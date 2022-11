Novo Nordisk, O’Reilly und Zürich: Die Börsentipps der Woche

Geldanlage Depotmaximierung mit der Zurich-Versicherung und Calls für alle – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wie er den Hypothekenmarkt aufmischt, wieso er Papiere der Zurich-Versicherung empfiehlt und wieso die Credit Suisse die Zeichen der Zeit erkannt hat. François Bloch Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Seit Jahren gehe ich für Sie auf die Jagd nach umwerfenden Hypothekarzinsen. In der Nacht auf Freitag wurde ich fündig: Wie wäre es mit einer Saron-Hypothek zu +0,58 Prozent? Aussergewöhnlich am Zauberanbieter, der mit einem extrem finanzstarken Partner im Hintergrund auftritt, ist, dass dieser Preisbrecher am Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr per Telefon erreichbar ist. Die Chancen, dass Sie zu diesem Wunderzins kommen, sind hoch, da es sich um einen relativ neuen Marktteilnehmer handelt und die Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft sind. Ob Sie zu diesen Kampfpreisen zum Handkuss kommen, liegt nicht in meiner Hand, aber bestimmt werde ich für eine neue Konkurrenzsituation sorgen. Der Gigant im Onlinehypothekenvergleich steigt mit +1,03 Prozent auf der Saron-Hypothek ins Rennen. (Für Sie zu neuen Kampfpreisen)

Der US-Autogebrauchsteilspezialist O’Reilly (ORLY US) wird dieser Tage erstmals nicht mehr zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag gehandelt. Kann Ihnen egal sein: Bei einer Anlagerendite von +288,2 Prozent über die letzten fünf Jahre ist «meckern» fehl am Platz. Der 51 Milliarden US-Dollar schwere Höhenflieger plant, seine Aktionäre mit einer Dividendenausschüttung in kommenden Quartal zu beglücken. (Halten)

Am Dienstag um 13.19 Uhr hat die Quantex an interessierten Kreise ein E-Mail verschickt, dass es zu einem Ausgabestopp von Fondsanteilen kommt. Meine letztwöchige Anlageempfehlung zum Nachladen des Quantex-Global-Value-Fonds sorgte für eine Sprengung des Investmentvolumens. Erst wenn bestehende Inhaber Anteile veräussern würden, sind wieder Einstiegsmöglichkeiten vorhanden. (Marktkraft)

Unverhofften Support gab es am Donnerstag von der Credit Suisse in Sachen Novo Nordisk (Novo B DC), welcher nach sensationellen Quartalszahlen sein Kursziel nach oben drückte. Bei einer Anlagerendite von +202,6 Prozent über die letzten fünf Jahre können Sie sich auf die Schultern klopfen. Per 2. November hatte ein grosser Schweizer Finanzanbieter seine Verkaufsempfehlung bestätigt! (CS erkennt Zeichen der Zeit).

Spektakulär unterwegs ist der US-Krebsmedikamentenhersteller Eli Lilly (LLY US): +366,7 Prozent innert fünf Jahren ist Wahnsinn für den 337-Milliarden-Dollar-Titel. Es handelt sich nicht mehr um ein Börsenschnäppchen, aber bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 23,04 Prozent im kommenden Jahr sollten Sie nicht in Bedrängnis kommen. (Geniessen)

Die Papiere der Zurich-Versicherung (ZURN SW) werden zum Jackpot: +87,2 Prozent innert fünf Jahren, während der heimische Index in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 26,5 Prozent erzielen konnte. Dank des Einsatzes von gedeckten Calls, was ab zehn Aktien möglich ist, können Sie Ihr Risiko-/Renditeprofil steigern, ohne weitere Papiere zu erwerben. (Maximierung Ihrer Rendite)

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

In meinem Depot habe ich eine Obligation von AUD 200’000 der Asiatischen Entwicklungsbank von 2,65 Prozent, welche Anfang Januar ausläuft. Die Währung hat während der Laufzeit rund 16 Prozent verloren. Was raten Sie mir, mit diesen Australien-Dollars zu machen?

In Ihrer Betrachtung fehlen die erhaltenen Zinsen über die gesamte Halteperiode. Australische Zinsanlagen waren früher sehr begehrt bei Schweizer Banken, wegen der erhöhten Renditen gegenüber Franken-Obligationen. In Ihrem Fall habe ich eine Musterlösung, welche bei vielen meiner Leser schon angewendet wird, die in der gleichen Situation wie Sie sind: den Kauf der Wertschriften der Commonwealth Bank of Australia. Während der letzten fünf Jahre konnten Sie dabei eine Performance von +62,2 Prozent erzielen.

Aufgrund Ihrer Anlagesumme von 200'000 australischen Dollars können wir als zusätzliche (Teil)-Sicherheit noch gedeckte Calls auf Ihre Positionen eingehen. In einem stabilen Marktumfeld würde dies Ihnen sogar ermöglichen, zusätzliche Renditeprozente herauszuholen. Meine Modelle erwarten für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 4,29 Prozent, was massiv höher ist als Ihre bisherigen 2,65 Prozent. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 57,5 Prozent im Jahr 2023 sollte eigentlich nichts anbrennen für Sie als Anleger. Die Schweizer Branchenprimus kommt nach der gleichen Berechnungsmethodik auf 27,5 Prozent. Sofern die Weltwirtschaft im Jahr 2023 wieder angekurbelt wird, sollte der australische Dollar gegenüber dem Schweizer Franken an Kaufkraft hinzugewinnen, was Ihre Gesamtrendite als Franken-Investor zusätzlich verbessern sollte. Als Alternative bleibt Ihnen ein Währungstausch und die Papiere der BCV (Dividendenrendite: 4,20 Prozent) zu erwerben.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass keiner der drei Schweizer Weltmarktchampions Lonza, Sonova und Temenos mehr als 50 Prozent seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von zwölf Monaten einbüsst, ist der Anlagetipp mehr als top. Der Franken-Coupongigant (Valor: 118130765) bietet verrückte Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich an. Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) tritt als Garantiegeber (Rating: AA) auf. Ein Jahreszins von 22,22 Prozent ist auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Topwerte darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 50 Prozent unterschreiten.

Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 47,5 Prozent seit Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In der Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 95,94 Prozent erzielt. Gleichzeitig finden Sie ein identisches Angebot im Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um 122 Prozent höher als beim Giganten der weltweiten Vermögensverwaltung. Das Emissionsvolumen in Millionenhöhe zum Originalpreis von 100 Prozent ist signifikant!

Bewertung: absolute Weltklasse aus Luzern

