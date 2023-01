Geldanlage: Tipps für die Börse und Saron-Hypotheken

Geldanlage Eine smarte Alternative zum Aktienmarkt – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso er das Sammelsurium-Anlageprodukt Campbell Absolute Return UCITS als Ergänzung empfiehlt und worauf man beim Abschluss einer Saron-Hypothek achten sollte. François Bloch Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Zum Trumpfass an der Schweizer Börse entwickeln sich die Papiere der Zurich Versicherung (ZURN SW): +87,3% innert fünf Jahren während der lokale Index inklusive Dividendenausschüttung in der gleichen Periode nur ein Plus von 25,1% ermöglichte. Um ein noch besseres Risiko/Renditeprofil zu erzielen, empfehle ich mit gedeckten Calls zu agieren. Nennenswert ist die Rolle der UBS in diesem lukrativen Pokerspiel: Sie hält gemäss meiner Datenbank mehr Aktien für ihre Kundschaft als der weltgrösste Asset Manager Blackrock. (UBS First)