Geldanlage: Tipps von Börsenexperte Francois Bloch

Geldanlage Doppel-Gewinn mit Papieren der Münchner Rückversicherung – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Anlegerinnen und Anleger mit der Münchner Rückversicherung gleich doppelt profitieren. François Bloch Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Bedenkenlos können Sie zusätzliche Titel der United­Health Group (UNH US) erwerben: Trotz eines Zuwachses von 187,1 Prozent über die letzten fünf Jahre weist der 488-Milliarden-US-Dollar-Titel laut meinen Modellen eine enorme Unterbewertung von 34,4 Prozent auf. Das Betriebsergebnis (Ebit) wird sich nämlich zwischen 2019 und 2024 von 19,7 Milliarden Dollar auf 35,5 Milliarden Dollar erhöhen. (Nachladen)

Die Papiere der Münchner Rückversicherung (MUV2 GY) legten einen Glanzstart hin: Um 6,8 Prozent hat die letztwöchige Neuempfehlung zugelegt, während der lokale DAX in der gleichen Periode 1,4 Prozent an Wert verlor. Wenn Sie im Stil von Leroy Sané, dem Torjäger in Diensten des FC Bayern in Ihrem Anlageportfolio «einnetzen» möchten, gilt es, die Papiere an der Frankfurter Börse zu erwerben. Sofern Sie 100 Aktien des 35,6-Milliarden-Euro-Titels halten, können Sie zum ultimativen Doppeltorschützen innerhalb von weniger als zwölf Monaten aufsteigen: Nebst der Dividendenrendite von 4,29 Prozent erhalten Sie über die gedeckten Call-Prämien noch einen netten Obolus in Euro. (Doppeltor auf Ihrem Konto)

Nach einer magischen Woche gilt es nun ruhig Blut beim Technologiewert Solaredge (SEDG US) zu bewahren: +16,6 Prozent beträgt Ihr Anlageergebnis innerhalb von sieben Tagen. Der israelische Branchenchampion in Sachen Wechselrichterlösungen für Photovoltaik-Anlagen steht vor einer glänzenden Zukunft. Betrug der Umsatz des Unternehmens 2019 noch 1,4 Milliarden US-Dollar, so wird sich diese Kennziffer bis 2025 auf über 5,2 Milliarden Dollar belaufen. Erstmals in der Firmengeschichte sollte die Umsatzrendite im vierten Quartal dieses Jahres die Grenze von 10 Prozent durchbrechen. (Nachladen für aggressive Investoren)

Nach einem kurzen Kursrücksetzer bei Novo Nordisk (NOVOB DC) herrscht wieder heiterer Sonnenschein: +187,5 Prozent innert fünf Jahren. Dank einer sehr aggressiven Ausweitung des Produkteportfolios sollten Sie als Aktionär beim Diabetes-Spezialisten weiterhin eklatante Kursgewinne einheimsen. Meine Börsenampeln stehen beim 230-Milliarden-Franken-Titel auf freie Fahrt: Der Bewertungsabschlag liegt bei 38,1 Prozent. Und die erwartete Rekordumsatzrendite bei 43,3 Prozent im Jahr 2023. (Nachladen)

Die Spreu trennt sich vom Weizen auf dem Schweizer Hypothekarmarkt: Bei meiner Leserschaft ergeben sich enorme Preisdifferenzen auf die identische Laufzeit, welche ich bislang nicht für möglich hielt. Nebst Ihrer Hausbank gilt es zusätzliche Offerten reinzuholen. Dieser Tage konnte ich für Leser, welche Hypotheken in der Region von 5 Millionen Franken und aufwärts benötigen, einen neuen direkten Kanal klarmachen, welcher mit Top-Offerten zu einem Angebotsstakkato ansetzt. Weiterhin können Sie mit Schlachtenglück 7-Jahre-Festhypotheken zu unter 2 Prozent erhalten, aber die Zeit drängt.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich habe in meinem Depot 58000 Neuseeland-Dollar. Wie kann ich diese investieren?

Seien wir uns bewusst, dass es sich um eine für unsere Verhältnisse exotische Währung handelt. Aber ich nehme eine solche Herausforderung sehr gerne an. Mit der Spark New Zealand ­Limited habe ich die ideale Aktie für Sie gefunden, welche allen unseren Anlagekriterien gerecht wird. Der 6-Milliarden-Franken-Titel hat in den letzten fünf Jahren eine Anlagerendite von 102,9 Prozent abgeworfen, womit der lokale Index um über 120 Prozent übertroffen wurde.

Fürs kommende Jahr sehen meine quantitativen Modelle eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 33,1 Prozent voraus, für 2025 erhöht sich diese Kennziffer auf 39,2 Prozent beim Telekommunikationswert. Um weiterhin von der starken Anlagerendite des Papiers zu profitieren, gilt es postwendend die jährlichen Dividenden in neue Aktien zu reinvestieren. Die tägliche Kapitalumschlagshäufigkeit von 0,10 Prozent unterstreicht, dass dieses Papier für langfristige Investoren sehr geeignet ist.

Hoffnungen für schnelle Kursgewinne sind hier aber fehl am Platz. Unsere Swisscom erreicht in einem extrem kompetitiven Geschäftsumfeld laut der identischen Bemessungsmethode 2023 eine Umsatzrendite von 18,3 Prozent. Aus Transparenzgründen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ein Investment in neuseeländischen Aktien mit möglichen Währungsrisiken verbunden ist, wenn es sich um einen Investmenthorizont von weniger als zwölf Monaten handelt. Falls Sie einen langen Schnauf haben, sollte die allfällige Mehrrendite diesen Malus ausbügeln können.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass die vier SMI-Topaktien Novartis, Roche, Nestlé und Zürich-Versicherung jeweils nicht mehr als 51 Prozent an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb von 12 Monaten, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche eine Perle. Das Produkt (Valor: 118631828) mit extremen Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich und der Basler Kantonalbank als Garantiegeber (Rating: AA) wird Sie hinreissen: Ein Jahreszins von 13,54 Prozent ist Ihnen auf sicher.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der vier Referenztitel darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere von 50,94 Prozent unterschreiten. Verliert der schwächste Wert über die ganze Laufzeit 45 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: Privat­Am) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt.

Gleichzeitig mit unserem von der BKB garantierten Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung während der gesamten Laufzeit immer um satte 126 Prozent höher als beim renommierten Mitbewerber ­– trotz notabene tieferer Barriere. Dies sind Renditevorteile, welche bei diesen qualitativ hochstehenden Aktien ein neues Rekordterritorium für den Anlagetipp darstellen.

Bewertung: Weltklasse aus Basel

