Comet gehört in jedes Depot – und weitere Börsentipps der Woche

Geldanlage Der Freiburger Technologiechampion Comet hebt auch im Depot ab – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Comet ein sicherer Wert ist und wieso auch bei Adobe noch satte Sprünge nach oben möglich sind. François Bloch 14.08.2021, 05.00 Uhr

Das Freiburger Unternehmen Comet ist ein Börsenchampion. Illustration: Marco Ratschiller

In einer blendenden Verfassung präsentiert sich der US-Softwarehersteller Adobe (ADBE US): +530,1% innert fünf Jahren stellt ein hervorragendes Anlageergebnis dar. Famos ist die erwartete Entwicklung des Betriebsergebnisses (Ebit) über die kommenden Jahre: Ein satter Sprung von 3,625 Milliarden Dollar (2018) bis auf 10,021 Milliarden Dollar (2024) scheint beim 302-Milliarden-Dollar-Titel möglich zu sein. Die aktuelle Umsatzrendite von 45,2% elektrisiert schon heute die Investoren. (Nachladen)

Setzen Sie weiterhin auf den italienischen Winterparka-Produzenten Moncler (MONC IT): +319,3% über die letzten fünf Jahre vermag auch den grössten Pessimisten zu begeistern. Bei einer momentanen Umsatzrendite von 28,4%, stimmt alles beim mit 16,4 Milliarden Euro taxierten Höhenflieger. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte im dritten Quartal den Rekordwert von 41,2% erreichen, was ein absolutes Novum in der Firmengeschichte darstellt. (Nachladen)

ASM bleibt ein Topwert

Der Gipfelsturm des Freiburger Technologieunternehmen Comet (COTN SW) kennt keine Schwächephase: +276,4% innert drei Jahren beim 2,4-Milliarden-Franken-Champion, der seit mehr als einem Jahrzehnt bei uns die Stellung einer Dauerkaufempfehlung einnimmt. 2022 wird das Unternehmen die stolze Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 25% aufweisen, was absoluter Rekord ist. Der Buchwert pro Aktie, dürfte sich zwischen 2018 und 2024 um mehr als 122% erhöhen, was eine fabelhafte Ausgangslage darstellt. (Nachladen)

Rücken Sie kein Jota von Ihrer Position bei ASM (ASM NA) ab: +1012% beträgt die Steigerung des Aktienkurses über die letzten fünf Jahre. 2021 sollte mit 22,2% ein neuer Rekordwert in Sachen Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital erreicht werden. Für mich ein absoluter Topwert, der jeder smarte Investor in seinem Portfolio halten sollte. (Nachladen)

Momentan werden die neusten Gucci-Kollektionen wie verrückt nachgefragt und dies erfreut die Anleger des französischen Luxusmarkenhersteller Kering (KER FP), denn der italienische Modehersteller ist das eigentliche Trumpfass in dessen Markenportfolio, das ein Dutzend von Labels umfasst. Die Anlagerendite von +429,2% innert fünf Jahren erstrahlt im hellsten Licht. Im 2023 wird, die Firma eine Umsatzrendite von über 30% erreichen, was Investoren regelrecht «elektrisieren» wird. (Nachladen) Mit einem Kampfpreis konnte die Luzerner Kantonalbank (LUKB) die Ausschreibung um den Anlagetipp der Woche gewinnen. Die Einstiegskosten für den Softcallable (Valor: 112130990) mit dem Jahreszins von 24,60% liegen bei ultratiefen 0,12%. Dies bedeutet ein hervorragendes Risiko-/Renditeprofil. Damit eine möglichst viele an dieses Papier kommen, wird die LUKB eine Volumenbeschränkung für jede einzelne Bank einführen.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Ich lese regelmässig ihre Beiträge in der «Schweiz am Wochenende». Dabei lese ich teilweise von Renditen von weit über 300% über die vergangenen fünf Jahre bei reinvestierten Dividenden. Meine Fragen: Welche Papiere besitzen aus heutiger Sicht ein solches Potenzial? Auf wie viele verschiedene Titel würden Sie als Beispiel 500 000 Franken verteilen, um das Risiko zu minimieren?



Eine Garantieversprechung, dass Sie mit meinen Aktien- empfehlungen, nochmals mehr als 300% in den nächsten fünf Jahren erzielen, wäre ein mehr als unstatthaftes Gehabe, welches per se vollkommen unseriös ist. Es gibt derart viele exogene Faktoren, welche wir zum heutigen Zeitpunkt nicht einschätzen können. Was Sie von mir erhalten sind meine Top-Aktien aus einem Fundus von insgesamt 120000 Wertpapieren, analysiert aufgrund von 110 verschiedenen Kennziffern und Ausschlussfaktoren.

In Ihrem Fall erzielen wir mit 12 Aktien eine relativ schöne Diversifikation: Apple, Home Depot, Partners Group, Also, Bachem, LVMH, Kering, Intuitive Surgical, SAP, Carl Zeiss Meditec, Sony und Solar­edge. Von börsengehandelten Fonds (ETF), würde ich bei Ihrer Anlagegrösse abraten, da Sie nicht nur Topwerte in diesen Konstrukten vorfinden. Bei den Schweizer Dividendenwerten, gilt es, sich nicht alleine von der Ausschüttung blenden zu lassen, da auch das Kurspotenzial berücksichtigt werden sollte. Was nützt Ihnen eine hohe Dividende, wenn gleichzeitig die Aktie massiv an Wert verliert? Folgende Titel entsprechen meinen stringenten Anforderungen für Sie: Zürich Versicherung, SwissRe, Also, Roche und die Novartis.

Anlage-Tipp

Famos ist die Ausgestaltung des neuesten LUKB-Produktes (Valor: 112130990): Jahreszins von 24,60% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb befinden sich europäische Topwerte der absoluten Extraklasse: Hellofresh (Weltweit grösster Essenlieferant), Unicredito (Doppelte Umsatzrendite wie UBS im 2022) und STMicro- electronics (Erfolgreichster IT-Zusammenschluss in Europa). Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei extrem tiefen 57,50%.

Bewertung: 10/10

Rappenspalter

