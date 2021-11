Börsentipps der Woche von François Bloch

Geldanlage Diese Aktie glänzt auch in Ihrem Portfolio – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum die Aktien des Luxusgüterherstellers Hermès ein Kauf sind, und wo man noch einsteigen sollte, bevor es der Paradeplatz tut. François Bloch Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

In einer absolut blendenden Verfassung präsentiert sich der französische Luxusgüterhersteller Hermès (RMS FP): +348.5% innert fünf Jahren für den mit 173.3 Milliarden Euro taxierten Höhenflieger. Obwohl das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis sehr sportliche Dimensionen annimmt, gilt es weitere Papiere zu erwerben. Laut meinen Hochrechnungen, wird sich das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2020 und 2021 um mehr als 72% erhöhen, was spektakulär ist. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 38.1% im kommenden Jahr, sind Sie als Aktionär auf der sicheren Seite. (Nachladen)

Famos ist die Kursentwicklung des dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk (NOVO DC) über die letzten fünf Jahre: +244.5% was ein starkes Ergebnis per se darstellt. Trotzdem wird dieses Papier zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 17.2% gehandelt. Mehr als überraschend ist dabei hingegen folgender Aspekt, dass unter 30 grössten Aktionären sich kein Schweizer Finanzunternehmen befindet. (Nachladen vor dem Paradeplatz)

Mehr als glänzend entwickeln sich die Papiere von Home Depot (HD US) in Ihrem Portfolio: +256% über die letzten fünf Jahre. Das weltweit führende Unternehmen für den Bedarf des privaten Wohnungsumbaus, steht vor einem Rekordjahr. Falls Sie vor dem 1. Dezember 2021 zusätzliche Papiere kommen Sie als Neuaktionär in den Genuss der Quartalsdividende. Sofern sich meine Analysen in die Realität umsetzen lassen, wird der Koloss erstmals in seiner Firmengeschichte eine Umsatzrendite von über 15% im 2022 erreichen können. In meinen Mutmassungen gehe ich gar soweit, dass sich der Umsatz zwischen 2019 und 2024 um mehr als 55% erhöhen wird. (Nachladen ohne Absturzgefahr)

Darf ich Ihnen nochmals das US Technologieunternehmen LAM Research (LRCX US) vorstellen? Das 93 Milliarden US$ Unternehmen konnte in den letzten fünf Jahren um satte 628% vorwärts machen. Der laut Marktgerüchten grösste Kunde der freiburgischen COMET Holding, wird mit einem Bewertungsabschlag von 27.3% gehandelt. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte im 2022 die Marke von 74.3% erreichen. (Nachladen ohne Ende)

Immer wieder werde ich gefragt, ob es eine unabhängige Vergleichsmöglichkeit gibt, die die Angebotsqualität des Anlagetipps misst. Mit dem LUKB Produkt (Valor: 112131 883) auf europäische Versicherungsgiganten habe ich den Tatbeweis erbracht. Sie werden ein identisches Produkt eines FINMA regulierten Finanzanbieters im Internet finden: Der Unterschied ist frappant: Einen garantierten Zins, welcher um 125% höher liegt und dies mit einer sogar tieferen Barriere. Dazu erhalten Sie ein besseres Rating des Garantiegebers. Damit nicht nur wenige Investoren in Genuss eines derartigen Knüllers kommen, hat sich die LUKB dazu verpflichtet zum Originalpreis von 100% ein Emissionsvolumen zu offerieren, welches rund 150% höher liegt als beim Angebot der FINMA regulierten Firma. (WIN-WIN Situation für alle)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



Ich möchte zwischen CHF 500’000 und 800’000 längerfristig (5-10 Jahre) anlegen. Was würden Sie mir empfehlen? Was halten Sie von den Strategie- oder Aktienfonds der Luzerner Kantonalbank?

Ich habe mir die preisgekrönte Fondspalette der LUKB angeschaut und würde nicht auf Strategiefonds setzen, sondern Duftmarken mit reinen Zielfonds der LUKB machen. Bei einem Kauf eines Strategiefonds, erhalten Sie ein Multipack von Instrumenten, welche von Obligationen über Aktien reichen, aber nicht vollumfänglich Opportunitäten ausnützen können. Aus unseren langjährigen Kontakten empfehle ich Ihnen eine Aufteilung in 35% Ihrer Gelder in den LUKB Expert Global Convertible Fonds und die restlichen 65% in den LUKB Expert-Top Global, LUKB Expert Tell und LUKB Expert Small/MidCap Europe. Laut dem Analysehaus Scope erhält die LUKN fürs Jahr 2022 die Auszeichnung für die Schweiz, «Bester Asset Manager (Spezialanbieter). Innert zehn Jahren konnte der LUKB Expert Top Global (Valor: 658661) um 179.3% an Wert zulegen. Bis zum 10. Dezember 2021 läuft eine Aktion der LUKB, welche die Ausgabekommission der hauseigenen Fonds um 50% reduziert.

Schönen guten Tag Herr Bloch, als AZ Abonnenten, lese ich mit Spannung, immer ihren Artikel in der AZ am Wochenende. Die sind immer sehr aufschlussreich. Eine Frage, wo kann ich diese guten Hypothekar Zinsen nachfragen, die sie immer publizieren?

Sie erhalten auf Nachfrage die entsprechende Links zugestellt. Es handelt sich um Kampfpreise, die bis zu 60% tiefer sind, als die tagesgültigen Hypothekarzinsen der entsprechenden Institute. «Black Friday»: Woche für Woche im Interesse des Lesers.

Anlage-Tipp 1

Extrem sind die Anlagekonditionen des LOW STRIKE Barriere Reverse Convertible (Valor: 112985445) der LEONTEQ auf Ethereum. Die maximale Laufzeit des erstmals in Schweizer Franken lancierten Produktes beträgt nur 8 Monate. Sie verlieren nur dann Geld, wenn Ethereum mehr als 54.975% an Wert seit Fixierung verliert. Exempel: Ethereum liegt bei Verfall bei 52.50% der Anfangsfixierung, erhalten Sie 114.24% Ihres Anfangsinvestments ausbezahlt.

Bewertung: Nur für risikobereite Anleger

Anlage-Tipp 2

Hervorragend von einer Risiko-/Renditeperspektive aus ist das neueste LUKB Produkt (Valor: 112131882): Fixer Zins von 13.40%. Die Barriere wurde auf extrem tiefe 60% festgezurrt und dies bei einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Es handelt sich um Richemont, Roche und SwissRe. Bei einer Simulation mit historischen Zahlen liegt die Trefferquote über 5 Jahre bei 94.41%. Der Emittent hat erst nach drei Monaten die Möglichkeit das Produkt zur 100% Rückzahlung inklusive Zins zu bringen.

Bewertung: 10/10

