Geldanlage Die Papiere des Kreditkartenriesen Mastercard sind auf Erfolgskurs – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum sich Anleger bei Mastercard zurücklehnen können und warum die Partners Group eine Investition wert ist. François Bloch 30.04.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

In einer starken Verfassung präsentiert sich das US-Kreditkartenunternehmen Mastercard (MA US): +323,7% innert fünf Jahren begeistert. Beim 393-Milliarden-Dollar-Champion dürfen Sie keine Papiere veräussern: 2018 lag das Betriebsergebnis (Ebit) bei 8,41 Milliarden Dollar, per 2024 sollte sich die Zahl laut meinen Modellen auf 15,72 Milliarden akzentuieren. Bei einer aktuellen Umsatzrendite von 55,4% können Sie sich zurücklehnen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis von 49,2 Punkten muss nicht beunruhigen, 2025 fällt die Kennzahl auf 26,2. (Nachladen unter ­allen Marktverhältnissen)

Mit einer erstmaligen Rekordbeteiligung von 5,04% an der Zuger Partners Group (PGHN SW) rückt der US-Vermögensverwalter Blackrock in den Olymp der Investoren beim Spezialisten für alternative Finanzanlagen auf. Mit verwalteten Investorengeldern von 109 Milliarden Franken haben die Gründungspartner einen Giganten aus dem Boden gestampft. Bei einer Anlagerendite von 279,4% innert fünf Jahren können Sie sich eine Scheibe vom Erfolg abschneiden. (Dauerkaufempfehlung)

Bacham sorgt für Champagnerlaune

Obwohl die Papiere von ­Kering (KER FP) in den letzten Monaten leicht schwächelten, ist die Gesamtbilanz über die letzten fünf Jahre hervorragend: +415,7%. Weiterhin gilt es, mit im Spiel zu sein: Mit einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 37,5 wird das Papier gegenüber der französischen Konkurrenz (61,4) mit massivem Abschlag gehandelt. 2021 gehe ich von einem Gewinnwachstum von 13,4% aus. 2024 wird die Umsatzrendite 30,5% übersteigen. (Nachladen)

Darf ich Sie um Geduld bitten, wenn nicht urplötzlich nach meiner Empfehlung ein Papier in die Höhe schiesst? Leser, welche beim Baselbieter Börsenstar Bachem (BANB) gefolgt sind, dürfen den Champagner in den Kühlschrank legen: +661,6% innert fünf Jahren ist top. Erstmals in der Firmengeschichte sollte das Betriebsergebnis (Ebit) 2021 die Marke von 100 Millionen übersteigen. (Nachladen)

Neue Rekordkapazitäten

Mehr als prächtig entwickelt sich der Swissquote Pharma Opportunity Index (Valor: 52160500): +26% seit Jahresanfang, während der US-Biotech-Index (XBI US) mit einem Verlust von 0,18% dasteht. Das Wagnis, auf ein solches Produkt zu setzen, hat sich gelohnt. Bei einer Kostenstruktur von 0,85% aufs Jahr wird Ihnen für diese Topperformance nicht viel «abgezwackt». Es gilt weiterhin, nicht abzurücken. (Nachladen)

Mit einem Investitionsvolumen von 16 Millionen Franken beim Anlagetipp von letzter Woche haben wir Kapazitäten geschaffen, welche die Dimensionen auf dem Finanzmarkt sprengen. Per 1. Mai werden zwei weltweite Giganten erstmals mit eigenen Namen auftreten. Damit wird der Konkurrenzkampf angeheizt. Hervorzuheben sei, dass Julius Bär zwischen An-und Verkaufskurse nur noch eine Differenz von 0,5% erhebt.



Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

In der Rubrik Leserfragen in der «Schweiz am Wochenende» stellen sie ab und zu auch Fondsprodukte vor, wie etwa den Allianz Fonds ISIN LU 1548 487 426 über künstliche Intelligenz, den Morgan Stanley US Growth Fund ISIN LU0 073 232 471, den Adamant Global Medtech Valor 3 433 473, den Pictet Robotics ISIN LU1 279 334 210 und so weiter. Da ich nicht über genügend Marktkenntnisse ausserhalb der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Skandinavien verfüge, habe ich mir auch einige dieser Fonds ins Portfolio gelegt und bin damit bis anhin gut gefahren. Alle diese Fonds basieren mit Schwergewicht auf US-Aktien. Aus Gründen der Diversität würde es mich interessieren, ob sie eventuell auch Fonds empfehlen können welche nicht auf USA-Schwerpunkt basieren, zum Beispiel Emerging Market Funds, Eastern Europe Funds oder Fonds mit Schwerpunkt auf Titel aus Japan/Südkorea/Singapur/Hongkong und so weiter.

Ich gebe es unumwunden zu, dass ich bislang den Fokus auf Amerika und Europa gelegt habe, da wir in diesen Märkten über die letzten fünf Jahre die grössten Renditen erzielen konnten. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, den es zu berücksichtigen gilt. Wenn ich eine Fondsempfehlung abgebe, möchte ich, dass meine Leserschaft die Aktien der zehn grössten Positionen kennt. Als Beispiel sei der Morgan Stanley US Growth Fund gereicht: +350,9 Prozent innert fünf Jahren.

Der Nikkei 225 Index, Japans Pendant zum SMI, erzielte in dieser Periode nur einen Zuwachs von 79.9 Prozent. Ich werde gerne Ihre Anregung aufnehmen und werde künftig auf monatlicher Basis ein Fondsvehikel aus dem Sektor Emerging Market präsentieren. Lassen Sie mich eine entsprechende Datenbank für Sie aufbauen. Ab dem 1. Juni dieses Jahr bin ich so weit. Realistische Leserwünsche bearbeite ich gerne für Sie.

Anlage-Tipp

Mit einem astronomischen Jahreszins von 36.96% in Franken hat der Garantiegeber BCV (Rating: AA) bisherige Rekorde in Sachen Risiko-/Renditeprofil übertroffen. Mit der Basler Roche und der US-Firma Novavax wurden Topwerte in Sachen Covid-Medikation ausgewählt. Die Barriere (Valor: 1113740810) wurde auf tiefe 50% gelegt. Die maximale Laufzeit liegt bei 9 Monaten. Novavax hat eine Marktkapitalisierung von 18 Mia. US-Dollar und sollte 2021 eine Umsatzrendite von 44.2% erreichen.

Note: 10/10 (nur zwei Titel im Korb)

Rappenspalter

Zu einem Wahnsinnspreis geht es mit diesem Angebot ins «Park Hyatt» (5-Sterne-Luxus) nach Zürich. Für tiefe 425 Franken pro Nacht erhalten Sie das Park-Zimmer auf dem High Floor inklusive Frühstück. Bis Ende August 2021 sind diese Preise möglich! Das Hotel besticht durch eine herausragende Lage. Dieses Topangebot finden Sie auf der Website von www.secretescapes.com. Der Konkurrenzvergleich auf dem Internet zeigt Preise von 805 Franken pro Nacht für ein vergleichbares Angebot.



