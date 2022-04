François Bloch: Geldkolumne über Edwards und andere Titel

Geldanlage Dieser Aktientitel lässt die Herzen der Investoren höher schlagen In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wie stark der US-Medizintechnikkonzern Edwards zulegt - und wo sich das «Nachladen» sonst noch lohnt. François Bloch Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Investoren mit Edwards-Aktien im Gepäck freuen sich derzeit nicht nur über Oster-Eier - sondern auch starke Renditen. Marco Ratschiller

Nach oben geht es für den US-Herzklappenspezialisten Edwards Lifesciences (EW US): +274,9% innert fünf Jahren für das mit 75,1 Milliarden Dollar evaluierte Papier. Erstmals seit Jahren wird die Aktie zu einem Kurs-/Gewinnverhältnis von unter 50 Punkten gehandelt. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 32,1% für 2022 können Sie weiterhin bedenkenlos auf diese Karte setzen. Der Gewinn pro Aktie wird sich nämlich zwischen 2019 und 2024 um mehr als 102% erhöhen. (Nachladen)

Vor weniger als zwei Monaten beklagte sich ein Leser bitter über die mangelnde Anlagerendite, die mit den Papieren von SalMar (SALM NO) bislang erzielt wurde. Ich habe offen gestanden seine Reklamation nicht verstanden und bin der Frage nachgegangen. Entscheiden Sie doch selber: +107,4% innert drei Jahren, ob dies nicht ein regelrechtes Topergebnis darstellt? Machen Sie sich bereit auf den 22. Juni, wenn eine Bardividende von 20 NOK pro Aktie auf Ihr Depot eintrifft. Aktuell wird das Papier zu einem Bewertungsabschlag von 20% gehandelt. (Nachladen)

Es muss nicht immer Technologie sein, damit Sie den grossen Reibach an den US-Börsen machen: Darf ich Ihnen nochmals Tractor Supply (TSCO US), den weltweit grössten Betreiber von Einzelhandelsgeschäften für Landwirtschaftsprodukten vorstellen? Mit einer Performance von +297,7% über die letzten fünf Jahre beim 26,6-Milliarden-Dollar-Titel, geht Ihre Rechnung voll auf. Bei einer Rendite von 53,3% auf das eingesetzte Eigenkapital verstehen Sie wohl, weshalb ich diesen Titel für Sie ausgewählt habe. 2022 wird sich laut Analysen die Dividendenausschüttung um mehr als 72% gegenüber dem Vorjahr erhöhen! (Nachladen)

Hervorragend unterwegs sind diejenigen Leser, die den Anlagetipp in Sachen Bitcoin vom November 2021 umgesetzt haben: Der LEONTEQ (Valor: 114330195) BRC steht mit einem Anlagegewinn von +2,75% da, während Bitcoin selber in der gleichen Frist 33,05% eingebüsst hat. Dies stellt ein Glanzresultat dar, wenn Sie bedenken, dass der Referenzwert (Bitcoin) richtig abgestürzt ist. Das LEONTEQ-Anlageprodukt war damals eine Weltpremiere. (Fairness im Vordergrund)

Nicht mehr im Zitterclub sind Sie mit den Papieren des US-Datenbankspezialisten MongoDB (MDB US): +229,3% innert drei Jahren. Einziger Malus: Erst 2024 wird der 29-Milliarden-Dollar-Titel ein positives Betriebsergebnis präsentieren können. Danach sollten die Gewinne, Jahr über Jahr, exponentiell nach oben ansteigen. Hintergrund ist der aggressive Expansionskurs der Firma: Zwischen 2020 und 2025 sollte der Umsatz um mehr als 500% in einem kompetitiven Umfeld nach oben preschen. Falls Sie mehr als 100 Aktien in Ihrem Besitz halten, würde ich mit gedeckten Calls agieren, um Prämien generieren, welche postwendend auf Ihrem Konto eintreffen. (Geduld zahlt sich aus)

Rasant nach oben gehen die Hypozinsen dieser Tage: Der Erwerb von neuem Wohneigentum, kann zum Ritt auf der Rasierklinge mutieren. Machen Sie sich dazu Gedanken, denn die Zeiten, als meine Leserschaft, achtjährige Fixhypotheken zu 0,55% erhielten, sind seit Monaten, Geschichte. Erste Topanbieter verlangen schon 2,08% für sieben Jahre fix. Die lockere Vergabepraxis von gewissen Banken in Sachen Hypotheken, sollte schleunigst gestoppt werden. (SNB muss eingreifen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Schon seit einiger Zeit verfolgen wir Ihre Anlagetipps in der «Schweiz am Wochenende» mit grossem Interesse. Wie funktioniert Ihre Dienstleistung? «Nur» über die abgedruckten Leserfragen in der Zeitung oder auch individuell? Wir, eine Familie mit einem Haus mit einer Hypothek und einem konservativen bis moderaten Anlegerrisikoprofil, verfügen aktuell über einen grösseren Betrag an liquiden Mitteln auf Sparkonten bei Banken. Dieses Geld möchten wir in Zukunft anders anlegen. Zu welchen Instrumenten respektive Titeln raten Sie im aktuellen Umfeld?

Anlagetipp: Moderates Risiko

Mit Roche, UBS und Zurich setze ich nochmals auf absolute Spitzenwerte aus der Schweiz mit weltweiter Ausstrahlung. In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre hätte das LUKB-Produkt (Valor: 118129866) Ihnen eine 97,62-Prozent-Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Zins von 13,08 Prozent in Schweizer Franken erhalten Sie Konditionen der absoluten Spitzenklasse: Falls das LUKB Produkt (AA Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von über 161 Prozent gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers. Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf eineinviertel Jahre begrenzt und bei einer Barriere von 58,94 Prozent habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt in Ihrem Sinn sogar noch zusätzlich erhöht. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate hinaus, welche massiv höher liegen, als die aktuelle Börsenbewertung. Trifft Ihr Auftrag vor 09.00 Uhr am Dienstag bei der LUKB ein, erhalten Sie das Produkt ohne Aufgabeaufschlag.

Note: 10/10 (Nochmaliger neuer Rekordabstand für Sie)

