Holländischer Chiphersteller ASML sorgt wieder für Furore

Geldanlage Glücksmomente aus Holland: Chiphersteller ASML sorgt für Furore In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, über holländische Chiphersteller und den begeisternden Service. François Bloch Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Der holländische Chiphersteller ASML (ASML NA) sorgt wieder für Furore: +324,6% beträgt die Rendite über die letzten fünf Jahre. Am kommenden Mittwoch ist ein weiteres Glücksmoment angesagt: Erhalt der Jahresdividende auf Ihrem Bankkonto. Sie dürfen unter keinen Umständen den mit 250 Milliarden Euro bewerteten Höhenflieger veräussern: Zwischen 2019 und 2024 wird laut meinen Analysen sich das Betriebsergebnis von 2,791 Milliarden Euro auf 10,538 Milliarden Euro erhöhen. (Halten)

Auf übelste Weise wurde ich in der Vergangenheit mehrfach schriftlich bedroht, dass ich endlich «parieren» solle und das Basler Pharmaunternehmen Idorsia (Idia SW) auf meine Empfehlungsliste setzen. Sorry, ich bin nicht da, um Wunschträume zu erfüllen. Solange das mit 2,3 Milliarden Franken bewertete Unternehmen keine signifikante Betriebsrendite erzielt, mache ich keinen Wank. (Rückgrat für Sie)

Der Warenhausbetreiber Tractor Supply (TSCO US) befindet sich in ausgezeichneter Verfassung: +272,6% über die letzten fünf Jahre, während das US-Aktienindexbarometer nur einen Zuwachs inklusive Dividenden von 60,2% verbucht. Mit im Spiel ist die UBS, die vor einem Monat das Kursziel um 8% nach oben erhöht hat. Bei einer erwarteten Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 53,5% in diesem Jahr, kommen Investoren voll auf ihre Rechnung. (Mit UBS im Gleichtakt).

Zwischen zwei Terminen im Circle (Flughafen Zürich) wollte ich die Dienstleistungsqualität der dortigen Credit-Suisse-Filiale ausprobieren und war begeistert. Es ging um die Bezahlung einer Rechnung eines Amazon-Dienstleisters auf ein Konto nach Deutschland. Die Schalterfrau bereitet alles vor, nachdem ich ihr den Kaufbeleg präsentierte. Ich erhielt kurz darauf ein slimline-Tablett überreicht, musste auf einem grünen Button drücken und mit einem silbrigen Stift unterschreiben und postwendend war die Transaktion erledigt, welche früher Tage benötigte. (Topqualität bei der CS).

Nach sechs Monaten, wird der Barrier Reverse Convertible (Valor: 120889172) mit dem Garantiegeber BCV vorzeitig zu 100% vollständig zurückbezahlt: Ihre Anlagerendite beträgt +6,625%. Wären Sie ohne Dividendenausschüttung über die gleiche Periode im Swiss Market Index investiert gewesen, hätten Sie eine Rendite von nur +0,57% erzielt. Unser Anlagetipp mit den SMI Superstars, hat dank sehr defensiver Grundausrichtung Ihnen eine signifikante Mehrrendite ermöglicht. (Ungeahnte Möglichkeiten)

Auf Rekordkurs befindet sich der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk (NOVO): +242,9% über fünf Jahre. Nicht ins Konzept passt diese Erfolgsgeschichte einem Vermögensverwaltungsgiganten, der sein Kursziel nach unten korrigierte. Ich werde mich davon nicht von meiner Dauerkaufempfehlung abhalten lassen! (Durchhalten)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Regelmässig lese ich am Wochenende Ihre Beantwortung auf Leserfragen zu Finanzangelegenheiten. Ich erlaube mir nun auch, einen Ratschlag bei Ihnen einzuholen. Zusammen mit meiner Schwester als Erbengemeinschaft besitzen wir eine Geschäftsliegenschaft an absoluter Toplage in Basel. Die darauf bestehende 10-jährige Hypothek von 300'000 Franken läuft Ende März 2023 aus. Eine Kantonalbank hat uns folgende Erneuerungsofferte unterbreitet: Saron 0,7, 10 Jahre 2,85%, 5 Jahre 2,6%, 3 Jahre 2,3%. Die jährlichen Mieteinnahmen für die Liegenschaft sind 131'000 Franken. Ich bitte Sie um Ihre persönliche Meinung und hoffe auch auf einen verbesserten Vorschlag.

«Auf den ersten Blick, sollten Sie über meine Angebotspartner massiv verbesserte Konditionen speziell bei den fixen Hypotheken erhalten können. Konkret bedeutet dies bei einer 5-Jahres-Hypothek, dass ein Zinssatz von 2,05 Prozent möglich sein sollte, gegenüber den 2,6 Prozent bei Ihrer Hausbank. Natürlich sind diese Werte immer auch Verhandlungssache, aber Sie werden die Adressen erhalten, wo derartige Angebote möglich sind, wie mir Leser bestätigt haben, welche diesen Weg in der Vergangenheit schon gegangen sind. Bei der Saron-Hypothek könnte mit ein bisschen Schlachtenglück auch noch ein Aufschlag von unter 0,56 Prozent möglich sein.

Neben meinen Anbietern gilt es unbedingt auch die Basler Kantonalbank anzufragen, welche wohl grosses Interesse haben dürfte, hier ebenfalls ein Angebot zu machen. Weil Fairness für mich ein unabdingbares Credo ist, würde ich zum Schluss, wenn Sie alle Angebote erhalten haben, nochmals das Gespräch mit dem ursprünglichen Finanzierungspartner suchen. Normalerweise gibt es dann noch signifikante Preisnachlässe für Sie.»

Anlagetipp der Woche

Mit den Titeln Richemont, Nestlé, Novartis und Roche versuche ich Sie diese Woche mit den SMI Superstars zu begeistern: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser Champions mehr als 41% innerhalb von 15 Monaten an Wert einbüsst, werden Sie beim BCV-Produkt (Valor: 125 031 609) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment eine Jahresrendite von 13,85% in Franken von einem Garantiegeber mit AA-Status ausbezahlt. Der Emittent kann erstmals nach erst sechs Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive Zinszahlung zurückbezahlen. In einer Zeitreihenanalyse über die letzten fünf Jahren mit täglich bezahlten Schlusskursen bei einem Autocall von 90% wäre Ihre ­Trefferquote bei 96,12% (Quelle: ­PrivatAm) gelegen.

Sämtliche Titel werden mit steigenden Preiszielen von den Analysten versehen, was erhöhte Kursstabilität verspricht. Im Vergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt, bieten wir signifikante Vorteile: ein garantierter Zins, welcher auf den ersten Verfall um 91% höher liegt als beim Mitbewerber. Hervorzuheben sei, dass unser BCV-Produkt nebst einem besseren Rating als Garantiegeber auch über eine tiefere Kursbarriere verfügt, welche Ihre Trefferquote nochmals verbessert. Der Anlagetipp hat keine eingebaute Performancegebühr enthalten, damit diese Topkonditionen möglich gemacht werden können.

Bewertung: Couponkracher

