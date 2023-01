Wunderfonds von Goldküste: Das ist der neue Rendite-Hammer

Geldanlage Geldregen dank Wunderfonds von der Goldküste – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso ein neuer Fonds der Strategen von Bellevue sensationelle Renditen verspricht und wieso er bei Novo Nordisk auf volle Attacke schaltet. François Bloch Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Ich möchte einen neuen Wunderfonds vorstellen, dessen Strategen ihre Arbeitsbasis an den Gestaden der Zürcher Goldküste haben: Es handelt sich um den Bellevue Medtech & Services Fund (ISIN:LU0415391431). Innerhalb von zehn Jahren erzielte der 1.653 Milliarden Euro schwere Spezialitätenfonds eine Anlagerendite von +250.83%, was eine absolute Sensation darstellt. Wären Sie in der gleichen Beobachtungsperiode in einem reinen europäischen Aktienfonds investiert gewesen, hätte nur eine Performance von +83% herausgeschaut. (Spezialitätenfonds der XXL-Klasse)

Ungebremst nach oben geht es bei Novo Nordisk (NOVOB DC): +209.8% innert fünf Jahren, was ein Glanzresultat für den 288-Milliarden-Franken-Champion darstellt. Nur ein grösseres Schweizer Finanzinstitut versucht mit einer Verkaufsempfehlung den Gipfelsturm des dänischen Diabetes-Spezialisten zu unterbinden. Sukkurs erhielt ich dieser Tage von der Deutschen Bank: Kurszielerhöhung von 20% auf 1200 DKK (Aktueller Kurs: 958 DKK). Meine Devise: Volle Attacke in Kopenhagen!

Begeistert darf sich meine Leserschaft zeigen, wenn Sie den Kursverlauf des Callable Reverse Convertible (Valor: 121054273) auf die Kryptowährung Etherum aus der Retrospektive betrachtet: Eine Anlagerendite von +9.20% seit Fixierung vom 22. August 2022 des Investitionsvehikels aus dem Haus Leonteq. Dieses Resultat ist umso bemerkenswerter, weil Etherum in der gleichen Periode einen Wertverlust von 0.42% hinnehmen musste. Damit wird unterstrichen, dass mit dem geschickten Einsatz von strukturierten Finanzprodukten signifikante Mehrrenditen möglich sind. (Aussteigen)

Bevor ich mit den Lobeshymnen beginne, ein Warnhinweis: Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt nur 760 Millionen Euro und Sie dürfen nur im geringen Masse Positionen übernehmen, damit es nicht zu Marktverzerrungen kommt. Es handelt sich um das französische Unternehmen Séché Environment (SCHP FP). Der Abfallspezialist wird zu einem abgrundtiefen Kurs-/Gewinnverhältnis von 15.5 Punkten gehandelt. Laut meinen Analysen wird sich der Gewinn pro Aktie zwischen 2019 und 2024 von 2.27 Euro auf 7.46 Euro erhöhen, was fulminant ist. (ESG-Titel der Extraklasse)

Sorgen machte ich mir nach Ausbruch der Pandemie bei meiner Empfehlung DO&CO (DOC AV). Der Touristikspezialist bescherte Ihnen kurzfristiges ein dickes Minus. Heute mutiert der Wiener Touristikdienstleister zum Trumpf: +77.2% innert fünf Jahren, während der Wiener Aktienindex mit +15.6% dasteht. Erwartete Rendite auf das Eigenkapital 2025: 29.8%. (Geduld bringt Rosen)

Falls Sie nicht auf Saron-Hypotheken setzen möchten, gibt es nun mehrere Anbieter, bei denen die fünfjährige Fixhypothek für unter 1.9% zu haben ist. (Neue Varianten)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die Schweiz am Wochenende übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Dieses Jahr werde ich 58 Jahre alt und würde mich für eine Frühpensionierung interessieren. Ich bewohne ein Eigenheim mit einer Hypothekarschuld von 450‘000 Franken und einer Laufzeit bis Juni 2029 mit 0,85 % Zins. Ich besitze drei Aktiendepots über etwa 450‘000 Franken bei verschiedenen Finanzinstituten. Bargeld habe ich 150‘000 Franken. Hinzu kommt ein BVG-Guthaben von 400‘000 Franken und die Säule 3A mit 220‘000 Franken. Was würden Sie empfehlen? Rente oder Kapitalbezug? Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn Sie mir das mit den «gedeckten Calls» und die BCV-Produkte erklären könnten. Leider habe ich das immer noch nicht begriffen, obwohl ich Ihre Rubrik regelmässig verfolge.

Strategisch würde ich empfehlen, sich auf die Karte sichere Einnahmen zu fokussieren! Damit gilt es, den Schwerpunkt auf die sichere Rente zu setzen und Abstand vom Kapitalbezug nehmen. Bei Ihren Aktiendepots würde ich alles auf Schweizer Dividendentitel setzen, um damit sinnvoll Ihre Hypothek zu finanzieren. Mit dem BVG-Guthaben und der Säule 3A sind Sie perfekt aufgestellt. Speziell die tiefe Hypothekarschuld zu 0.9 Prozent bis ins Jahr 2029 gibt Ihnen grossen finanziellen Spielraum. Ihre Bargeldreserve von 150 000 Franken würde ich nicht antasten.

Die BCV-Produkte sind täglich gehandelte Finanzprodukte, welche Ihnen eine signifikante Mehrrendite gegenüber identischen Angeboten ermöglichen. Bei den gedeckten Calls geht es darum, dass Sie als Stillhalter eine Prämie erhalten, damit der Käufer des gedeckten Calls die Aktie XY zu einem im Voraus definierten Preis auf einen fixen Termin von Ihnen erwerben kann. Für die Abtretung dieses Rechtes werden Sie finanziell entschädigt. Das Ziel dabei: Mehrrendite ohne Risiko.

Anlagetipp der Woche

Mit UBS, LONZA und ABB, die in ihrem Tätigkeitsfeld die weltweiten Marktführer sind, versuche ich Sie zu begeistern: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser SMI-Superstars mehr als 50% innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüsst, werden Sie beim AKB-Produkt (Valor: 124 309 420) via Leonteq auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten eine Jahresrendite von 14.14% in Franken von einem Garantiegeber mit AA+-Status ausbezahlt. Der Emittent kann erstmals nach drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive Zinszahlung zurückbezahlen.

In einer historischen Zeitreihenanalyse über die letzten fünf Jahre mit täglich bezahlten Schlusskursen bei einem Autocall von 90% wäre Ihre Trefferquote bei 100% (Quelle: PrivatAm) gelegen. Sämtliche Titel werden mit steigenden Preiszielen von Analysten versehen, was Kurstabilität verspricht. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir Ihnen folgende Vorteile: Ein garantierter Zinssatz auf die Laufzeit, der 89% höher liegt. Letzte Woche lag das abgewickelte Emissionsvolumen beim BCV-Produkt über 300% höher als bei einem Privatbanken-Gigant in der ersten Runde mit gleich gelagerten Vehikeln laut Informationsmemorandum. Der Anlagetipp hat keine eingebaute Performancegebühr, damit diese Topkonditionen möglich werden.

Bewertung: Top-Garantiegeber Aargauer Kantonalbank ist zurück

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen