Amdocs und Novo Nordisk: Das sind die neuen Börsen-Champions

Geldanlage Dieser israelische Software-Champion überzeugt neu im Depot – und andere Börsentipps der Woche François Bloch 31.12.2022, 05.00 Uhr

Immer grösser werden die Preisdifferenzen in Sachen Saron-Hypotheken: Aktuell hat mein attraktivster Anbieter den Aufschlag auf 0.58% fixiert, während der teuerste Marktteilnehmer die Konditionen mit 2.25% ins Rennen geht. Diese Woche hat mich ein Topangestellter eines sehr grossen Hypothekargebers kontaktiert und mitgeteilt, dass der Aufschlag bei ausgewählten Kunden bei 0.65% liegt, was sensationell ist. In meiner Annahme gehe ich von einer selbstgenutzten Wohnung mit Hypothekarvolumen von 750 000 Franken aus!

Überrannt wurde die UBS von Anlegern, die die Zinsperle (Valor: 123760795) mit dem garantierten Jahrescoupon von 15.05% erwerben wollten. Obwohl die Marktkonditionen gegen den Platzhirsch vom Paradeplatz spielten, emittierte der Privatbanking-Champion mehrere Millionen zum Originalpreis von 100%, ohne vorzeitig die Bücher zu schliessen. Diese Fairness darf lobend erwähnt werden. (Fairness mit UBS)

Meine Leser zählen zu den Siegern im Deutungsstreit in Sachen Novo Nordisk (NOVO B DC): Mit einer Anlagerendite von +209.1% über die letzten fünf Jahre hat der dänische Spezialist für die Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes sämtliche Kursrekorde mühelos gebrochen. Mit einer Marktkapitalisierung von 282 Milliarden Franken wurde Roche als wertvollster Pharmawert Europas verdrängt. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 43.3% für 2023 gilt es knallhart Akzente zu setzen. (Ultimatives Nachladen)

US-Pharmagigant Eli Lilly (LLY US) kennt keine Börsen-Höchstbegrenzung: +366.5% innerhalb von fünf Jahren. Aufgrund meiner Analysen wird sich der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr voraussichtlich um 24.33% erhöhen. Aufgrund des sportlichen Kurs-/Gewinnverhältnisses von 55.4 Punkten dürfen Sie keine weiteren Positionen erwerben, obwohl diese Kennzahl bis auf 32.1 im 2024 fällt. (Halten: Erhöhte Gewinnschätzung fürs 2023)

Setzen Sie auf den israelischen Softwarehersteller Amdocs (DOX US): Der 11-Milliarden-Dollar-Titel wird zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 30.4% gehandelt. 2025 wird die Firma erstmals eine Rendite von 20% auf das eingesetzte Eigenkapital erreichen. Innerhalb eines Jahres konnte das Papier um 23.8% an Wert zulegen. Erwarten Sie keine Kursrakete, sondern einen unbekannten Technologiechampion, der kontinuierlich nach oben steigt. (Neu bei uns)

Im Jahr 2023 gilt es noch verrücktere Konditionen für Sie im Konkurrenzvergleich mit den Weltbesten ihres Faches herauszuholen, aber dabei nie zu vergessen, dass sich unüberlegte Risiken an der Börse und bei allgemeinen Investitionen sich auf längere Frist nie auszahlen werden. Danke für das Vertrauen, welches Sie mir schenken. (Kämpfen auch unter schwierigsten Verhältnissen für Sie)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

In Ihrem Beitrag von 24. Dezember in der «Schweiz am Wochenende» schwärmen Sie von den Konditionen bei der UBS und der Aktie von TotalEnergies. Beides sind Unternehmen, welche im krassen Kontrast der Ziele des Pariser Klimaabkommens stehen. Ich als Leser würde es begrüssen, wenn Sie diesen Aspekt bei Ihren Beiträgen zukünftig berücksichtigen würden.

Obwohl Sie es nicht auf den ersten Blick ersehen, tätige ich enorme Anstrengungen in Sachen Pariser Klimaabkommen, doch reicht der Platz in meiner Kolumne nicht aus, um alle Erwägungen darzulegen. Jede Titelempfehlung erfährt einer extrem strengen Selektion über die Datenbank von Refinitiv. Hier werden auf permanenter Basis 40000 Wertpapiere nach Dutzenden von Kriterien innerhalb der ESG-Standards eingeordnet. Die UBS hat mit B- eine absolute Topbewertung und der aktuelle CEO Ralph Hamers hat ganz zuoberst auf seiner Agenda die ganze ESG-Problematik.

Ich kann Ihnen versichern, dass die UBS hier enorme Anstrengungen unternimmt und nicht nur Papiertiger in dieser Hinsicht publiziert. Das finde ich mehr als lobenswert. Total gilt unter den Erdölproduzenten als weltweiter ESG-Champion schlechthin. Bis ins Jahr 2026 sollten 35 Prozent der gesamten Produktion aus sauberer Energie hergestellt werden. Dies ist ein absoluter Topwert im internationalen Kontext. Ich kann mit mehr als gutem Gewissen die Produkte und Aktien dieser Unternehmen empfehlen, weil Sie aufgrund Ihrer Marktposition eine Vorreiterrolle spielen und bei der erfolgreichen Umsetzung die Konkurrenz regerecht zwingen werden, im eigentlichen Sinne mit aller Kraft auch die Karte ESG zu spielen. Ihre Einwände sollten somit berechtigterweise vom Tisch sein.st es

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass weder die Papiere der UBS, Nestlé oder Swisscom mehr als 48% seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 18 Monaten an Wert einbüssen, gilt der Anlagetipp von dieser Woche als intelligente Transaktion für einen gewieften Investor. Unsere Zinsperle (Valor: 122975087) bietet maximale Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich, bei dem die Julius Bär Bank (Moody’s Rating: A2) als Garantiegeber auftritt. Ein maximaler Jahreszins von 13.36% in Franken ist Ihnen auf sicher.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Aktien darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 51.94% jeweils unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 45.5% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. Gleichzeitig mit unserem Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Markt: Bei unserem Anlagetipp ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um 100% höher als beim weltweiten Ratingchampion, trotz tieferer Barriere. Beim Vergleichsprodukt wurden die Papiere der Swisscom zu einem höheren Kursniveau fixiert als die aktuelle Bewertung des Telekommunikationswertes, was Vorteile bringt.

Welcome back, Julius Bär

