Interroll & ING: Mit diesen Werten machen Sie an der Börse Kasse

Geldanlage Der Tessiner Logistikspezialist Interroll befördert auch ihre Depot nach oben – und weitere Börsentipps der Woche

Illustration: Marco Ratschiller

Montagabend, kurz nach 18 Uhr herrschte bei meiner Leserschaft Jubelstimmung: Der Anlagetipp (Valor: 59416996) mit dem Garantiegeber BCV und den Aktienkomponenten Siemens Gamesa und Vestas Windsystems hat nach einer regelrechten Zitterpartie über die letzten Tage erfolgreich seinen Abschluss gefunden.

Am 25. Oktober 2021 findet die vollständige Rückzahlung ihres Kapitaleinsatzes statt, nachdem sie im Laufe dieser Woche auch noch die letzte Tranche ihres monatlichen Zinscoupons erhalten haben. Trotz mehr als struben Marktverhältnissen in den letzten Monaten ist uns laut Statistik eines Lesers das Kunststück gelungen, dass alle Produkte der letzten 75 Empfehlungen samt und sonders vollständig zurückbezahlt wurden.

Der Tessiner Logistikspezialist Interroll (INRN SW) mit seinen intelligenten Fördersystemen begeistert auch die weltweiten Topinvestoren: +337,9% innert fünf Jahren ist ein Spitzenergebnis für den mit 4 Milliarden Franken taxierten Höhenflieger. Das vor kurzem ein Schweizer Finanzinstitut mit einem Kursziel hausieren ging, welches nahezu 60% tiefer liegt als der aktuelle Aktienkurs, ist eine grenzenlose Frechheit. Nur kurz rumpelte es daraufhin an den Börsen, nachdem diese abstruse Empfehlung publiziert wurde: Jetzt ist das Papier auf Höchstkurs! (Nochmals nachladen)

Die Erfolgsstory der ING Bank (INGA NA) geht unverdrossen weiter für Sie, obwohl das Papier kurz zuvor noch ex Dividende gehandelt wurde. Mit einem Zuwachs von 113,8% über die letzten zwölf Monate, geht die Rechnung für meine Leserschaft vollends auf. Das weniger als 48 Stunden nach meiner letzten Kaufempfehlung für ING die Finanzanalysten der weltweit grössten Bank (JPMorgan) in Sachen Börsenbewertung ein erhöhtes Kursziel (14.80 Euro) herausgegeben haben, spricht für diese Kolumne. (Halten)

Zur regelrechten Kanone an den US-Börsen mutiert Intuit (INTU US): +461,4% innert fünf Jahren ist ein spektakuläres Ergebnis für den weltweit führenden Anbieter von Steuersoftware im Privatgebrauch. Offen gestanden kommt nun das mit 158 Milliarden US-Dollar taxierte Papier auf ein Kurs-/Gewinnverhältnis, welches schwindelerregende Höhen erreicht hat. Auch die erwartete Umsatzrendite von 36,7% fürs nächste Jahr, kann nicht zur Beruhigung beitragen. Bitte reinvestieren Sie die Dividende nicht in neue Papiere. (Kaufstopp)

Erstmals finden Sie zwei Anlagetipps in einer Ausgabe. Die Nachfrage nach unseren Strukis erreicht Rekordniveaus. Dazu gibt es ein paar sehr einleuchtende Erklärungen: Unser Vontobel-Produkt kommt mit Einstiegskosten von nur 0,053% daher. Ein typengleiches Produkt einer Finma-regulierten Bank kommt mit Einstiegskosten von 4,48% daher. Preisinformationen zu diesem Produkt erhalten Sie nur auf der Website des Garantiegebers. Bei unseren Produkten finden Sie hingegen während der offiziellen Schweizer Börsenzeiten eine permanente Preisstellung. (Volle Transparenz bei uns)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



Ich lese seit einiger Zeit Ihre Ratschläge. Deshalb erlaube ich mir, mich an Sie zu wenden. Die frühere NAB trat vor geraumer Zeit an mich, mit meinem Geld eine Anlage zu tätigen. Kaum abgeschlossen hatte ich schlaflose Nächte in der Angst, mein Erspartes zu verlieren. Mittlerweile hat sich die Situation wieder etwas entspannt, und doch habe ich diesbezüglich Bedenken. Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich wirklich nichts davon verstehe und lediglich auf den Bankberater angewiesen bin, dass es nicht schiefläuft. Aber ist dies nicht blauäugig? Mittlerweile weiss ich, dass bei Schieflage resp. Verlust niemand verantwortlich ist und dies allein mein Risiko ist. Gerade deshalb ist mir Ihre Meinung sehr wichtig, und ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Ratschläge und Bewertung.



Ich habe mir Ihr Portfolio, welches nun von der Credit Suisse gemanagt wird, detailliert angeschaut und kann Ihnen die totale Entwarnung geben. Aufgrund Ihrer Risikoneigung ist der Anteil von 27 Prozent an Aktienprodukten mehr als optimal. Die Aufteilung Ihres Investments in verschiedene Teilpositionen kann mehr als begrüsst werden. Obwohl das Produkt einen relativ hohen Anteil an Credit-­Suisse-In­stru­menten aufweist, haben Sie eine sehr hohe Gesamtrendite auf Ihrem Portfolio erzielt.

An Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, ob Sie nicht doch die Aktienquote auf 40 Prozent erhöhen sollten, um nochmals etwas mehr Zupf ins Portfolio zu geben. Nachteil aus Ihrer Per­spektive: Das Gesamtrisiko wird erhöht, aber auf eine Frist von fünf Jahren macht eine Erhöhung bis auf 40 Prozent Ihres Anlageportfolios wirklich Sinn. Die Credit Suisse hat bislang einen starken Job für Sie erledigt, und Sorgen sind hier wirklich fehl am Platz.

Anlage-Tipp 1

Hervorragend von einer Risiko-/Renditeperspektive aus gesehen ist das neueste BCV-Produkt (Valor: 114 434 111) mit einem garantierten Zins von 22,20 Prozent. Die Barriere wurde bewusst auf sehr tiefe 55 Prozent festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von neun Monaten. Es handelt sich um einen spezifischen Themenkorb: weltweit führende Anbieter in Sachen Elektromobilität. Sowohl Daimler, General Motors wie auch BYD (1211 HK) verfügen über stark ansteigende Kursziele auf die nächsten zwölf Monate.

Bewertung: 10/10 (Topwerte)

Anlage-Tipp 2

Mehr als bestechend ist die Ausgestaltung des VONTOBEL Produkts (Valor: 111 765 632): Jahreszins von 22,30 Prozent in Franken bei maximaler Laufzeit von nur 9 Monaten, und dies bei einer reduzierten Barriere auf 54,50 Prozent, die für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist. Das Konstrukt umfasst nur US World Champions: ACTIVISION, SNAP und McDonald’s. Die Kurszielsetzungen aller Titel sind auf 12 Monate massiv höher als der aktuelle Aktienkurs.

Bewertung: 10/10 (Top)