Überflieger Tesla und Moncler: Die Börsentipps der Woche

Geldanlage Elektroauto-Pionier Tesla lädt auch das eigene Börsendepot auf – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Tesla zum sicheren Wert wird und wieso Moncler-Titel in jedes Portfolio gehören. François Bloch Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Attraktiver werden die Papiere des US-Elektrofahrzeugpioniers Tesla (TSLA US): Stimmen meine Hochrechnungen mit der Realität überein, sollte das Unternehmen 2023 einen Umsatz von über 115 Milliarden US-Dollar erreichen. Per 2025 sollte der mit 951 Milliarden Dollar bewertete Trendsetter erstmals in der Firmengeschichte eine Umsatzrendite von über 20% erreichen. Spannend ist die fulminante Entwicklung des Buchwerts pro Aktie: Von 2.44 Dollar im Jahr 2019 auf 25.6 Dollar per 2024. (Neu auf der Empfehlungsliste)

Fast schon lächerlich wirken die Bemühungen eines grösseren Schweizer Finanzakteurs, der versucht, den Sturmlauf von MunichRe (MUV2 GY) an der Frankfurter Börse zu unterbinden. Laut meinen Analysen, wird der Rückversicherer im Jahr 2022 ein neues Rekordergebnis präsentieren können. Klappt alles, wird sich die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital zwischen 2020 und 2023 um 186% erhöhen. Als Aktionär gilt es, auf jährlicher Basis die Dividende in neue Papiere zu reinvestieren. (Halten Sie Kurs)

Keine Sorgen sollten Sie sich um Moncler (MONC IM) machen: Innert drei Jahren stieg das Papier um 38.8% an. Ganz vergessen habe ich im Trubel der letzten Wochen, Ihnen das famose Halbjahresergebnis nachzureichen mit einem Umsatzwachstum von 46% gegenüber dem Vorjahr. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 27.5% für das gesamte Geschäftsjahr 2022 können Sie der Zukunft als Aktionär mehr als gelassen entgegenblicken. («Forza Italia» auf dem Börsenparkett)

Der umweltfreundlichere Kurs des Zuger Rohstoffgiganten Glencore (GLEN LN) trägt regelrecht Früchte an der Börse: +60.7% beträgt Ihre Anlagerendite über die letzten zwölf Monate. Das Betriebsergebnis wird sich laut meinen Mutmassungen zwischen 2019 und 2022 um mehr als 650% erhöhen. Klappt alles, werden Sie im kommenden Jahr eine Dividendenrendite von über 10% auf Ihren Papieren einkassieren. Reinvestieren Sie Ihre Dividendenausschüttungen in neue Papiere: Finanzanalysten gehen davon aus, dass die Glencore-Papiere um 24.1% innerhalb von einem Jahr ansteigen. (Zuger Dividendenkönig)

Diesen Freitag war Optionenverfall an den weltweiten Finanzmärkten. Für einen Leser brechen goldige Zeiten an: Seine sieben Aktienpositionen, die mit gedeckten Calls unterlegt sind, wurden per Verfalltermin nicht bezogen. Ich werde mit ihm alle offenen Positionen mit gedeckten Calls unterlegen. So können wir nochmals die Einstandspreise über die kommenden Monate reduzieren. Gleichzeitig kann er als Stillhalter die Dividenden seiner Beteiligungen einkassieren. In meinem kurzfristigen Szenario gehe ich davon aus, dass die SNB vor dem Jahreswechsel die kurzfristigen Zinsen um mindestens 25 Basispunkte erhöhen wird, womit ein Höhenflug des SMI in die Ferne rückt. Mit Call-Prämien steigern Sie Ihre Anlagerendite, ohne zusätzliche Gelder aufzuwenden. (Gedeckte Calls sind Trumpf)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Es wäre toll, wenn Sie jeweils nach einem Einbruch respektive Anstieg der Volatilität ein Index-Struki anbieten könnten, z.B. für SMI-, Euro Stoxx, S&P und allenfalls Nikkei 60% (oder noch lieber 55%). Diese Coupons in Franken haben eine mehr als langfristige Index-Rendite von circa 7%, wobei diese aktuell über die Laufzeit von einem Jahr wohl eher tiefer ausfallen dürfte.

Seien Sie versichert, dass ich seit Mittwochabend, also einen Tag vor dem Erhalt Ihres geschätzten Emails, erste Versuche unternommen habe, um genau ein derartiges Produkt zu lancieren. Da Risikotoleranz für mich entscheidend ist, werde ich auf den Nikkei verzichten und die Kursbarriere auf 55 Prozent reduzieren. Mit Stand Freitagmorgen um 4 Uhr werden Sie einen Garantiezins von über 8 Prozent erhalten.

Einziger Malus: Die Laufzeit liegt bei maximal 15 Monaten, dafür kann der Emittent das Produkt erstmals nach sechs Monaten zur Rückzahlung bringen. Nun habe ich sechs Tage Zeit, die Optionspreise von 20 Gegenparteien abzuklären, damit Sie Topkonditionen erhalten. Insgeheim möchte ich Ihnen einen Renditeaufschlag von über 100% auf den ersten Verfalltermin gegenüber einem identischen Konkurrenzprodukt auf Indexebene offerieren.

Für mich geht Ihr Wunsch in Ordnung, denn in der historischen Rückwärtsbetrachtung, würde die Trefferquote bei einem Autocall von 90 Prozent auf fünf Jahre bei 100 Prozent liegen. Da für mich Ethik im Vordergrund steht, werde ich das Produkt nur dann lancieren, wenn ich einen signifikanten Renditeaufschlag für Sie erzielen kann. Seien Sie versichert, dass ich die Herausforderung annehme, da wir hier von der Produktstruktur eine sehr defensive Variante wählen und keine unlimitierten Risiken eingehen.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass die vier Schweizer Topaktien Novartis, Roche, Nestlé und Richemont jeweils nicht mehr als 50 Prozent an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb von 12 Monaten, ist der Anlagetipp der Woche eine Granate.

Das Spitzenprodukt (Valor: 118130554) mit extremen Konditionen im Konkurrenzvergleich, bei dem die Luzerner Kantonalbank als Garantiegeber (Rating: AA) auftritt, wird Sie begeistern: Ein Jahreszins von 13.50% ist Ihnen sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der vier Referenztitel darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 50.00% unterschreiten. Verliert der schwächste Wert der vier Aktien über die ganze Laufzeit 47.5% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie den vollständigen Kapitaleinsatz zurück.

Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90% hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um 108% höher als beim renommierten Mitbewerber. Dies sind signifikante Renditevorteile.

Bewertung: Weltklasse aus «Lozärn»

