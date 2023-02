Hershey, Hermes, Novo Nordisk und andere Börsentipps der Woche

Geldanlage Eine schmackhafte Neuempfehlung für Ihr Portfolio: Gewinne mit Schokolade – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Schokoladenproduzent Hershey das Anlageportfolio versüsst und Hermès es vergoldet. François Bloch Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Erstmals in der Firmengeschichte des dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk (NOVO B DC) werden dessen Aktien an der Börse in Kopenhagen für über 1000 Kronen pro Stück gehandelt. Innerhalb von fünf Jahren stieg das mit 298 Milliarden Franken bewertete Papier um 262,1% an, womit die Mehrrendite gegenüber dem lokalen Aktienindex mehr als 100% beträgt. Bei einer erwarteten Rendite von 78,2% auf das eingesetzte Eigenkapital in diesem Jahr befinden Sie sich als Aktionär auf der Gewinnerseite. (Dänischer Gipfelstürmer)

Rasant nach oben geht es bei den Papieren des französischen Luxusgüterherstellers Hermès (RMS FP): +306,2% innert fünf Jahren. Der 180-Milliarden-Euro-Titel kann bei der Anlageperformance sogar seinen grossen Bruder LVMH (MC FP) vom Siegestreppchen stossen. Die UBS hat das Kursziel in dieser Woche um mehr als 10% angehoben. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von über 40% im 2023 können Sie als Aktionär dieses Börsenschmuckstückes aus Paris gar nichts falsch machen. (Nachladen)

Setzen Sie neu auf den amerikanischen Schokoladenhersteller Hershey (HSY US): Die erwartete Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital in der Höhe von 52,8% im 2023 wird Sie regelrecht zum Schmelzen bringen. Zum Vergleich: Der Schweizer Nahrungsmittelchampion Nestlé (NESN SW) erreicht in der gleichen Zeit nur einen Wert von 30,2% bei dieser Kennzahl, womit Sie verstehen, warum ich von nun an auf den 49-Milliarden-Dollar-Titel setze. Der Buchwert pro Aktie sollte sich zwischen 2020 und 2023 mehr als verdoppeln. (Schmackhafte Neuempfehlung)

Nun können Sie sich beruhigt zurücklehnen: Der holländische Technologiewert ASM International (ASM NA) erklimmt neue Rekordniveaus. Mit einer Anlagerendite von +517,3% innert der letzten fünf Jahre sollte die ­Erfolgsbilanz hervorragend ausfallen. Sofern sich meine Prophezeiungen bewahrheiten, wird sich das Betriebsergebnis zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppeln. Sie dürfen unter keinen Umständen Papiere vorzeitig veräussern: Die Party ist in vollem Gang. (Megarendite aus Amsterdam)

Zurück auf der Erfolgsstrasse sind die Valoren des Basler Dentalchampions Straumann (STMN SW) an der Börse: +112,3% innert fünf Jahren. Doch noch mehr Wertsteigerungspotenzial verspricht der 19-jährige Spieler Andy Diouf des FC Basel nach seinem famosen Auftritt von Donnerstag. Laut dem Webportal Transfermarkt liegt der Marktwert bei nur 1,2 Millionen Euro. Eine Wertsteigerung von 350% innert der nächsten Tage ist nicht ausgeschlossen. (Powerperformance aus Basel)

Keine Sorgen müssen Sie sich beim deutschen Triebwerkshersteller MTU Aero Engiens (MTU GY) mehr machen: +81% innert fünf Jahren, während sich der DAX mit einer Anlagerendite von 10,7% im Stillstand befindet. (Nachladen)

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Mit Interesse haben wir jeweils in der Aargauer Ausgabe der «Schweiz am Wochenende» ihre Beiträge gelesen. Wir wohnen jetzt nicht mehr im Aargau und haben unsere Liegenschaft dort verkauft. Dadurch haben wir einen grösseren Betrag an flüssigen Mitteln zur längerfristigen Anlage zur Verfügung. Unsere Bank hat uns einen Vorschlag für die Anlage gemacht, vor allem indexierte Fonds und ETF. Wir haben folgende Fragen: Ist es sinnvoll, jetzt in die Börse zu investieren? Wenn ja, sollen wir eher in indexierte Fonds respektive ETF oder doch besser in einzelne Aktien anlegen? Was würde unsere Bank eine Beurteilung des Vorschlages durch Sie kosten?

Solange der Betrag aus dem Verkauf Ihrer Liegenschaft unter 350'000 Franken liegt, hat Ihre Bank vollkommen recht, auf ETF und indexierte Fonds zu setzen. Dies aus Diversifikationsgründen und natürlich wegen der Kosten.

Nun zur Frage nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt an der Börse: Niemand verfügt über die berühmte Kristallkugel. Was ich in solchen Fällen empfehlen kann, ist, den gesamten Betrag zu dritteln und im Abstand von drei Monaten zu investieren.

Falls Sie mehr als 350'000 Franken zur Verfügung haben, würde ich eine kombinierte Strategie mit Spezialitätenfonds und individuellen Aktien wählen. Bevor Sie anfangen zu investieren, muss in einer Strategie festgelegt werden, welcher Zweck mit dem Anlagekapital verfolgt wird. Sei es Kapitalerhalt oder mögliche Zugewinne an der Börse mit einem Schuss Risiko. Alles muss in ein Konzept hineinpassen, damit wir nicht stetige kostspielige Kurskorrekturen vollziehen, die letztlich Ihre Anlagerendite trüben. Gerne schaue ich gratis für Sie als Abonnenten den Vorschlag Ihrer Bank an, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Mit Swiss Life, Sika, Logitech und Alcon habe ich für Sie nur SMI-Topwerte in eine Struktur gepackt: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser vier Champions mehr als fünfzig Prozent innerhalb von zwölf Monaten an Wert einbüsst, werden Sie beim BCV-Produkt (Valor: 125 353 131) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten einen garantierten Zins von famosen 17,8 Prozent (auf Jahresbasis) in Schweizer Franken von einem Emittenten mit AA-Status ausbezahlt. Der Herausgeber kann erstmals nach erst drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100 Prozent inklusive anteiliger Zinszahlung zurückbezahlen und danach quartalsweise. Sämtliche vier ­Titel werden von den Bankanalysten mit steigenden Kurszielen auf die kommenden zwölf Monate versehen, was die hervorragende Anlagequalität dieser Titel unterstreicht. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir einen atemberaubenden Vorteil: Ein garantierter Coupon, der zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes um 109 Prozent höher liegt als beim Mitbewerber. Sofern Sie am Montagmorgen zeitig den Kaufauftrag bei Ihrer Bank hinterlassen, sollte eine Zuteilung nicht in Frage gestellt sein. Der Anlagetipp hat wie immer keine eingebaute Performancegebühr enthalten, damit diese Topkonditionen möglich gemacht werden können.

