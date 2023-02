BYD und Toro: Diese Titel gehören jetzt in ihr Börsen-Depot

Geldanlage Diese Aktie aus China elektrisiert auch ihr Depot – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso BYD in jedes Depot gehört, warum er auf einen US-Titel aus der zweiten Reihe setzt und wo es die besten Saron-Hypotheken gibt. François Bloch Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Der chinesische Elektroautomobilspezialist BYD (1211 HK) kennt an der Börse zu Hong Kong keine Geschwindigkeitsbegrenzung im eigentlichen Sinn: +285.6% innert fünf Jahren, während der lokale Hauptindex in der gleichen Frist mit einem Anlageverlust von 1.5% dasteht. Sie dürfen unter keinen Umständen dem 107 Milliarden Franken schweren Aktienchampion die Freundschaft kündigen: Der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei satten 37.1%. (Nachladen für Nachzügler)

Am 2. Februar berichtete finews.ch: «Hypotheken: Die grosse Flucht in den Saron». Kommt Ihnen als Leser meiner Kolumne bekannt vor? Wenn es für Sie möglich ist, eine Saron-Hypothek bei meinem Topanbieter zu einem Aufschlag von 0.58% zu erhalten, spreche ich von einmaligen Opportunitäten. Die Begründung ist einleuchtend: Ein Schweizer Marktführer verlangt einen Aufschlag von 2.23% und findet weiter Kundschaft. (Einmalige Opportunität für immer mehr Leser)

Als Investor haben Sie beim BCV-Produkt (Valor: 116 361 822) neben dem vollständigen Kapitalerhalt auch den vollen Zins von 13.66% über die ganze Laufzeit von 12 Monaten erhalten. Wären Sie stattdessen in den SMI investiert gewesen, hätten Sie einen Verlust von nahezu 9% über die gleiche Periode eingefahren. Aus berufsethischen Gründen gibt es kein identisches Nachfolgeprodukt aus dem Assekuranzsektor: Die Trefferquote über die letzten fünf Jahre würde aktuell bei 91% liegen. Unter einer Trefferquote von 95% geht kein Anlagetipp an den Start! (Wir suchen keine unnötigen Risiken)

Sorry, wenn ich nicht gleicher Meinung mit einem Leser in Sachen Toro Company (TTC US) bin: Bei einer Anlagerendite von +468.73% über die letzten zehn Jahre hat der 12 Milliarden US-Dollar schwere Rasenmäher-Hersteller eine satte Performance hingelegt. Bei einer erwarteten Rendite auf das Eigenkapital von 34.8% 2023 werden Sie auf Jahre hinaus mit steigender Investmentperformance rechnen können. (US-Börsenstar aus der zweiten Reihe)

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebte die Leserschaft in den letzten sechs Monaten beim holländischen Halbleiterwert ASM International (ASM NA): Heute, bei einer Anlagerendite von +608.1% über die letzten fünf Jahre, sind die Schrecken und Zweifel vergessen. Der Buchwert pro Aktie wird laut meinen Analysen 2023 mit 59.1 Euro einen Rekordwert erreichen. Weil die europäische Gemeinschaft Milliarden in die Halbleiterforschung steckt, werden die US-Marktführer erstmals nennenswerte Konkurrenz erhalten. (Nachladen)

Die Papiere der UBS (UBSG SW) entwickeln sich prächtig: +76.7% innert drei Jahren, während der Leitindex einen Zuwachs von 8.8% erzielte. Solange der Branchenprimus keine wilden Expansionsstrategien vom Zaun reisst, kommen Sie auf Ihre Rechnung. Speziell die Dividendenpolitik gefällt. (Hamers kommt in Fahrt)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Mit grossem Interesse verfolge ich Ihre Artikel in der «Schweiz am Wochenende» über Anlagen und Ratschläge und realisiere viele Ihrer Vorschläge. Heute benötige ich Ihren Ratschlag. Ich habe ein Depot im Wert von etwa 80 Millionen Franken Aktien und BRC-Produkten und möchte nun wissen, welche Courtagen bei einem Umsatz von etwa 30 Aktien pro Woche bei je etwa 30’000 Franken üblich sind, bei maximaler Betreuung durch den Bankberater. Genauso interessiert mich die maximale Depotgebühr, die bei diesem Betrag und diesem Umsatz von der Bank verrechnet werden sollte.

Ich werde Sie wohl mit der Beantwortung Ihrer Frage auf den ersten Blick enttäuschen, aber ich bin überzeugt, dass Sie meinen Ansatz verstehen. In Ihrem Fall kommt es nicht auf die Kosten an, sondern auf die richtige Strategie und die Umsetzung eines Anlagekonzepts. Ihr Berater muss Ihnen aufzeigen, wie Sie eine Mehrrendite gegenüber dem Swiss Market Index erzielen können. Ob Sie nun eine Depotgebühr von 0.2 Prozent oder 0.4 Prozent auf jährlicher Basis bezahlen, ist völlig sekundär.

Wichtig ist ein Berater, welcher Ihnen smarte Opportunitäten aufzeigt und immer das Gesamtrisiko im Auge behält. Wichtig ist auch die Transparenz in Sachen Reporting: Werden Sie mit Analystenstudien versorgt, damit Sie eine saubere Entscheidungsfindung treffen können? Erhalten Sie zum Beispiel bei der Vergabe des Anlagetipps eine faire Zuteilung? Bei Ihrer Anlagesumme wird Ihnen bei jeder Bank in der Schweiz der rote Teppich ausgelegt. Fokussieren Sie sich auf die Qualität der Anlagetipps und Services. Zwischen den einzelnen Banken bewegen sich die Renditedifferenzen auf Jahresbasis auf weit über 10 Prozent. Lassen Sie daher die Konkurrenz spielen!

Anlagetipp der Woche

Mit der EMS-Chemie, Lonza und Sika, die in ihrem Tätigkeitsfeld Marktführer sind, versuche ich Sie auch diese Woche zu begeistern: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser helvetischen Superstars mehr als 41% innerhalb von 15 Monaten an Wert einbüsst, werden Sie beim Julius-Bär-Wahnsinnsprodukt (Valor: 119 674 6676) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment eine Jahresrendite von 13.35% in Franken von einem Garantiegeber mit A-Status ausbezahlt. Der Emittent kann erstmals nach sechs Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive Zinszahlung zurückbezahlen.

In einer historischen Zeitreihenanalyse über die letzten fünf Jahre mit täglich bezahlten Schlusskursen bei einem Autocall von 90% wäre Ihre Trefferquote bei 95.56% (Quelle: PrivatAm) gelegen. Sämtliche Titel werden mit steigenden Preiszielen von Analysten auf die nächsten zwölf Monate versehen, was Stabilität verspricht. Im Vergleich mit einem gleichzeitig lancierten Produkt bieten wir Ihnen einen garantierten Zinssatz, der auf den ersten Verfall 60% höher liegt als beim Mittbewerber. Hervorzuheben ist, dass unser Produkt nebst einem besseren Rating als Garantiegeber auch über eine tiefere Kursbarriere verfügt, die Ihre Trefferquote verbessert. Der Anlagetipp hat keine Performancegebühr enthalten.

Bewertung: Julius Bär mit Traumkonditionen

