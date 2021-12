Börsentipps von François Bloch

Geldanlage Diese Aktie bringt Farbe in Ihr Portfolio – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum es beim gut laufenden US-Farbenhersteller Sherwin Williams auch Fragezeichen gibt, und wo man noch einsteigen sollte, bevor es der Paradeplatz tut. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Der Farbenhersteller Sherwin-Williams ist ein Höhenflieger an der Börse. Illustration: Marco Ratschiller

Der US-Farbenhersteller Sherwin-Williams (SHW US) präsentiert sich in einer famosen Verfassung: +292.6% innert fünf Jahren für den mit 86 Milliarden Dollar taxierten Höhenflieger. Erstmals sehen Sie hier seit Jahren keine bedingungslose Nachladeempfehlung, denn das Papier wird zu einem sehr sportlichen Kurs-/Gewinnverhältnis von 46,7 Punkten gehandelt, was mich daran hindert, nochmals die Werbetrommel zu rühren. Einzig auf jährlicher Basis, sollten Sie die aufgelaufenen Dividendenausschüttungen in neue Papier reinvestieren: Bei einer aktuellen Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von extrem hohen 65.9% sollte dies ok für Sie sein. (Nachladeverbot)

Obwohl es hier ruhiger geworden ist um die Papiere der ALSO Holding (ALSN SW), sollten Sie sich keine Sorgen machen: Ihre Anlagerendite über die letzten fünf Jahre beträgt +256,2%, während der Vergleichsindex nur auf 74,2% kommt. Jetzt beträgt der Bewertungsabschlag beim 4 Milliarden-Franken-Papier nur noch 3.2%, was in meinen Augen zu tief ist, um zusätzliche Positionen zu erwerben. 2021 sollte die Firma einen neuen Ebit-Rekord erzielen können: 217 Millionen Franken - gegenüber 137 Millionen im Jahr 2018. (Halten)

Trotz einer Anlagerendite von +377,3% über die letzten fünf Jahre beim Halbleiterspezialisten Applied Materials (AMAT US) gilt es unter keinen Umständen Papiere beim 136,9 Milliarden-Dollar-Wert zu veräussern. Laut meinen Hochrechnungen, wird die Firma zu einem Bewertungsabschlag von 20,2% gehandelt, was per se enorm ist. Meine Maschinen erwarten eine Rendite auf eingesetztes Eigenkapital von 51.9% für 2021 - gegenüber 40,9% im Vorjahr. (Nachladen)

Beim Anlagetipp von dieser Woche hat die LUKB (AA) sich übertroffen und Sie werden im Internet auf ein nahezu identisches Produkt stossen. Bei uns erhalten Sie eine Jahresrendite von 9,06% trotz minim tieferer Barriere, während das Konkurrenzprodukt einen Zins von 4,75% aufweist. Die Einstiegskosten liegen bei der LUKB bei 0,08% aufs Jahr, während das Konkurrenzprodukt mit 1,80% auf die ganze Laufzeit ins Rennen geht. Detail: Während beim LUKB-Powerpaket die hiesige Finanzmarktaufsicht als zuständige Behörde aufgeführt wird, übernimmt die deutsche BAFIN die Rolle des Regulators beim anderen Anbieter. (Fairness)

Der Beteiligungsspezialist KKR (KKR US) kennt weiterhin keine Höchstbeschränkung an den US Börsen: +394,9% über fünf Jahre, während der lokale Index in der gleichen Periode nur auf einen Zuwachs von 118,4% kam. Erstmals in der Schweiz in Erscheinung getreten sind die US-amerikanischen Finanzspezialisten als Ankeraktionäre beim Schweizer Unternehmen SoftwareONE (SWON SW), deren Positionen im Rahmen des Börsengangs veräussert wurden. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarte ich erstmals eine Umsatzrendite, welche sich auf über 100% beläuft. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Aus einem Portfolio werden rund 100000 Franken frei, dies möchte ich gerne anlegen. Ich bin 70 Jahre alt und besitze Wohneigentum mit einer Hypothek von 300000 Franken. Folgende Aktien habe ich schon: Zuger KB (60000 Franken), ebenfalls habe ich Zuger KB Fonds, A und B für je 100000 Franken. Seit kürzerer Zeit habe ich aufgrund Ihrer Empfehlung aus der Zeitung Aktien von Straumann, Partners Group, Interroll und Comet im Wert von 60000 Franken. Mein Bankberater sagt mir, dass ich recht gut unterwegs bin. Was können sie mir empfehlen? Wie lege ich diese 100000 Franken gut an?

Sicherheitshalber habe ich mir die Fonds der Zuger KB angeschaut und bin begeistert vom Anlageprozess, womit Sie hier keine Veränderungen durchführen sollten. Als Ergänzung zu Ihrer extrem fokussierten Investmentstrategie auf Schweizer Titel, würde ich als Ergänzung die Papiere von Home Depot, Microsoft und SAP erwerben und dies im Gegenwert von jeweils 30 000 Franken.

Vorweg vielen Dank für die interessanten Anlagemöglichkeiten. Ich habe Home Depot angeschaut, aber ich stiess da auch auf Home Depot Frankfurt in Euro. Ist das die gleiche Firma und macht es einen Unterschied, ob in Euro oder US-Dollar. Der Kaufpreis ist nicht vergleichbar. Was raten Sie mir?

Prinzipiell empfehle ich Ihnen die Papiere in New York zu erwerben, denn sofern Sie 100 Aktien oder ein Vielfaches davon erwerben möchten. Grund: Mittels gedeckter Calls können Sie zusätzliche Renditeprozente auf Ihre Positionen herausholen. Eine Anlage mit Home Depot über die letzten fünf Jahre hätte Ihnen eine Rendite von 245.5% ermöglicht. Doppelt so hoch wie der US-Leitindex über die gleiche Frist.

Anlage-Tipp 1

Mehr als extrem von einer Risiko-/Renditeperspektive betrachtet ist das neueste LUKB Produkt (Valor: 112131943): Fixer Zins von 9,06%. Die Barriere wurde auf 64,75% festgezurrt und dies bei einer maximalen Laufzeit von nur 18 Monaten. Das Produkt ist erstmals nach sechs Monaten vom Emittenten aus kündbar. Es handelt sich um die absoluten Topnamen aus der Liste des Swiss Market Index: Nestlé, Novartis und Roche. Bei einer Rückrechnung basierend auf historischen Zahlen liegt die Trefferquote über 5 Jahre bei 100%! Bewertung: 10/10 (Weltklasse)

Anlage-Tipp 2

Famos sind die Konditionen des neuesten Julius-Bär-Produktes (Valor: 113033269), welches als Nachfolger des Vontobel BRC (Valor: 111 765438) gilt und dazumal mit einem Jahreszins von 24,6% ausgestattet war. Um die Risikotoleranz für Sie signifikant zu erhöhen, habe ich die Barriere auf 52,75% herabgesetzt. Der garantierte Jahreszins beim Powertrio LAM Research, Oracle und TESLA konnte auf 31% in Fr. hochgewuchtet werden. (Maximale Konditionen)

