MongoDB lässt Kassen klingeln: DIe Börsentipps der Woche

Geldanlage Dieser Datenbankexperte aus den USA vergoldet ihr Depot – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum MongoDB weiterhin das Mass aller Börsendinge ist und welche Firma aus Flamatt ins Portfolio gehört. François Bloch Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Auf Rekordkurs befindet sich der US-Technologietitel MongoDB (MDB US): +592,4% innert drei Jahren für den mit 36,3 Milliarden US-Dollar taxierten Datenbankspezialisten ist oho! Nebst meiner Leserschaft zählt ein respektierter Schweizer Unternehmer und Politiker zu den Gewinnern bei dieser Erfolgsstory. Phänomenal sind die Wachstumsaussichten des Branchenchampions: Der Umsatz wird sich laut meinen Modellen von 267 Millionen Dollar im Jahr 2019 wird sich bis 2025 auf über 1,602 Milliarden erhöhen. (CH-Politiker mit Riecher)

In der Produktion von letzter Woche gab es einen Grundlagenirrtum. Ich erwarte bei ASM International (ASM NA) eine Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) von 124 Millionen Euro 2018 auf 762 Millionen Euro bis 2024, der nicht bei 62 Millionen Euro liegt, wie irrtümlich publiziert. Dieses Malheur muss Sie nicht beunruhigen: Der Zuwachs über die letzten drei Jahre beträgt +1‘109% an der Börse, während der lokale Index auf 64,2% kommt. (Halten)

Ich bin ein Fan der in Flamatt ansässigen Comet (COTN SW) bin: Bei einem Zuwachs von 306,1% innert drei Jahren geht die Rechnung auf. Was mich besonders freut ist, dass nun auch die grossen Akteure des Schweizer Finanzplatzes beim 3-Milliarden-Franken-Titel nicht nur mit Lippenbekenntnissen mit von der Partie sind. Hier die Auflistung der Top-Aktionäre: UBS AM (5,23% Anteil am AK), Pictet AM (5.13%) und CS AM (3.22%). (Nachladen)

Fünf Nächte am Stück brauchte ich, um Ihnen einen Anlagetipp der Extraklasse hervorzubringen. Sobald Sie das finanzmathematische Grundgerüst erkennen, werden Sie verstehen, warum dieses Produkt Top-Konditionen aufweist. Alle drei Titel stammen aus dem gleichen Sektor: E-Commerce. Die Champions in Ihrem Gebiet und eine identische Konstruktion mit den gleichen Konditionen hätte Ihnen aus einer historischen Betrachtung heraus eine 100%-Trefferquote über die letzten fünf Jahre ermöglicht. Der weltweite Topanbieter per se in diesem Sektor offerierte einen garantierten Zinssatz von 13,75%, über die BCV erhalten Sie 21,15% als Jahreszins. Jetzt verstehen Sie, warum ich bis zu 18 Anbietern anfrage und mich nicht nur mit der hiesigen Minimalanforderung von drei Kontrahenten begnüge. (BCV ist Weltklasse)

Ende Januar trat ich mit einer Kaufempfehlung in Sachen Solaredge (SEDG US) in Erscheinung. Dies ist der israelische Solarchampion, welcher das weltweit führende Unternehmen in Sachen, Umwandlung von Sonnenstrahlen in Energiegewinnung darstellt. Ihre Anlagerendite seit der Erstempfehlung liegt bei +247,07%. Kläglich gescheitert ist ein Schweizer Finanzinstitut mit einem absurd tiefen Kursziel von 150 US-Dollar. Per Donnerstagabend lag der Aktienkurs bei 358,25 Dollar. Nachladen würde ich hingegen nicht, da mir die fundamentale Bewertungsprämie zu hoch ist. (Geniessen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Vielen Dank, dass Sie in der Leserfrage vom 6. November in dieser Zeitung einmal auf das «Verlustrisiko» bei der Covered-Call-Strategie eingegangen sind. Mir gefällt dieser Ansatz, nur sind die Risiken nicht so einfach zu durchschauen. In den goldenen Zeiten mit langfristig fast nur aufwärts tendierenden Kursen ist das ja nun wirklich ein wichtiges Thema, vor allem wenn der Ausübungspreis plötzlich massiv überschritten wird und man zu spät reagiert, um den Call aufzulösen. Haben Sie Beispiele für Titel, bei denen dieses Anlageprinzip versagt hat und können sagen, welche finanziellen Konsequenzen daraus erfolgten? Und sollte man bei langfristig steigenden Titeln eher von der Strategie absehen?



Auch in einem ungünstigen Fall sind Sie entgegen Ihrer Meinung unter dem Strich immer auf der Siegerseite. Klar müssen Sie zu einem erhöhten Preis den Call zurückkaufen, aber auf der anderen Seite ist der Basiswert, sprich die Aktie, welche als Basis dient, um einiges mehr angestiegen als der ursprüngliche Kaufpreis.

Zusätzlich schreiben Sie auf den bestehenden Positionen nochmals einen gedeckten Call, womit aufgrund der erhaltenen Prämien Ihr Einstandspreis auf der Originalposition nochmals signifikant reduziert wird. Die gedeckte Call-Strategie in einem seitwärts tendierenden Markt ergibt auf eine längere Periode aus einer Risiko-/Renditeperspektive immer ein massiv besseres Ergebnis als eine reine Aktienstrategie. Verschiedenste akademische Studien, welche von weltweit führenden Finanzinstituten durchgeführt wurden, bestätigen diesen Effekt. Um dieses Topergebnis auch in die Realität umzusetzen, braucht es einen klaren Plan – etwas, das ich auf täglicher Basis mit meiner Leserschaft dieser Zeitung umsetze.

Anlage-Tipp 1

Extrem aus einer Risiko-/Renditeperspektive ist das neueste BCV-Produkt (Valor: 114 827 063) mit einem fixen Zins von 20,65%. Die Barriere wurde bewusst auf sehr tiefe 55% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von 9 Monaten. Es handelt sich um weltweite Topwerte, welche führend sind in der Entwicklung von Elektroautos und deren Komponenten: APTIV (45 Milliarden US-Dollar-Aktie, hybride Sicherheitssysteme), Ford (erster US Autohersteller ohne fossile Brennstoffe ab 2040) und Volkswagen (grösster Elektrowagen weltweit).

Note: 10/10 (Top)

Anlage-Tipp 2

Champions der Extraklasse im E-Commerce Bereich dank dem BCV BRC (Valor: 114 827 064): Darf ich vorstellen? Mercadolibre (das Pendant zu Amazon in Südamerika), Shopify (Nr.1 im Bereich Multi-Channel Commerce Plattform) und Ebay. Sämtliche Zielpreise auf 12 Monate liegen zwischen 8% und 25% höher als der aktuelle Kurs. Die Barriere wurde auf 55% festgezurrt. Der garantierte Zins liegt bei atemberaubenden 21,15% in Franken.

Note: 10/10 (XXL-Konditionen)