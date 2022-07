Geldanlage Ein US-Medizinaltechniker trotz den miesepetrigen Banken – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso die US-Firma Danaher in Topform ist. François Bloch Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Offen gesagt, hat mancher meiner Leser nicht verstanden, weshalb ich bedingungslos auf den US-Titel Synposys (SNPS US) gesetzt habe: Der Entwickler von Softwareprogrammen, welche bei Herstellern von Halbleitern und Computern eingesetzt werden, steht vor einer mehr als glänzenden Zukunft. Bei einer Anlagerendite von +343.5% über die letzten fünf Jahre haben Sie beim 51.8 Milliarden US-Dollar-Titel ein mehr als glänzendes Investment gemacht. Obwohl sich das Betriebsergebnis zwischen 2019 und 2022 laut meinen Mutmassungen mehr als verdoppeln wird, gilt es nun, keine weitere Positionen zu erwerben. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis von 55.3 Punkten mahnt zur Vorsicht. (Kaufstopp wegen erhöhter Bewertung)

Volle Kraft voraus lautet die Devise für Sie beim dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk (NOVO B DC): Um satte 254% stieg das Papier innert fünf Jahren an. Auch die Heckenschützen können den Höhenflug des mit 253 Milliarden Franken bewerteten Höhenfliegers mit abstrus tiefen Kurszielen nicht mehr aufhalten, was mich zuversichtlich stimmt. Fürs kommende Jahr, erwarten meine quantitativen Bewertungsmodelle eine Rekordumsatzrendite von 43.2%. (Nachladen)

Wirklich keine Sorgen müssen Sie sich mehr machen, wenn Sie Aktionär beim US-Titel Danaher (DHR US) sind: Der Spezialist für medizinische Geräte befindet sich in absoluter Topform, obwohl ein grösseres Schweizer Finanzinstitut seine Kursziele beim 197 Milliarden Franken Titel in diesen Tagen um mehr als 12% nach unten korrigiert hat. Bei einer Anlageperformance von +252% über die letzten fünf Jahre, zählen Sie zu den absoluten Gewinnern in diesem Pokerspiel an der Börse. Lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen, wenn im vermehrten Stil, Miesepeter gegen meine Empfehlungen ankämpfen: Im 2022, wird das Unternehmen laut meinen Hochrechnungen eine Rekordumsatzrendite von 27.4% erzielen. (Nachladen)

Nun dürfen sich die Gemüter bei meiner Leserschaft beruhigt haben, als am Donnerstagmorgen der holländische Chipgigant ASML (ASML NA), sein sensationell anmutendes Halbjahresergebnis präsentiert hat. Die sorgfältig gestreuten Gerüchte im Vorfeld der Bekanntgabe des Ergebnisses, dass es zu einer massiven Verschlechterung der Finanzkennzahlen kommen würde, haben sich als regelrechten Trugschluss erwiesen. Ein Rekordergebnis für den 207-Milliarden-Franken-Titel. Bei einer Anlagerendite von +324.9% über die letzten fünf Jahre geht Ihre Rechnung voll auf. Das Minuszeichen seit dem Jahresanfang auf Ihrem Depotauszug bei diesem Papier, sollte bald der Vergangenheit angehören. (Starke Performance)

Die Nachfrage nach Handelsempfehlungen in Sachen gedeckten Calls nimmt bei meiner Leserschaft exponentiell zu: Bis ich alles sorgfältig abgearbeitet habe, brauche ich sicherlich Zeit bis Mitte September 2022. Haben Sie einfach Geduld, denn Sie haben einen Joker, welcher richtig eingesetzt, Ihre Anlageperformance nachhaltig verbessert. Folgende Banken kommen meiner Leserschaft mit Kampfpreisen für Ihr Unterfangen regelrecht entgegen: Credit Suisse, UBS, Raiffeisen, Bank2Plus, LUKB, AKB und die BLKB. (Nicht umfassend) Speziell die sehr übersichtlichen Kontoauszüge dieser Finanzinstitute, erleichtern die Umsetzung der Strategie für Sie. (Renditesteigerung)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Sie sind uns als Experte für Immobilienfinanzierungen empfohlen worden, weshalb ich mir erlaube, mit meinem Anliegen an Sie zu gelangen. Im Rahmen eines Erbvorbezuges ist angedacht, eine Liegenschaft (Mehrfamilienhaus, Wert 5,2 Mio. Franken) von meinem Vater an mich zu übertragen. Die Liegenschaft ist bereits mit Hypotheken (2,1 Millionen Franken) belastet und eine weitere (1 Million Franken) muss aufgenommen werden, um meinen Bruder auszugleichen. Einen Teil der Hypothek (ca. 1,5 Millionen Franken) möchten wir sehr schnell wieder amortisieren. Eventuell mit einem Teilverkauf der Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Nach Möglichkeit würden wir die Finanzierung nicht mit dem heutigen Partner fortsetzen. Könnten Sie mir für den konkreten Fall mögliche Finanzierungspartner empfehlen? Welcher bietet die besten Konditionen? Welche Laufzeiten und Art der Hypothek (Fest oder Geldmarkthypothek?) würden Sie empfehlen? «Ich würde an Ihrer Stelle auf keinen Fall irgendwelche Wohnungen veräussern. Warum suchen Sie nicht das Gespräch mit Ihrem Bruder und gründen eine gemeinsame Immobilien-Aktiengesellschaft? Die Leerbestandsquoten sind in der Schweiz auf einem historischen Tiefststand, womit die Vermietung kein Problem darstellen sollte. Von der Tragbarkeit her sollte es reichen. In Ihrem Fall würde ich 75 Prozent der Finanzierung mit einer Geldmarkthypothek in Angriff nehmen. Den Rest mit einer fünfjährigen Fixhypothek. Da Sie mir nicht die Region angegeben haben, wo das Objekt steht, erhalten Sie eine Liste von Anbietern, welche in der ganzen Schweiz mit Zauberofferten in Erscheinung treten. Für Rückmeldung in Sachen Konditionen wäre ich Ihnen dankbar, damit weitere Leser davon profitieren können.»

Anlagetipp:

Wenn Sie davon ausgehen, dass die drei Schweizer Weltmarktchampions Alcon, Lonza und Straumann jeweils nicht mehr als 50% an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb eines Jahres, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche höchst attraktiv. Das Topprodukt (115574015) mit hervorragenden Konditionen mit dem renommierten Garantiegeber LUKB (Rating: AA) wird Sie begeistern: Ein Jahreszins von 13,85% ist Ihnen sicher. Entscheidend für den Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Topwerte darf während der maximalen Laufzeit die Barriere bei 49,94% unterschreiten. Verliert der schwächste Wert der drei Aktien über die ganze Laufzeit 40% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: Privat­Am) bei einem Autocall von 90%, hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig mit unserem BCV-Produkt finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 98% höher als beim Mitbewerber. Alle Titel haben Kursziele auf 12 Monate, die höher sind als der aktuelle Aktienkurs. Bewertung: XXL-Konditionen

Bewertung: XXL-Konditionen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen