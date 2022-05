Geldanlage Ein hochfliegender Sektor – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch unter anderem, dass die israelische Solaredge ein Ergebnis der Superlative liefert, aber dennoch Vorsicht geboten ist. François Bloch 07.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Quartalsergebnis der Superlative lieferte das israelische Unternehmen Solar Edge (SEDG US): Umsatzwachstum zum Vorjahresquartal von 62%. Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei sehr hohen 58,7 Punkten und reduziert sich bis 2024 auf 28,7, was die Wachstumsfantasien unterstreicht. Trotzdem ist Vorsicht bei einem allfälligen Neuengagement ­angebracht: Nur in Kombination mit gedeckten Calls würde ich hier agieren. Der Sektor ist im wahrsten Sinn heiss und abrupte Kursschwankungen sind nicht auszuschliessen. (Nur in Kombination mit gedeckten Calls).

Zum Volltreffer mutiert die Empfehlung in Sachen Total Energies (TTE FP): +34,8% innert eines Jahres, während der CAC 40 Index (Lokaler Hauptindex) in der gleichen Periode nur auf einen Zuwachs von 0,2% kommt. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal zur Vorjahresperiode liegt bei enormen 66%. Der «Grünste» aller Energiekonzerne, wird Sie mit einer ­Dividendenrendite von 6,08% im 2023 beglücken. Reinvestieren Sie auf jährlicher Basis Ihre Dividende in neue Papiere. Hintergrund meiner Empfehlung: Der Buchwert der Aktie wird sich 2019 und 2024 von 45.20 Euro auf 56.80 Euro erhöhen. (Dividenden reinvestieren)

Nun ist das Geheimnis entschlüsselt, warum meine Leserschaft bei einem halben Dutzend von Banken nicht den Hauch einer Chance erhält, den Anlagetipp zum Originalpreis am Montagmorgen zu erhalten. Die entsprechenden Banken weigern sich, den Valorenstamm (Identifikationsschlüssel) des Produktes in ihrem Bankensystem zu eröffnen. Dass es sonst bei der Verteilung des Anlagetipps fair vonstatten geht, konnte ich mittels mehr als einem Dutzend von Telefonaten eruieren. Die Zuteilungsquote lag zwischen 40 und 45%. Auch die Vontobel hat sich für meine Leserschaft «zerrissen»: Erhöhung des ursprünglichen Emissionsvolumens um 166%.

Der chinesische Tesla-Konkurrent BYD (1211 HK) konnte im April 2022 seinen Autoabsatz um 166% erhöhen. Seit März 2022 wurde die Produktion von mit Erdöl betriebenen Autos eingestellt. In der Subkategorie Elektrofahrzeuge beträgt der Zuwachs gar 400% zur Vor­jahresperiode. Damit wird unterstrichen, dass ich Investments im ESG-Bereich nicht ­abgeneigt bin, aber es müssen Spitzenwerte sein, die heute einen signifikanten Gewinn ­erzielen und nicht erst in fünf Jahren. (Top-ESG-Wert mit Potenzial)

Begeistert war ich von Vertex Pharmaceuticals (VRTX US): +130,9% in fünf Jahren ist extrem im aktuellen Marktumfeld. Der Spezialist für Krebsmittel wird zu einem tiefen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,8 Punkten per 2023 gehandelt. Der Buchwert pro Aktie wird sich von 23.30 US-Dollar im 2019 auf 91.20 US-Dollar bis ins 2024 akzentuieren. Im kommenden Quartal sollte sich die Umsatzrendite auf 53,7% belaufen. (Schatzsuche für meine Leserschaft)

Ich habe ein Vermögensverwaltungs-Mandat bei der Bank Meiermüller (Fantasienamen). Das Volumen beträgt aktuell 260'000 Franken (Portfolio-Reporting angefügt). Da ich mit den Konditionen nicht zufrieden bin, überlege ich mir, das Mandat zu kündigen und stattdessen auf Schweizer Top-Dividendenwerte zu setzen, welche noch zu bestimmen sind. Für ihre Tipps bezüglich Titelwahl wäre ich Ihnen dankbar.

Als zusätzlicher Betrag wären 40000 Franken zu investieren. Im Weiteren verhält es sich so, dass ich im Oktober 2022 56'000 Franken von einem Drittsäulenkonto ausbezahlt erhalte, welche ich ebenfalls investieren möchte. In den folgenden Jahren erhalte ich Zahlungen von insgesamt 90'000 Franken aus weiteren Drittsäulenkonten. Per Ende Dezember 2026 ist die Auszahlung von Geldern aus der 2. Säule im Umfang von 600'000 Franken fällig, welche ich in der Folge ebenfalls zum Teil investieren möchte. (Zahlen leicht verändert, damit keine Rückschlüsse möglich sind.)

Bei der Durchsicht Ihres Portfolios würde ich nicht zu einer Radikallösung greifen, denn Ihre Bank hat zwar sicherlich nicht einen herausragenden Job gemacht, aber zugleich sind Fehler in der Strategie nicht erkennbar. Wo ich hingegen so bald wie möglich agieren würde, wäre bei Ihren Obligationenfonds, wo sich leider schon substanzielle Verluste anhäufen. Ein Wechsel in dividendenstarke Schweizer Werte würde hier Sinn ergeben, allerdings nur in einer Kombination mit gedeckten Calls. Der Wechsel von Obligationen zu Aktien erhöht nämlich die Schwankungsneigung Ihres Portfolios. Sofern Sie diesen Wechsel durchführen, müssen Sie allerdings zwingend Ihre Dividendeneinnahmen auf Ihrem Konto stehen lassen, damit wir das Positionsrisiko nicht noch zusätzlich erhöhen.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Novartis, Roche, Richemont und Swatch setze ich auf ein Quartett von Schweizer World Champions der XXL-Klasse. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das BCV-Produkt (Valor: 118 820 191) Ihnen eine 98,77%- Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 12 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Zins von 14,20% in Schweizer Franken erhalten Sie Topkonditionen der Spitzenklasse: Falls das BCV-Produkt (AA-Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach erst sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von über 136% gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers.

Hervorzuheben an diesem Zauberprodukt der XXL-Klasse mit Stückelungen von 1000 Franken ist die tiefe Kursbarriere von 50%, die über die faktische Kapitalgarantie bestimmt. Sämtliche vier Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate hinaus, die massiv höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. Sofern Ihr Auftrag vor 9.00 am Montag bei der BCV eintrifft, werden Sie ohne Abstriche die Chance erhalten, zum Originalpreis von 100% ohne Aufschlag das Produkt zu erhalten.

Bewertung: 10/10

(Extreme Konditionen mit Topwerten)