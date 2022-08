François Bloch: Börsentipps mit O'Reilly, Hermès und Novo Nordisk

Geldanlage Ein David-gegen-Goliath-Kampf bei Novo Nordisk, US-Autohändler mit hohem Tempo – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, dass der amerikanische Occasionsverkäufer O'Reilly auf ein Rekordergebnis zusteuert – und gibt weitere Börsentipps. François Bloch Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Bei Novo Nordisk bahnt sich ein David-gegen-Goliath-Kampf an in Bezug auf die Entwicklungsprognose an der Börse. Illustration: Marco Ratschiller

Der US-Gebrauchtwagenhändler O’Reilly (ORLY US) erhöht die Schlagzahl nochmals an der Börse: +258,6 Prozent innert fünf Jahren. Der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei 16 Prozent, womit kein Grund vorliegt, dass Sie sich vorzeitig beim 46-Milliarden-Dollar-Titel verabschieden sollten. 2023 sollte das Unternehmen laut meinen Hochrechnungen erstmals in der Firmengeschichte ein Betriebsergebnis von über 3 Milliarden Dollar ausweisen können. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 20,5 Prozent im nächsten Jahr befinden Sie sich als Investor weiterhin auf der sicheren Seite. (Halten)

Vor mehr als einem Jahrzehnt drückte ich die Schulbank im Rahmen einer höheren Bankausbildung im universitären Rahmen zusammen mit dem CEO unseres neuen Finanzierungsanbieters in Sachen Hypotheken. Schon damals hat er mich als Banker vollkommen überzeugt: Er propagierte Geschäftsideen während gemeinsam erarbeiteter Fallstudien, um der übermächtigen Konkurrenz mit ehrlichen Mitteln Paroli zu bieten. In den abgelaufenen Tagen ist der erste reale Testversuch erfolgreich über die Bühne gegangen. Auf den siebenjährigen Fixhypotheken liegt die Zinsersparnis zu meinen Topanbietern bei 0,08 Prozent auf jährlicher Basis. (Neuer Anbieter für Sie)

Zum Kampf David gegen Goliath mutiert der Deutungsstreit, wo sich der Börsenkurs des dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk (NOVOB DC) in den kommenden Monaten hinbewegen wird. Während ein weltweiter Goliath der Vermögensverwaltung eher von sinkenden Kursen ausgeht, bin ich in der Rolle als David weiterhin ein bekennender Börsenbulle beim Höhenflieger aus dem hohen Norden Europas. Noch ist das Rennen offen, aber in Bälde gibt es für Sie auf jeden Fall eine nette Dividendenausschüttung, welche Ihre Performance nochmals verbessern wird. Bei einer Anlagerendite von +204,3 Prozent über die letzten fünf Jahre scheint alles im Lot für Sie zu sein. Dies entspricht mehr als der doppelten Anlagerendite, wie Sie bei einem Investment im lokalen Börsenindex erzielt hätten. (Erfolgreiche David-Strategie)

Zu früh hat sich ein Leser gefreut, dass meine Spekulation in Sachen Solaredge (SEDG US) in die Brüche gehen wird, aber dem ist zum guten Glück nicht so. Offen gesagt hat mich der letzte Quartalsabschluss enttäuscht, aber die massiv angestiegenen Rohwarenkosten konnten den Kunden nicht vollumfänglich fakturiert werden. Bei einer Anlagerendite von +288,7 Prozent innert drei Jahren sollte auch der grösste Miesepeter sich glücklich schätzen können. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass eine (Teil-)Absicherung mittels gedeckter Calls mehr als opportun ist und sich in der Vergangenheit als eine sehr lukrative Strategie erwiesen hat. (Teilabsicherung mit Gewinn)

Nun bin ich für meine Leser mehr als beruhigt: Der französische Luxusmarkenhersteller LVMH (MC FP) ist zurück auf der Erfolgsspur: +240,8 Prozent innert fünf Jahren, während der lokale Index nur auf 51 Prozent in der gleichen Periode kommt. Beim 348,2-Milliarden-Euro-Titel gilt es, einfach auf jährlicher Basis die Dividende in neue Papiere zu reinvestieren. Aktuell liegt der fundamentale Bewertungsabschlag bei 12,8 Prozent, womit Sie weiterhin kein Jota von Ihrer Position abrücken sollten. Neueinsteiger sind willkommen, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis fürs 2024 liegt bei 20,4 Punkten, was im historischen Vergleich äusserst tief ist. (Nachladen für Späteinsteiger)

2021 habe ich nichts dazu gekauft. Wie Sie ersehen können, habe ich ein Barsaldo von 104’895 Franken. Davon möchte ich zirka 80’000 Franken zusätzlich in Aktien einkaufen. Darf ich um Ihren professionellen Rat bitten, wie immer, was würden Sie mir empfehlen? Ich suche keine Dividendenpapiere.

Um eine umfassende Analyse zu tätigen, müsste ich einen vollständigen Vermögensüberblick über Ihre Positionen und Verpflichtungen haben, damit ich Ihre Risikofähigkeit bestimmen könnte. Schaue ich mir Ihre Anlagerendite auf dem Schweizer Portfolio an, bin ich regelrecht begeistert: +90,3 Prozent und da sind ja die Dividendenausschüttungen nicht berücksichtigt.

Insbesondere mit meinen Lieblingstiteln VAT Group und der Siegfried Holding setzen Sie auf Wachstumswerte der XXL-Klasse. Hier die Gewinne zu kassieren, wäre töricht. Ihrem Wunsch entsprechend lege ich den Fokus auf Titel, wo die Dividende nicht die entscheidende Komponente bei der Gesamtperformance ist. Ich würde an Ihrer Stelle zu je einem Drittel auf folgende Titel setzen: den italienischen Lifestyle-Spezialisten Moncler (MONC IM), weiter zugefügt sollte der israelische Düngemittelspezialist ICL (ICL) werden und zuletzt der US-Laborspezialist Thermo Fisher Scientific (TMO US). Dadurch erhalten Sie eine optimale Durchmischung.

Ich würde Ihnen aufgrund der aktuellen Marktlage empfehlen, auf Teilen Ihres Portfolios mit gedeckten Calls zu agieren, da Sie eine Vielzahl von Wachstumschampions halten, welche in einem unruhigen Marktumfeld erhöhten Preisrisiken ausgesetzt sind. Die Call-Prämien, welche Sie momentan dabei erhalten, sind enorm und steigern Ihre Rendite nachhaltig.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass die vier Schweizer Weltmarktchampions Novartis, Roche, Nestlé und Richemont jeweils nicht mehr als 45 Prozent an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb eines Jahres, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche für Sie extrem attraktiv. Das Spitzenprodukt (121 025 713) mit absolut extremen Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich mit dem höchst renommierten Garantiegeber BCV (Rating: AA) wird Sie regelrecht faszinieren: Ein Jahreszins von 13,2 Prozent ist Ihnen sicher.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der vier Referenztitel darf während der maximalen Laufzeit die Barriere bei 54,94 Prozent jeweils unterschreiten. Verliert der schwächste Wert der vier Aktien über die ganze Laufzeit 35 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten.

In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 99,62 Prozent erzielt, was die extrem defensive Grundstruktur des Produktes mehr als unterstreicht. Gleichzeitig mit unserem BCV-Produkt finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 111 Prozent höher als beim sehr renommierten Mitbewerber, trotz massiv besseren Ratings und tieferer Kursbarriere des BCV-Produktes. Sämtliche Titel haben wie immer bei unseren Produkten Kursziele auf zwölf Monate hinaus, welche höher sind als der aktuelle Aktienkurs.

Bewertung: absolute Topkonditionen

