück im Hard Rock Hotel in Davos (vier Sterne). Nur bis zum 17. Dezember steht dieses Top Angebot bei www.deindeal.ch für Sie noch zur Verfügung. Eine Probebuchung (Test: Dezember 2021) auf einer Buchungsplattform ergab einen Preis von 1 659 Franken. Speziell für passionierte Skifahrer ist die Lage des Hotels hervorragend.

Note: 10/10 (Topangebot)