Die besten Börsentipps der Woche

Geldanlage Geduld zahlt sich aus – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch unter anderem, wieso es sich lohnt, die Aktien des US-Krebsmittelspezialisten Merck & Co. zu halten – und wieso er von Investments fürs gute Gewissen abrät. François Bloch Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Voll auf Erfolgskurs befindet sich der US-Krebsmittelspezialist Merck & Co. (MRK US): +18,5% innert drei Monaten, während der S&P 500 Index in der gleichen Periode mit einem Preisverlust von 15,7% zu Buche steht. Der fundamentale Bewertungsabschlag beim 225-Milliarden-US-Dollar-Giganten liegt bei enormen 58,3%.

Speziell Leser, welche die Aktien über eine angediente Position bei einem Anlagetipp erhielten, werden nun für ihren Durchhaltewillen mehr als entschädigt. Im 2022, sollte die Firma eine Rekordumsatzrendite von 38,5% erzielen können, was im aktuellen Marktumfeld enorm ist. (Halten)

Bis zum 18. Mai 2022 dürfen Sie unter keinen Umständen die Papiere des holländischen Chipherstellers ASM International (ASM NA) veräussern: Dies ist der Stichtag, an dem Sie die Aktien in Ihrem Portfolio halten sollten, damit Ihnen nur neun Tage später die Dividende (2.50 Euro pro Aktie) überwiesen wird.

Bislang ging diese Spekulation auf: +22,7% innert zwölf Monaten in einem derart struben Marktumfeld für das mit

13,5 Milliarden Euro evaluierte Papier. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital wird im 2022 die Marke von 24,2% erreichen. (Halten: Dividende einkassieren)

Es gab Zweifel an meinen Gewinnschätzungen in Sachen ICL Group (ICL US), doch seit Mittwoch gehören diese Fragezeichen endgültig der Vergangenheit an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie für das erste Quartal 2022 stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 436% an.

Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte im 2022 sich auf 36,6% beim 14-Milliarden-Dollar-Titel akzentuieren, nachdem im 2021 diese Kennzahl noch bei 18,5% lag. 2022 könnte die Dividendenrendite auf 6% ansteigen. Sie dürfen unter keinen Umständen den israelischen Düngemittelspezialisten veräussern: Bis ins 2024 werden die Umsätze durch die Decke gehen. (Israelischer Börsentrumpf)

Kunden von ausgewählten Raiffeisen-Filialen haben seit ein paar Tagen ein Trumpfass, wenn Sie in der ersten Runde beim Anlagetipp der Woche zum Zuge kommen möchten. Sie können den Auftrag auf elektronischen Weg eingeben und sind damit bei der ersten Runde am Montagmorgen dabei. Das Produkt wird spätestens am Freitagabend ins Computersystem abgelegt, damit Sie auch bei einer Unabkömmlichkeit Ihres Beraters mit von der Partie sind. (Kundenfreundliche Bank)

Mehr als bedrängt werde ich, Titel aus dem ESG-Sektor zu empfehlen. Das gehört zum Zeitgeist. Doch Aktien ohne Fundament sollten in dieser Kolumne nicht erscheinen, da diese einen garantierten Verlust für Sie bedeuten. Beyond Meat (BYND US), der die weltweite Nummer 1 in Sachen Fleischherstellung auf Pflanzenbasis ist, verlor seit dem Jahresanfang satte 61,51%. Mein Credo: ESG-Titel auf jeden Fall, aber nur wenn die Anlagerichtlinien auch erfüllt sind. (ESG nur mit Augenmass zu Ihrem Schutz)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich komme mit meinem Schreiben mit einer Kritik auf Sie zu. Wöchentlich lesen wir in diesen Spalten über Ihre Höhenflüge. Ihre Angaben sind sicher richtig, doch alles ist bei Ihnen immer nur positiv. Sie empfehlen immer wieder, die Dividenden zu investieren und «nachzuladen». Vor vielen Monaten haben Sie die Vorzüge der Siegfried-Aktien aufgezeigt und empfohlen, diese zu kaufen. Sie kennen das Desaster. Ich frage mich einfach, wieso Sie nicht einmal auf eine Empfehlung zurückkommen und diese kommentieren können, welche nicht «eingeschlagen» hat. Viele Ihrer Leserinnen und Leser und auch ich haben diese Aktie gekauft und alle würde es wundernehmen, was Sie dazu meinen?

Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen, dass ich nicht mit ehrlicher Kritik umgehen kann. Erstmals am 9. Februar 2013 wurden die Papiere der Siegfried Holding hier empfohlen. Die Aktie gewann ohne Dividendenausschüttung satte 391% hinzu. Der Swiss Market Index kam in der gleichen Periode nur auf einen Zuwachs von 55,3%. Sicherlich habe ich den Preisrückgang der Siegfried-Papiere mitverfolgt. Laut meinen Hochrechnungen wird sich das Betriebsergebnis (Ebit) zwischen 2019 von 89,1 Millionen Franken auf 184 Millionen Franken bis ins Jahr 2024 erhöhen. Der Gewinn pro Aktie sollte sich in der gleichen Periode um 160% steigern. Das Kursziel der Bankenanalysten (10) auf 12 Monate liegt bei +43,8% gegenüber dem aktuellen Preisniveau.

Sofern Sie sich mit der aktuellen Position nicht wohlfühlen, können Sie mit gedeckten Calls eine smarte (Teil-)Absicherung vollziehen, die ich Ihnen aus meiner Warte dringend empfehlen würde. Entsprechende Vorschläge können Sie auf Verlangen von mir erhalten, dazu benötigen Sie mindestens 10 Aktien in Ihrem Depot.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Novartis, Roche, Swiss Re und Zurich setze ich bewusst nochmals auf ein Quartett von Schweizer SMI-Champions der absoluten XXL-Klasse. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das BCV-Produkt (Valor: 119 006 452) Ihnen eine 95,02% Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 12 Monaten ermöglicht.

Mit dem garantierten Zins von extremen 11,82% in Schweizer Franken erhalten Sie Topkonditionen der absoluten Extraklasse: Falls das BCV Produkt (AA Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von über 178% gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers.

Hervorzuheben an diesem Zauberprodukt der XXL-Klasse mit Stückelungen von 1000 Franken ist die extrem tiefe Kursbarriere von 50%, welche über die faktische Kapitalgarantie bestimmt. Sämtliche vier Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate hinaus, welche massiv höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. Sofern Ihr Auftrag am Montagmorgen vor 9 Uhr bei der BCV eintrifft, werden Sie ohne Abstriche die sehr grosse Chance erhalten, zum Originalpreis von 100% ohne Aufschlag das Produkt zu erhalten.

Bewertung: 10/10

(Völlig extreme Konditionen im Konkurrenzvergleich)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen