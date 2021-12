Geld aus dem Labor: Diese US-Aktie gehört in ihr Portfolio

Geldanlage Diese Laborspezialisten zaubern Geld in ihr Portfolio – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Thermo Fisher eine lohnende Investition ist und warum bei Hermès langsam die Luft draussen ist. François Bloch Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

In einer Top-Verfassung befindet sich der amerikanische Laborspezialist Thermo Fisher (TMO US): +376,9% innert fünf Jahren ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Das mit 260 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen wird trotz der starken Börsenperformance zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag gegenüber den Komponenten des US Life Science Index gehandelt. (Halten)

Voll im Gang ist die Party beim französischen Luxusmarkenhersteller Hermès International (RMS FP): +338,7% innert fünf Jahren ging es nach oben für den Börsenchampion. Jetzt dürfen Sie keine weiteren Papiere erwerben: Das erwartete Kurs-/Gewinnverhältnis für das Jahr 2022 ist mit 66.5 Punkten laut meinen Bewertungskriterien extrem hoch und eine weitere Kaufempfehlung wäre aus berufsethischen Gründen nicht zu vertreten. Haben Sie für meine vorsichtige Haltung Verständnis. (Geniessen)

Immer mehr Investoren sind von der Funktionsweise von Kryptowährungen regelrecht angetan, wobei ich hier klar festhalten möchte, dass diese Instrumente erhöhte Risiken aufweisen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, offeriert Ihnen die Leonteq auf Ether (Wweltweite Nr. 2 in Sachen Kryptowährungen) einen regelrechten Airbag (Valor: 115025404) auf die allfälligen Kursschwankungen mit garantierten Zinsen. Erst bei Kurszerfall von mehr als 55,812% seit Lancierung bis zum Verfall in acht Monaten sind Sie auf der Verliererseite. Oberhalb dieser Schwelle gibt es immer ein positives Anlageergebnis. (Weltweite Finanzinnovation)

Einen stillen Erfolg darf ich für Sie verbuchen: Ihre Investition beim kleineren israelischen Technologiewert Tower Semiconductors (TSEM US), wird zur Erfolgsstory: +157,8% innert drei Jahren. Nun kommen die Good News für alle, die wie ich nicht in diesem 4,2-MilliardenDollar-Papier involviert sind. Laut einer Hedgefonds-Datenbank hat unsere SNB ihren Anteil am Höhenflieger in der letzten Berichtsperiode erhöht. Halten Sie durch: 2023 wird das Betriebsergebnis (EBIT) die Marke von 361 Millionen US-Dollar erreichen, nachdem die Kennzahl 2018 bei 155 Millionen lag. (Mit der SNB zum Erfolg)

Die Banque Cantonale Vaudoise (BCV SW) hat mit einem Zinshammer in Sachen Anlagetipp die Konkurrenz beim Swiss World Champions Quintett geschockt: Garantierter Jahreszins von 12,36%, während ein Mitbewerber mit einem identischen Korb ins Rennen steigt und 7,25% offeriert. Unser Anlagetipp wird mit tieferer Barriere versehen, die für die Kapitalgarantie bestimmend ist. Einzig bei uns hat der Emittent das Recht, erstmals nach sechs Monaten und dann quartalsweise das Produkt zur Rückzahlung zu stellen. Bei einer Marktsimulation zwischen dem 15. Juni 2016 und dem 19. Juni 2020 beträgt die Erfolgsquote 96,40%. Falls es wieder Erwarten zu einem Bruch der Barriere kommen würde, gäbe es eine Zinszahlung von 18,54% auf die ganze Laufzeit. (Zinsknaller)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Mit Ihren Vorschlägen in dieser Zeitung war ich immer gut beraten, deshalb wende ich mich wieder einmal an Sie. In meinem Depot befinden sich 300 Titel von Zurich Insurance, 250 von Swiss Re, 400 von Baloise und 450 von Helvetia. Zudem habe ich im September 2021 nach einem Kursrückgang von 855.00 auf 750.00 Franken 20 Titel von Bachem erworben. Da mein Portfolio aus dem Bezug meiner Pensionskasse besteht, lege ich Wert auf nicht spekulative Titel und mit ansprechender Dividende. Deshalb möchte ich Bachem abstossen. Was empfehlen Sie mir als Ersatz?

Ihre Strategie überzeugt auf der ganzen Linie, aber ich muss hier trotzdem ein grosses Ausrufezeichen setzen. Sie fokussieren alles auf einen Sektor und dies erscheint mir sehr gefährlich, da wir nur begrenzt in die Zukunft schauen können. Ganz gut gefallen würden mir als Ersatz für Bachem die Papiere der Vontobel Bank: Erwartete Dividendenrendite von 3,72 Prozent im Jahr 2022 laut meinen Modellen. Was ich Ihnen auch auf den Weg mitgeben möchte ist, dass Sie Ihre hohen Bestände in den Versicherungsaktien mit gedeckten Calls versehen sollten, damit allfällige Kursschwankungen abgefedert werden. Wie Sie mir geschrieben haben, stellen Ihre Aktienbestände Teile Ihrer Pensionskasse dar. Daher stellt eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung Ihrer Positionen für mich eine absolute Herzensangelegenheit dar.

Eine wilde Spekulation wäre wirklich fehl am Platz, was nicht in Ihrem Sinne ist. Sie würden mit der neuen Strategie sowohl von den Call-Prämien wie auch von den Dividendenausschüttungen profitieren, was ein regelrechter Booster für Ihr Anlageergebnis darstellt, was in meinen Augen perfekt wäre für den Augenblick.

Anlage-Tipp 1 (moderates Risiko)

Wirklich nicht mehr mathematisch von einer Risiko-/Renditeperspektive heraus nachvollziehbar ist das neueste BCV-Produkt (Valor: 115 546 802): Es kommt mit einem fixen Zins von 12,36 Prozent in Schweizer Franken. Die Barriere wurde auf 64,75 Prozent festgezurrt und dies bei einer maximalen Laufzeit von nur 18 Monaten. Das Produkt ist erstmals nach sechs Monaten vom Emittenten aus kündbar. Es handelt sich um die fünf absoluten Top-Namen des SMI: Nestlé, Novartis, Roche, SIKA und Zürich Versicherung. Note: 10/10 (Rekordvolumen steht bereit)

Anlage-Tipp 2 (leicht erhöhtes Risiko)

Im Konkurrenzvergleich fabulös sind die Anlagekonditionen des neuesten LUKB-BRC (Valor: 114116617), das mit einem Jahreszins von 13,15% in US-Dollar ausgestattet ist. Um die Risikotoleranz zu verbessern, habe ich bewusst die Barriere auf 58,75% herabgesetzt. Trefferquote über die letzten fünf Jahre: Verrückte 99,62%! Kursziele auf 12 Monate: Zwischen +1,2% und 32,3% für unsere drei Titel. (Abnormale Konditionen in US-Dollar)

