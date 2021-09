ASM, Bachem, Swissquote: Das müssen Börsianer diese Woche wissen

Geldanlage Der Chiphersteller ASM sorgt für Cash in den Kassen der Inhaber – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum ASM den Status als Börsenschnäppchen verlieren könnte und warum Bachem ein Champion bleibt. François Bloch Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

ASM dürfte künftig mehr Gelder ausschütten. Illustration: Marco Ratschiller

Zur Börsenrakete entwickelt sich der holländische Chiphersteller ASM International (ASM NA): +1121.6% innert fünf Jahren beträgt das Anlageergebnis. Jetzt liegt der fundamentale Bewertungsabschlag nur noch bei 15,7%, bevor das Papier den Status als Börsenschnäppchen verliert. Wichtig wird es sein, die jährliche Dividendenausschüttung jeweils in neue Papiere zu reinvestieren, um das volle Aufwärtspotential mitzunehmen. Die Ausschüttungen für die Inhaber werden sich laut meinen Analysen zwischen 2018 und 2024 um mehr als 332% erhöhen. (Nachladen)

Rücken Sie keinen Jota von Ihren Papieren bei Bachem (BANB SW) ab: +765,4% über die letzten 60 Monate spricht eine eindeutige Sprache. Der 9,4-Milliarden-Franken-Titel sollte seinen Aufwärtstrend mit unvermindertem Tempo im vierten Quartal fortsetzen können. Ein US-Finanzgigant hat sich beim weltweiten Peptid-König eingenistet und erfreut sich seiner fulminanten Anlagerendite. Verfallen Sie nicht in eine blinde Euphorie. Das Papier ist bei aller Sympathie aus einer fundamentalen Perspektive leicht überteuert. (Kaufstopp)

Teilverkauf beim Swissquote-Zertifikat

Nichts gebracht hat die Medienkampagne gegen die Aktien der Datenbankplattform MongoDB (MDB US): +484,9% innert drei Jahren ist top beim mit 31,4 Milliarden US-Dollar evaluierten Titel. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44% an. Sie müssen bis 2025 warten, bevor ein positives Betriebsergebnis erreicht wird. Momentan werden Verluste in Kauf genommen um die Wachstumsstory zu akzentuieren. Spielen Sie nicht den Börsenhelden und verschreiben gedeckte Calls auf Ihre Bestände als (Teil)-Absicherung für stürmische Zeiten. (Gedeckte Calls)

Hervorragend entwickelt sich das Swissquote-Zertifikat (CURETQ), das eine Ansammlung der Covid-19-Spezialisten darstellt: +69,22% seit Jahresanfang, während der US-Biotechnologieindex (XBI) in der gleichen Periode einen Anlageverlust von 6,01% beschert hat. Falls Ihnen diese Preisentwicklung nicht mehr ganz geheuer ist, dürfen Sie ungeniert die Hälfte Ihrer Positionen veräussern. (Teil-Verkauf)

7,7% beträgt die Jahresrendite des deutschen Börsenindex DAX seit Januar 1998. Nun bietet sich die Möglichkeit, beim Anlagetipp eine Zinsrendite von 22,62% bei vollständigem Kapitalerhalt herauszuholen, sofern die Barriere von 52,5% während der maximal neunmonatigen Laufzeit nicht nach unten durchbrochen wird. Aus Anlass der Ausweitung des DAX am 20. September habe ich drei Topwerte in ein Zertifikat verpackt. Die Quote für eine vollständige Rückzahlung liegt bei 94,22% (Beobachtungsperiode: 30. Juni 2017 bis 9. September 2021). Alle Titel verfügen auf 12 Monate über Kursziele, die über dem Börsenkurs liegen. Während die LUKB mit Einstiegskosten von 0,12% ins Rennen steigt, werden Investments von der Konkurrenz zu von 4% angeboten. (Maximale Konditionen)



Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Auch ich gehöre zu Ihrer treuen Leserschaft. Anbei sende ich Ihnen einen Auszug meines Wertschriftendepots. Da ich schon 73 Jahre alt bin, schaue ich vorwiegend auf eine gute Dividende. Ich bin nicht mehr so risikofreudig. Grundsätzlich denke ich, dass ich nicht so schlecht dastehe. Ich habe dieses Jahr bis jetzt eine Dividende von 53000 Franken erhalten. Alleine die drei UBS-Produkte gaben eine Dividende von etwas über 25 000 Franken, das entspricht etwa 7%. Was mich stört, sind die hohen Bankgebühren auf UBS Advice von rund 7500 Franken im Jahr, die dann von meiner Dividende weggehen. Meine Frage: Könnten Sie mir vielleicht eine bessere und vor allem kostengünstigere Lösung empfehlen? Ausserdem: was soll ich mit Aryzta und GAM machen? Gibt es noch weitere Baustellen??



Absolute Fairness gehört zu meinem Credo und ich muss Sie leider enttäuschen, denn die Gebühr für UBS Advice mag Sie stören, aber bei der Gesamtrendite Ihres Kontos würde ich darüber hinwegsehen. Mir würden an Ihrer Stelle die Positionen bei GAM und Aryzta wirklich mehr Bauchschmerzen bereiten, weil da die Verluste eklatant sind. Hier gilt es dringend diese Papiere zu veräussern.

Die freiwerdenden Gelder, würde ich zur Aufstockung der bestehenden Papiere von Zürich nutzen. Damit wären Sie extrem gut aufgestellt. Wenn Sie trotzdem dem Nervenkitzel nicht abgeneigt sind, gilt es auf Medizintechnologie zu setzen: Intuitive Surgical oder Carl Zeiss Meditec wären hier die erste Wahl, aber mit maximal 10 Prozent Ihres Depotvermögens, um Tempo zu machen. Ihre Performance, wäre aus einer Vergangenheitsperspektive damit massiv angestiegen, aber gleichzeitig auch die Risikoquote.

Anlage-Tipp

Fabulös ist die Ausgestaltung des neuesten Produkts der Luzerner Kantonalbank (Valor: 112131288): Es verfügt über einen garantierten Jahreszins von 22,62 Prozent in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von neun Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich Titel des neuen DAX, welche absolute Weltklasse darstellen: Airbus, Delivery Hero und Porsche. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, wurde bewusst auf sehr tiefe 52,50 Prozent festgezurrt.

Note: 10/10 (Extreme Top-Konditionen)

Rappenspalter

Nur 899 Franken bezahlen Sie für fünf Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Drei-Sterne-Superior-Hotel Sonne in Sankt Moritz. Nur bis zum 31. Oktober 2021 steht dieses Top Angebot bei www.deindeal.ch zur Verfügung. Der Clou ist, dass Sie einen Restaurant-Wertgutschein von 400 Franken erhalten. Eine Probebuchung auf der Hotelwebseite ergab einen Preis von 1 150 Franken ohne Gutschein (Termin: September 2021).

Note: 10/10 (Maximal)

