Marktkapitalisierung: ING überholt UBS

Geldanlage Mit diesem Holländer fliegen Sie am Schweizer Branchenprimus vorbei In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum die holländische Grossbank ING dem Schweizer Geldhaus UBS vorzuziehen ist und weshalb sich ein Kauf von Glencore-Aktien lohnen dürfte. François Bloch Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Still und heimlich hat eine Zeitwende für den Schweizer ­Finanzplatz stattgefunden: Die kotierten Papiere der holländischen ING Bank (INGA NA) weisen erstmals eine höhere Marktkapitalisierung in US-Dollars umgerechnet auf als die hiesige Nummer 1. Sofern meine Analysen sich auch im 2022 in der Realität bewahrheiten, wird die ING Bank unserem Branchenprimus regelrecht davonziehen: Die Umsatzrendite wird 2022 die stolze Marke von 42,2% erreichen, während der weltgrösste Vermögensverwalter am Zürcher Paradeplatz nur auf 24,7% kommt. In Sachen erwartete Dividendenrendite ist der Vorteil bei den Anlegern, die auf die Holländer setzen, noch frappanter: 5,45% versus 2,52% für das Schweizer Papier laut meinen Hochrechnungen fürs kommende Jahr. (Nachladen bei der ING Bank)



Fulminantes Comback des Zuger Rohstoffhändlers

Ein fulminantes Börsencomeback vollziehen die Papiere des geläuterten Zuger Rohstoffgiganten Glencore (GLEN LN) an der Londoner Börse: +125,7% innert zwölf Monaten ist per se ein spektakuläres Ergebnis. Trotz der sensationellen Börsenperformance weist der mit 58,18 Milliarden Franken bewertete Höhenflieger eine Unterbewertung von 36,12% auf. Jetzt gilt es, nochmals eine zusätzliche Position des Unternehmens zu erwerben, bevor die Aktie nach oben richtig abrauscht. (Nachladen)



In Sachen Anlagetipp der Woche kann ich noch nie da gewesene Ausgestaltungen für die Schweiz präsentieren, welche Sie regelrecht begeistern werden. Dieses Produkt ist nach einem extrem stringenten Investmentkonzept aufgebaut: Nur drei Titel, die alle in ihrem Sektor die Nummer 1 darstellen. Auf die kommenden zwölf Monate ein höheres Kursziel aufweisen, als der aktuelle Aktienkurs und jeweils eine Marktkapitalisierung von über 18 Milliarden Franken auf die Waage bringen. Beim Analysecheck (Quelle: PrivatAM Zürich) über die letzten fünf Börsenjahre eine Trefferquote von über 95% aufweisen. Sie hätten in 95% aller Fälle bei identischer Ausgestaltung des Produktes, wie es heute präsentiert wird, sowohl Ihr Kapital wie auch den anteiligen Jahreszins vollumfänglich erhalten. Wichtig ist einfach für Sie, dass bis um 8.00 Uhr am Montag Ihre Anfrage platziert ist. (Maximale Fairness)



Setzen Sie auf den grössten Erdöl- und Erdgaskonzern Zen­traleuropas, die österreichische OMV AG (OMV AV): Der 17-Milliarden-Euro-Titel wird 2022 eine höhere Ausschüttungsquote als 2021 haben. Bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 9 Punkten im 2022 fahren Sie auf der sicheren Seite. Mit 2075 Tankstellen verfügt der Konzern über einen starken Vertriebskanal. (Neu auf der Empfehlungsliste)

Beeilen Sie sich bei der Erneuerung Ihrer Hypothek, meine Modelle zeigen, dass einige Anbieter bei fixen Laufzeiten von über acht Jahre die Zinsniveaus zuletzt signifikant nach oben geschraubt haben. Verlangen Sie Offerten bei Ihren Anbietern, bevor es zu spät ist. Bei einer geschickten Erneuerung können Sie Ihre Zinsbelastung reduzieren! (Jetzt volle Attacke)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Auch ich zähle mich zu den eifrigen Befolgern Ihrer Empfehlungen – und bin bis jetzt sehr gut damit gefahren! Da wir in den nächsten Monaten Ausschüttungen von 3A-Geldern in der Grössenordnung zwischen 30 000 und 60 000 Franken erhalten, die wir langfristig in Aktien oder Fonds anlegen wollen, erlaube ich mir, Sie anzufragen, ob wir mit der gewählten Zusammensetzung an Aktien weiterfahren sollen oder ob Sie uns empfehlen, Papiere zu veräussern resp. dazu zu erwerben? Allenfalls sind wir auch bez. Anlagen in Franken, USD oder Euro noch zu unausgewogen?



Sie haben mit einem ­Zuwachs von 35,09% ohne die Dividendenausschüttungen ein starkes Ergebnis erzielt, trotzdem gilt es, einige Veränderungen durchzuführen. Stossen Sie die Papiere von Medartis, ASML und der Partners Group ab. Diese Einnahmen würde ich zur Aufstockung Ihrer Zürich-Versicherung nutzen und simultan gedeckte Calls machen. Bei einer Anlagesumme von 200 000 Franken haben Sie mehr als 12 Positionen, und dies ist generell zu diversifiziert. Die Ausschüttung der 3A-Gelder würde ich benutzen, um mit einer Kombination auf gedeckten Calls eine Position bei der Roche aufzubauen. Ihre Anlagestrategie war bislang extrem erfolgreich, aber einen Gang zurückzuschalten, kann nie schaden, denn Sie agieren aus der Stärke heraus. In Sachen Währung, können Sie alles belassen, denn entscheidend für Ihren Anlageerfolg ist die Titel- und nicht Währungskomponente, wo Sie extrem gut aufgestellt sind. Weniger Werte, mit einer geschickten (Teil-)Absicherung, lassen Sie ruhiger schlafen, bei einer stabilen Renditeentwicklung. Ich nehme nämlich an, dass dieses Geld Ihr Ruhekissen fürs Alter ist.

Mehr als phänomenal ist die Ausgestaltung des neuesten BCV-Produkts (Valor: 114 059 695): ein Garantierter Jahreszins von 24 Prozent in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb befinden sich nur Aktientitel, welche absolute Weltklasse darstellen: Twitter, Taiwan Semiconductors und Applied Materials. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, wurde bewusst auf extrem tiefe 55 Prozent festgezurrt.

Note: 10/10 (Fabulöse Top-Konditionen für Sie)

Nur 459 Franken bezahlen Sie für drei Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im «Hirschen» in Wildhaus. Bis zum 30. Juni 2022 (einige Ausschlusstage) steht dieses famose Top-Angebot des Viersternehotels über www.deindeal.ch für Sie zur Verfügung. Normalerweise bezahlen Sie für ein derartiges Arrangement satte 888 Franken. (Termin: Januar 2022-Hotelwebsite). Dieses Hotel wird notabene erstmals hier vorgestellt.

Note: 10/10 (Top)