Hermès-Aktien im Hoch: Die Börsentipps der Woche

Geldanlage Die Aktien von Hermès fliegen an der Börse in göttliche Sphären – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso der Hersteller von Luxusgütern ein sicherer Wert ist, wie er für günstige Hypotheken kämpft und warum er der Credit Suisse ein dickes Lob aussprechen muss. François Bloch 27.08.2022

Der «Deutungsstreit» in Sachen Novo Nordisk (NOVOB DC) hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Ein grösseres Schweizer Finanzinstitut hat seine Empfehlung mit «Sell» innert einem Monat «aufgewärmt». Nehme ich locker zur Kenntnis, denn am Montag hat der US-Börsengigant JP Morgan (JPM US) seinen Ratschlag wiederholt bei «Overweight» belassen. Mit einer Investmentperformance von +206.5% über die letzten fünf Jahre haben Sie beim 241-Milliarden-Franken-Titel ein Trumpfass im Portfolio. Könnte ich mich mit gutem Gewissen zu einer Verkaufsempfehlung hinreissen lassen, wenn laut meinen Modellen 2023 eine Rekordrendite auf das Eigenkapital von 80.5% in Aussicht gestellt wird? (Halten)

Keine Beruhigungspillen muss ich in Sachen Hermès International (RMS FP) verteilen: +225,8% innert fünf Jahren für den 145-Milliarden-Euro-Titel, der Luxusmodegüter herstellt. Laut Hochrechnungen, wird sich das Betriebsergebnis (EBIT) von 2,339 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 5,124 Milliarden bis 2024 erhöhen. Seien Sie einfach nicht überrascht, wenn in Bälde dieses Papier Aufnahme in den wichtigsten europäischen Börsenindex finden würde. (Nachladen unter allen Marktumständen)

Panikreaktionen zeigte ein Leser in der Vergangenheit, als meine Kaufempfehlung CF Industries (CF US) nicht auf Anhieb in der Gewinnzone landete. Heute höre ich gar nichts mehr: Bei einer Kursperformance von +29,9% innert dreissig Tagen wäre jede Kontaktaufnahme nur noch verwegen. Die UBS hat am 25. August das Kursziel um satte 20 US-Dollar auf 128 Dollar pro Aktie (aktuell: 117.40) angehoben. (Nachladen im Gleichtakt mit der UBS)

Vor zwei Wochen, drei Stunden nach Redaktionsschluss, habe ich gejubelt. Ein monatelanger Kampf ging erfolgreich zu Ende, denn die Erneuerung einer Hypothek einer Abonnentin war auf der Kippe gestanden, da die bankeigenen Tragbarkeitskriterien während zwei Jahren nicht erfüllt waren. Bis zu 11 Personen standen auf dem Email-Verteiler und manche Nacht bin ich kurz nach Mitternacht an meinen Computer gegangen, um mit Rat und Tat nach Lösungen zu suchen. Ich habe es gerne für diese Leserin gemacht, um meiner Maxime gerecht zu werden, «you never walk alone». (Kämpfen für Sie)

Immer mehr Leser setzen die Strategie mit gedeckten Calls bei den Papieren der Zürich Versicherung (ZURN SW) erfolgreich um: Mit Optionenstrategie hätten Sie satte 100% innert fünf Jahren hinzugewonnen, mit einer reinen Indexstrategie nur 37%. Wenn wir schon dabei sind, möchte ich zu einer Lobeshymne in Sachen Credit Suisse ansetzen. Ich habe Depotauszüge gesehen. Deren Detaillierungsgrad ist bahnbrechend. Auch der interessierte Laie kann sich ein umfassendes Bild dieser Strategie machen, ohne an der HSG einen Master in Banking & Finance abgeschlossen zu haben. (CS ist top)

Ich möchte in meinem Depot den Bereich «Emerging Markets» abdecken. Ich denke dabei an einen Anteil von etwa 10 Prozent (die Depotgrösse beläuft sich auf 520’000 Franken). Dabei denke ich eher an nicht zu risikoreiche Fonds respektive ETFs. Welche würden Sie mir empfehlen?

Sorry, wenn ich Sie gerade zu Beginn enttäusche. Der Einstieg in die Emerging Markets macht in meinen Augen momentan keinen Sinn, weil ich davon ausgehe, dass wir in den kommenden Monaten in diesem Marktsektor bis Ende Juni 2023 von eher sinkenden Kursen ausgehen müssen.

Die Attraktivität dieser Anlageklasse ist eingeschränkt, da die kurzfristigen Zinsen in Amerika bis Mitte 2023 auf 3,5 Prozent ansteigen könnten. Damit werden Investoren eher auf sicherere Anlegen wie Obligationen als auf volatile Aktieninstrumente ihr Geld veranlagen. Ich würde an Ihrer Stelle eher auf Einzelanlagen bei Emerging Markets setzen, als die Karte Diversifikation mittels ETF spielen. Hier denke ich an den Titel Build Your Dreams (1211 HK), welcher innert drei Jahren um 591 Prozent an Wert zugelegt hat.

Vom Timing her würde ich Ihre Anlagesumme aufteilen und jeweils 25000 Franken investieren. Warum nicht Anfangs Dezember 2022 und Mitte Juni 2023 den restlichen Teil veranlagen? In der Fachsprache wird dies als «cost averaging» Methode bezeichnet, denn es wäre von meiner Seite wirklich vermessen die Behauptung aufzustellen, dass ich den richtigen Einstiegspunkt für Ihr Investment auf Jahre hinaus bemessen kann. Auch besteht aus reinen Kostengründen nicht die Möglichkeit, dass Sie mittels gedeckter Calls Ihren Einstandspreis reduzieren zu können. Dafür müssten Sie rund 200 000 Franken in einer Aktie veranlagen, was hier nicht der Fall ist.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass unsere Weltmarktchampions Lonza, EMS-Chemie und SIKA nicht mehr als 41% an Wert einbüssen seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb von 12 Monaten, ist der Anlagetipp für Sie optimal. Das Spitzenprodukt (121023808) mit absolut extremen Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich mit dem Garantiegeber Julius Bär Bank (Rating: A) wird Sie begeistern: Ein Jahreszins von 15,95% ist Ihnen sicher.

Entscheidend für den Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Referenztitel darf während der maximalen Laufzeit die Barriere bei 58,94% unterschreiten. Verliert der schwächste Wert über die ganze Laufzeit 40% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90%, hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig mit unserem Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche, ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 99% höher. Sämtliche Titel haben Kursziele auf 12 Monate hinaus, die höher sind als das aktuelle Aktienkursniveau.

Bewertung: Wahnsinns-Niveau

