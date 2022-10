Geldberater: der Jackpot bei Merck

Geldanlage Der Jackpot bei Merck In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Pharmakonzern Merck gut in Form ist und was dies mit einer Entwicklung aus Luzern zu tun hat. François Bloch Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Wirklich keine Sorgen müssen sich diejenigen Leser machen, welche aus einem strukturierten Produkt die Papiere von Merck (MRK US) angedient erhielten: +19,3% beträgt über ein Jahr Ihre Rendite beim Pharmatitel. Zum Jackpot wird dabei das Krebswundermittel KEYTRUDA, welches im Kanton Luzern entwickelt wurde. Lag im dritten Quartal 2020 der Umsatz noch bei 3,7 Milliarden, so waren es zwei Jahre später fulminante 5,4 Milliarden. Speziell in Europa kommt dieses Produkt nun vermehrt zum Zuge. (Nachladen unter allen Marktumständen)

Grenzenloses Vertrauen zeigte ein «Besserwisser» in die Zauberkräfte von UBS-Chef Ralph Hammers. Um 06.45 am 25. Oktober 2022 präsentierte die Schweizer Grossbank ihre Finanzkennzahlen, doch einen Tag zuvor wurden dazumal total wertlose Call-Optionen (kein innerer Wert) auf die UBS-Aktien mit Verfalltermin November 2022 erworben. In einer einzigen Transaktion wurden Optionen erworben, die einen Kauf von 1,315 Millionen UBS-Aktien zum Kurs von 16 Franken auf den November-2022-Termin ermöglichen. Der «Glücksritter» hätte innert 48 Stunden bei einem allfälligen Verkauf, basierend auf offiziellen Schlusskursen, einen Gewinn von 200% erzielen können! («All in» auf Hammers: Ein grösseres Kompliment gibt es nicht)

Sensationell navigiert im aktuellen Marktumfeld der Quantex Global Value Fonds (ISIN: LI0274481113), dessen Investment-Manager aus Muri bei Bern agiert. In zehn Jahren konnte der Fonds um 357,7% an Wert zulegen. Damit konnte eine Outperformance von über 100% zum Bloomberg World Net Return Index erzielt werden. Beeilen Sie sich mit Zukäufen, bevor die Ausgabe von zusätzlichen Anteilen für Anleger möglicherweise gestoppt wird. Der Fonds verwaltet über 1,2 Milliarden Franken an Investorengeldern. (Nachladen)

Für manchen Leser stellt die Strategie mit gedeckten Calls eine Art von Hokuspokus dar, aber ich kann Sie beruhigen, dass es sich um eine smarte Optimierung Ihres Aktienbestandes handelt. Der weltweit grösste private Vermögensverwalter präsentiert in der UBS House View vom Oktober 2022 (Seite 12) genau diese Lösung seinen Kunden über das UBS Managed Advanced (Schweiz-Ertrag). Ich zitiere: «Niedrigeres erwartetes Risiko als bei einem entsprechenden nicht-ertragsorientierten Portfolio». Spannend ist auch dieser Abschnitt: «Abwärtspuffer durch Optionsprämien (Call-Overwriting).»

Auf Erfolgskurs befindet sich der LEONTEQ Callable Reverse Convertible (Valor: 115025404) auf Etherum, die im Anlagetipp propagiert wurde. Performance inklusive Coupons seit dem 1. September 2022 mit dem LEONTEQ-Produkt: +4,36%. Hätten Sie in dieser Zeit Etherum ohne Produkt erworben, würden Sie heute mit einem Verlust von 0,61% dastehen. (Smarte Produktinnovation)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Mit Interesse lesen wir jeweils Ihre Kolumne in der «Schweiz am Wochenende». Nun wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns Ihren Rat zu folgender Ausgangslage geben könnten. Wir planen den Kauf einer Ferienwohnung auf Anfang 2023. Die Wohnung kostet 420'000 Franken. Für den Kauf der Wohnung hätten wir Eigenmittel von rund 200'000 Franken. Den Rest würden wir über eine zusätzliche Hypothek auf unser Eigenheim finanzieren. Wir besitzen ein Einfamilienhaus mit einem steuerlichen Verkehrswert von rund 910'000 Franken. Auf das Haus laufen mehrere Hypotheken mit verschiedenen Laufzeiten im Gesamtwert von 470'000 Franken. Was würden Sie uns bezüglich der Aufstockung und der Erneuerung der Hypotheken raten (Saron oder fixe Hypothek)? Wie würden Sie die Aufteilung gestalten? Sollten wir einen Wechsel der Bank auf das Jahr 2026 in Erwägung ziehen?

Die Konditionen, welche Sie von Ihrer Bank bislang erhalten haben, sind sehr gut im aktuellen Kontext. Im Mai des Jahres 2023 läuft die erste Fixhypothek zu 0,87 Prozent aus. Heute schon sich von den Banken Offerten für die Erneuerung geben zu lassen, fände ich nicht zielgerichtet. Sie bezahlen momentan ein sehr hohes Aufgeld. Anfang Februar 2023 bitte ich Sie, mich nochmals zu kontaktieren. Da Fairness zu meinem Credo zählt, gilt es zuerst die Hausbank für die Erneuerung zu kontaktieren. Falls wir beide der Ansicht sind, dass die Konditionen nicht optimal sind, machen wir uns auf die Jagd nach Konkurrenzofferten. Den Entscheid Saron oder Festhypothek würde ich ebenfalls auf den Frühling 2023 verlegen. Aufteilung der Hypotheken nur in dem Fall, dass die Konkurrenzofferten signifikant tiefer sind, aber dies wissen wir erst ganz genau im Frühling 2023.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass keiner der Branchengiganten Air Liquide und Linde mehr als 50 Prozent seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüsst, ist der Anlagetipp von dieser Woche fulminant. Das Zauberprodukt (Valor: 122853427) bietet Ihnen dabei verrückte Konditionen im Konkurrenzvergleich an, wo die Banque Cantonale Vaudoise als Garantiegeberin (Rating: AA) auftritt: Ein Jahreszins von 8 Prozent ist sicher. Entscheidend für den Kapitalerhalt ist dabei folgende Bedingung: Keiner der zwei Topwerte darf in der Laufzeit die Kursbarriere bei 50 Prozent unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die Laufzeit 45 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der BCV garantierten Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um sensationelle 77 Prozent höher als beim Giganten der weltweiten Vermögensverwaltung. Beide Titel haben auf zwölf Monate Kursziele, welche höher liegen als die aktuelle Bewertung.

Bewertung: Weltklasse aus Lausanne

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen