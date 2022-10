Börsentipp François Bloch: Twitter, O'Reilly, BCV, Novo Nordisk

Geldanlage Gewinn trotz Musks Twitter-Tohuwabohu, Rekordwerte bei US-Autofirma – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso sich Geduld beim Kurznachrichtendienst auszahlt. François Bloch Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Gewinn mit Gezwitscher: Mit Twitter-Aktien lässt sich trotz dem Hin und Her von Elon Musk Geld verdienen. Marco Ratschiller

Bis vor kurzem musste ich meine Leserschaft mit Durchhalteparolen regelrecht bei der Stange halten, welche Aktienpositionen von Twitter (TWTR US) aus einem strukturierten Produkt (Anlagetipp der Woche) erhielt. Im Hinblick auf den 17. Oktober, wo vor US-Gerichten der finale Entscheid ausgefochten werden soll, ob der Tesla-Gründer Elon Musk seinem Take-over-Angebot für die Papiere des Kurznachrichtendiensts Folge leisten muss oder nicht. Bei einem Kurszuwachs von +34,2 Prozent über die letzten 90 Tage sieht Ihre Erfolgsrechnung nun ganz anders aus als noch im Juni 2022. Für Anleger, die weniger als 100 Aktien von Twitter aufweisen, gilt es nun Kasse zu machen. Weisen Sie ein Vielfaches von 100 Papieren auf, würde ich mit gedeckten Calls die letzten Prozente auf der Gewinnerseite herausholen. (Geduld bringt Rosen)

Auf einem absoluten Rekordkurs befindet sich das US-Unternehmen O’Reilly (ORLY US), das als weltweit grösster Spezialist für den An- und Verkauf von Autogebrauchsteilen gilt. Mit einer Anlageperformance von +253,7 Prozent über die letzten fünf Jahren, hat der 46,4-Milliarden-Dollar-Titel ein absolutes Glanzresultat aufs Börsenparkett hingelegt. Momentan liegt der fundamentale Bewertungsabschlag bei 18,6 Prozent und fürs kommende Jahr erwarten meine quantitativen Modelle ein Gewinnwachstum von 5,39 Prozent. 2023 steht erstmals ein Firmenumsatz von 15 Milliarden Dollar an. 2019 lag diese Kennziffer noch bei 10,15 Milliarden Dollar. (Kein Schrott für Aktionärsliebhaber)

Zum Schweizer Börsenstar für Finanzunternehmen mutiert immer wie mehr die Banque Cantonale Vaudoise (BCV SW): +65,6 Prozent innert fünf Jahren, was ein absolutes Glanzresultat für den 8,2-Milliarden-Franken-Titel darstellt. Aus Fairnessgründen muss ich Sie nun als Anlegerschaft in Ihrer Euphorie aber leicht bremsen: Das Kurs-/Gewinnverhältnis mit 20,5 Punkten ist minimal höher als der Rest der börsenkotierten Kantonalbanken, welcher bei 18,4 Punkten liegt. Bei einer Dividendenrendite von 3,96 Prozent im Jahr 2023 können Sie locker über diese Tatsache hinwegsehen. (Nachladen)

Der Deutungsstreit in Sachen Kursentwicklung beim dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk (NOVO B) kennt weiterhin nur einen Sieger, Sie als Anlegerschaft, die meiner Investmentempfehlung gefolgt sind und sich nicht durch wiederholte Kurszielherabsetzungen eines weltumspannenden Privatbanking Giganten aus dem Konzept bringen liessen. Mit einer Performance von +188,9 Prozent über die letzten fünf Jahre hat sich Ihre Beharrlichkeit mehr als ausgezahlt. Sukkurs erhielt ich am Dienstag von Goldman Sachs: signifikante Erhöhung des Kurszieles. Damit einher kam die Schätzung des möglichen Umsatzwachstums im dritten Quartal 2022 gegenüber der Vorjahresperiode von satten 25 Prozent. (Nachladen)

Aufgrund meiner Vermittlung zu einem führenden Exponenten im Schweizer Hypothekarmarkt, kann sich nun ein Leser seinen Wohntraum dank der ultrascharfen Konditionen des von der Finma regulierten Anbieters in die Tat umsetzen. Die Zinsersparnis gegenüber einem gewichtigen Hypothekargeber, wo der Abonnent zuerst vorgesprochen hatte, liegt bei bis zu 40 Prozent per Anfangstermin 2023. Ich betrachte es als Leserdienst, meine Kontakte für Sie spielen zu lassen, damit Ihr Wunschtraum in Erfüllung gehen kann. (Kämpfen für Sie ohne kommerzielle Interessen)

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sehr geehrter Herr Bloch, was halten Sie generell zu Investitionen in Bitcoin und Co.? Ist Ripple eine Investition wert? Was gilt es speziell zu beachten? Herzlichen Dank für Ihre vorausschauende, kompetente Rückmeldung.

Kryptowährungen sind von der Idee her eigentlich genial, doch dieses Konzept hat seine regelrechte Bewährungsprobe noch nicht abgelegt. Falls Sie aus spekulativen Gründen ein Engagement wagen, würde ich ohne signifikante (Teil)-Absicherung die Hände davonlassen. Sie treffen einen Anlageentscheid, welcher nur in geringsten Teilen aufgrund von fundamentalen Kriterien getroffen wird. Im Gegensatz zu Qualitätsaktien, wo Sie sich ein Bild machen können, basiert der Kaufentscheid, zu welchem Zeitpunkt Sie mitmachen auf rein subjektiven Gesichtspunkten. Ripple ist von der Marktkapitalisierung ein Zwerg gegenüber Bitcoin, was die Handelbarkeit einschränkt. Ich kann aus moralischen Gründen ein Engagement ohne eine exorbitante Teilabsicherung nicht empfehlen. Investmententscheidungen stellen für mich kein Casino dar, sondern basieren auf detaillierten Abwägungen. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen: Seriosität geht voran!

Ich möchte noch Aktien kaufen: Ist folgende Wahl gut? Zürich, Swiss Re, Swisscom. Diese Wahl aus Gründen der Dividende. Oder was empfehlen Sie mir?

Eigentlich eine tolle Idee, aber Sie sollten noch ein bisschen abwarten. Die Zinsen werden in der Schweiz nochmals ansteigen, was einen überproportional negativen Effekt auf die Preisentwicklung Ihrer Titel haben wird. Warum mit signifikanten Börsenverlusten beginnen? Geben wir uns nochmals drei Monate Zeit, bevor wir möglicherweise investieren.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass keiner der nachfolgenden europäischen Pharmagiganten, Roche, SANOFI oder Merck KGAA mehr als 45 Prozent seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüsst, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche absolute Extraklasse. Das Spitzenprodukt (Valor: 122 338 699) bietet Ihnen dabei verrückte Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich an, wo die Banque Cantonale Vaudoise als Garantiegeber (Rating: AA) auftritt: Ein Jahreszins von 13,5 Prozent ist Ihnen auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist dabei folgende Bedingung: Keiner der drei Topaktien darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 54,9375 Prozent unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 35 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent, hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der BCV garantierten Produkt, finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung aber auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 125 Prozent höher als beim renommierten Mitbewerber mit Weltklassestatus. Dazu erhalten Sie bei uns eine tiefere Barriere, welche für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist und damit wird Ihre Anlagesicherheit auf einen Schlag erhöht.

Bewertung: Topkonditionen aus Lausanne

