Börsentipps von François Bloch mit LVMH und Interroll

Geldanlage Frühlingserwachen bei Interroll, Champagnerstimmung bei LVMH– und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso sich das Reinvestieren beim Tessiner Logistikunternehmen Interroll lohnt und was es beim französischen Luxuskonzern LVM zu beachten gilt. François Bloch Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Nun gibt es ein kleines Frühlingserwachen bei den Aktien des Tessiner Logistikspezialisten Interroll (INRN SW): Innerhalb der letzten 90 Tagen sind die 2,5 Milliarden Franken schweren Papiere um 41,7 Prozent angestiegen und sorgen für einen Hoffnungsschimmer bei den Aktionären, die 2022 bei diesem Papier nicht auf Rosen gebettet waren. Laut meinen Hochrechnungen steht die Firma 2023 vor einem neuen Rekordgewinn. Reinvestieren Sie die jährliche Dividendenausschüttung jeweils in neue Aktien. (Tessiner Gipfelstürmer ist zurück)

Mit einem neuen Rekord-Quartalsergebnis begeistert der US-amerikanische Autoersatzteilspezialist O’Reilly (ORLY US) meine Leserschaft: +239,9 Prozent beträgt die Rendite über die letzten fünf Jahre. Läuft alles nach Plan, wird sich der Gewinn pro Aktie zwischen 2019 und 2024 beim 53- Milliarden-Dollar schweren Höhenflieger um mehr als 122 Prozent erhöhen. Auch die UBS hat den Braten gerochen und weist ein hohes Kursziel auf diesem Papier aus. (Halten)

Nonstop nach oben geht es weiterhin für Sie beim französischen Luxusgüterhersteller LVMH (MC FP): +262,9 Prozent innert fünf Jahren für den 412 Milliarden Euro schweren Börsenchampion. 2023 sollte laut meinen Hochrechnungen das Unternehmen eine Rekord-Umsatzrendite von 27,5 Prozent erreichen können. Sie dürfen hier unter keinen Umständen irgendwelche Papiere veräussern, denn hier herrscht Champagnerstimmung auf Jahre hinaus. (Dauerkaufempfehlung)

Diese Woche erhielt ich eine Vielzahl von Erfolgsmeldungen von meiner Leserschaft in Sachen Hypothekenanschlüsse: Erstmals eine Saron-Hypothek zu einem Aufschlag von 0,55 Prozent im laufenden Jahr, womit einmal mehr bewiesen wird, dass meine Angebotspartner mit reellen Preisen agieren und keine Lockvogelpreise ins Schaufenster stellen. Neuer aktueller Rekordtiefstand liegt bei +0,53 Prozent, aber dies hängt von Tragbarkeit und Standort der Liegenschaft ab.

Erhöhen Sie Ihre Kadenz beim US-Finanzdatenspezialisten MSCI Inc. (MSCI US): +300,4 Prozent innert fünf Jahren. Das mit 44 Milliarden Dollar evaluierte Unternehmen sollte in diesem Jahr eine Umsatzrendite von 55,4 Prozent erzielen, was absoluten Aktionärsgenuss verspricht. Das Betriebsergebnis sollte sich zwischen 2020 und 2025 mehr als verdoppeln. Was mir besonders hier gut gefällt: Die ausgeschüttete Dividende könnte sich zwischen 2020 und 2025 mehr als verdoppeln. (Nachladen unter allen Marktverhältnissen)

Ich habe ein Abo der «Schweiz am Wochenende» und lese Ihre Empfehlungen schon seit 2019 mit grösstem Interesse. Was Sie den Anlegern bieten ist mehr als hervorragend und wohl von niemanden zu überbieten. Meine Frage an Sie: Was ist der Grund, weshalb Sie Holcim noch nie empfohlen haben? Die Aktie sollte auch von den gigantischen Infrastrukturprogrammen profitieren die laut des CEO bereits 2023 ertragswirksam werden.

Ich gebe zu, dass ich die Firma Holcim und deren Marktstrategie mehr als bewundere, doch die ganze Sache hat einen Haken: Mit den Papieren des Zementstoffgiganten hätten Sie über die vergangenen fünf Jahre eine tiefere Gesamtrendite erzielt als mit dem Swiss Market Index (SMI). Sinn und Zweck meiner Aktienempfehlungen ist es, den entsprechenden Benchmark über eine Periode von fünf Jahren signifikant zu schlagen. Also einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Investments zu generieren.

Mit Hilfe von gedeckten Calls und vereinnahmten Prämien durch diese Transaktionen hätten Sie den SMI aus einer historischen Analyse betrachtet in Sachen Performance geschlagen. Damit dies auch klappt, hätten Sie aber eine Anzahl von 1000 Aktien oder mehr benötigt. Derartige Transaktionen sind nämlich auch mit Kosten verbunden.

Schaue ich in meine Datenbank hinein, sehe ich hingegen einen Rückgang des Betriebsergebnisses zwischen 2021 und 2023, womit ein Engagement ohne gedeckte Calls keinen Sinn in der Zukunft macht. Meine Modelle versuchen aus einer Datenbank von 40000 Aktien mittels Ausschlusskriterien Firmen zu eruieren, welche auf die kommenden fünf Jahre steigende Gewinne und Betriebsrenditen aufweisen, alles andere kann ich nicht verantworten.

Anlagetipp der Woche

Mit den Geberit, UBS, Kühne & Nagel und Logitech habe ich die Schweizer Branchenweltmeister in eine Struktur gepackt: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser Champions der Extraklasse mehr als 50 Prozent innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüssen, werden Sie beim Julius Bär Produkt (Valor: 122975072) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment eine Jahresrendite von 16,8 Prozent in Schweizer Franken von einem Garantiegeber mit A Status ausbezahlt. Der Emittent kann erstmals nach erst drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100 Prozent inklusive Zinszahlung zurückbezahlen und danach quartalsweise. In einer Zeitreihenanalyse über die letzten fünf Jahre mit täglich bezahlten Schlusskursen bei einem Autocall von 90 Prozent wäre Ihre Trefferquote bei 95,32 Prozent (Quelle: PrivatAm) gelegen. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir Ihnen einen Vorteil: Ein garantierter Zins, der zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes um 68 Prozent höher liegt als beim Mitbewerber, was per se verrückt ist. Falls Sie am Montagmorgen den Kaufauftrag bei Ihrer Bank hinterlassen, sollte eine Zuteilung überhaupt nicht in Frage gestellt sein. Der Anlagetipp hat wie immer keine eingebaute Performancegebühr enthalten, damit diese Topkonditionen für Sie möglich sind.

Bewertung: Umwerfende Konditionen