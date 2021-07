Erfolg an der Börse: Diese Titel gehören diese Woche ins Depot

Geldanlage Der Tessiner Logistiker Interroll bewegt auch im eigenen Depot einiges – und weitere Börsentipps In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum der Tessiner Logistiker Interroll überzeugt und wie Gucci zum Erfolg im eigenen Portfolio beiträgt. François Bloch 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Softwaregigant Adobe ist ein sicherer Börsenwert. Illustration: Marco Ratschiller

Top ist die Kursentwicklung des Tessiner Logistikspezialisten Interroll (INRN SW): +346,4 Prozent innert fünf Jahren, während der Swiss Market Index (SMI) in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 71,6 Prozent erzielen konnte. Beim 3,4-Milliarden-Franken-Champion haben sich ausländische Grossinvestoren richtiggehend eingenistet, was angesichts der Kundenliste nur konsequent ist: Giganten wie Amazon, Coca-Cola oder auch Walmart setzen auf die smarten Fördersysteme. 2022 wird die Firma erstmals ein Betriebsergebnis (EBIT) von über 100 Millionen Franken ausweisen können. (Nachladen)

Seit der Ex-ABB-Chef Joseph Hogan 2015 beim US-Dentalspezialisten Align (ALGN US) das Zepter übernommen hat, entwickelt sich das Papier zum regelrechten Trumpfass im Portfolio meiner Leserschaft. Mit einer Anlagerendite von +638,1 Prozent innert fünf Jahren können Sie sich beim 53,6-Milliarden-US-Dollar-Titel entspannt zurücklehnen. Spektakulär wird die Entwicklung des Betriebsergebnisses (EBIT) 2021 ausfallen: eine Verdoppelung gegenüber 2020. Jetzt dürfen Sie keine weiteren Zukäufe tätigen, das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 70 Punkten ist mehr als sportlich. (Geniessen)

Feuerwerk beim Anlagetipp

Die Preisentwicklung des holländischen Chipgiganten ASML (ASML NA) müsste Sie begeistern: +580,3 Prozent innert fünf Jahren beim 264 Milliarden Euro schweren Champion. Der Hintergrund, weshalb Sie weiterhin auf diese Karte setzen sollten: 2018 lag das Betriebsergebnis (EBIT) bei 2,965 Milliarden Euro, per 2024 sollte laut meinen Modellannahmen ein neuer Rekordwert von 9,211 Milliarden Euro erreicht werden. Also: Nicht von Ihrer Positionierung abrücken und einzig die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren. (Dividende reinvestieren)

Der Gucci-Produzent Kering (KER FP) hat mit seinen Finanzkennzahlen die Investoren begeistert: Bei einer Anlagerendite von +424,5 Prozent innert fünf Jahren ist die Erfolgsbilanz im Lot. Weiter gehen meine Modellrechnungen dahin gehend, dass ein signifikanter Bewertungsabschlag gegenüber dem lokalen Konkurrenten LVMH (MC FP) festzustellen ist. Hier werden die letzten Platzkarten verteilt, bevor das Papier erstmals die Marktkapitalisierungsgrenze von 100 Milliarden Euro erreicht. (Nachladen)

Ein verfrühtes 1.-August-Feuerwerk gibt es beim Anlagetipp dieser Woche: Ein Quartett aus vier SMI-Werten, welche alle in ihrem Sektor die weltweite Nummer 1 darstellen. Hervorragend ist die historische Analyse dieser Kombination über die letzten fünf Jahre: Eine Trefferquote von 97,86 Prozent, dass Sie den vollen Kapitalerhalt ausbezahlt erhalten. Bei unserer Ausgestaltung liegt die Trefferquote nahezu bei 100 Prozent, weil der Emittent aufgrund des massiv erhöhten Zinssatzes gegenüber einer statischen Variante (90 Prozent Autocall) noch schneller zur vollständigen Rückzahlung gezwungen wird

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Die «Schweiz am Wochenende» lese ich jeweils sehr inte- ressiert. Der neuerlichen Kaufempfehlung von Partners Group bin ich nun gefolgt. Gerne frage ich Sie um folgende Einschätzung zu V-Zug und Kühne & Nagel: Investiert bleiben oder verkaufen? Nach der Präsentation der Halbjahreszahlen las man zu K&N vom Rat zur Gewinnmitnahme, weil sich der Kurs seit einiger Zeit eher seitwärts bewegt. Und V-Zug meinte vorsichtig, man werde im Ausland womöglich stark weiterwachsen, aber im Inland nicht mehr ganz so stark. Ist das eher Untertreibung oder berechtigte Vorsicht? Und wie ist Ihre Einschätzung zu Richemont? Lohnt sich der Einstieg noch? Und Halten Sie die Kaufempfehlung zu Siegfried noch aufrecht?



V-Zug ist ein ausgezeichnetes Unternehmen mit grossem Entwicklungspotenzial, aber dennoch nicht meine erste Wahl. Vorzeitig würde ich das Papier trotzdem auf keinen Fall abstossen, Gleiches gilt bei meinem Liebling Kühne & Nagel. Ich bin positiv in Sachen Richemont, aber das Potenzial ist hier eher begrenzt.

Absolut begeistert bin ich von der Siegfried Holding, welche noch enorme Wachstumsmöglichkeiten aufweist. Hier würde ich deutliche Akzente setzen, denn als Auftragsproduzent für ausgewählte Covid-19-Medikamente weist diese langjährige Kaufempfehlung noch ein ungeahntes Potenzial auf. Wichtig in diesem Fall ist es, die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere zu reinvestieren. Innerhalb von fünf Jahren könnten Sie mit dieser Aktie einen Zugewinn von 353,7 Prozent erzielen. Das Betriebsergebnis wird sich zwischen 2018 und 2024 um mehr als 172 Prozent steigern. Sie dürfen bis zu 5 Prozent Ihres gesamten Depotvermögens in den 3,7-Milliarden-Franken-Titel veranlagen.

Anlage-Tipp

Die Ausgestaltung des neuesten BCV-Produktes (Valor: 112 947 218) ist fulminant: ein Jahreszins von 14,88 Prozent in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von nur 12 Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich Schweizer Topwerte: UBS, Sika, ABB und SONOVA, welche mit ausschliesslich steigenden Preiszielen versehen sind. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei tiefen 62,50 Prozent. Wichtig: erstmals rückzahlbar nach drei Monaten

Bewertung: 10/10

Rappenspalter

Nur 849 Franken bezahlen Sie für fünf Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Viersternehotel arc-en-ciel in Gstaad. Bis zum 30. November 2021 steht dieses Angebot auf www.deindeal.ch zur Verfügung. Eine Probebuchung auf der Website des Hotels für die gleiche Zimmerkategorie ergab einen Preis von 1726 Franken (September 2021). Und: Einen Konsumationsgutschein von 100 Franken gibt es als Extra.

Bewertung: 10/10