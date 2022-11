Stadler Rail ist in Fahrt - und andere Börsentipps der Woche

Geldanlage Gute Fahrt mit Stadler Rail – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso der Eisenbahnbauer Stadler Rail preislich nun sehr attraktiv und wieso sich jetzt der Einstieg beim Luxuskonzern LVMH lohnen sollte. François Bloch Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Der dänische Krebsspezialist Genmab A/S (GMAB US) startet regelrecht durch: +158,2 Prozent innert fünf Jahren an der lokalen Börse in Kopenhagen. Laut meinen Hochrechnungen beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag 48 Prozent beim 27 Milliarden-Franken-Titel. Der Buchwert pro Aktie wird sich zwischen 2019 und 2024 um mehr als 182 Prozent erhöhen, was im europäischen Branchenvergleich eine Sensation darstellt. (Nachladen)

Nachdem die Papiere des Schweizer Eisenbahnchampions Stadler Rail (RAIL SW) neue Kurstiefststände vor einem Monat an der Börse erreicht hatten, gilt es nun, erstmals auf die Karte des 3,2-Milliarden-Franken-Titels zu setzen. Der Gewinn pro Aktie wird sich zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppeln. In meinem Investmentszenario wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis in 2024 unter die Marke von 12,8 Punkten fallen. Dadurch ergibt sich ein noch nie da gewesener fundamentaler Bewertungsabschlag von 13,5 Prozent. Um den Gewinnturbo auf Ihren zukünftigen Anlagen zu zünden, empfehle ich gleichzeitig mit dem Kauf, gedeckte Calls auf Ihren Positionen einzugehen. Das aktuelle Auftragsvolumen von Stadler Rail per Ende Oktober 2022 entspricht 612 Prozent der aktuellen Jahresproduktion. (Schweizer Industrieperle zum «Black Friday»-Preis)

Lange Jahre war ich der einzige bekennende Schweizer Fan der Papiere von O’Reilly (ORLY US), bis die UBS auch explizite Kaufempfehlungen zum 51,141-Milliarden-Titel machte. Die Rechnung ging beim Autoersatzteilspezialisten auf: +284,2 Prozent innert fünf Jahren. Der lokale Hauptindex konnte in der gleichen Periode nur einen Zugewinn von 55,1 Prozent verbuchen. (You&US perform together – Halten)

Zu einer regelrechten Performancedampfwalze mutieren die Papiere des französischen Luxusmarkenhersteller LVMH (MC FP): +200,1 Prozent innert fünf Jahren, während der lokale Index in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 44 Prozent erzielen konnte. Laut meinen Hochrechnungen wird die Kurssteigerung des 344 Milliarden Euro Papiers bis zur Marke von 782 Euro (aktuell: 686.60 Euro) anhalten. Sofern Sie vor dem 1. Dezember 2022 Aktionär werden, kommen Sie in den Genuss der Zwischendividende. (Gut für Neueinsteiger)

Ich habe einen weiteren Saron-Hypothekenanbieter gefunden: Wie wäre es mit einer Tieffliegermarge von unter 0,50 Prozent? Der letzte publizierte Saron-Satz der SNB liegt bei 0,45 Prozent (9. November 2022). Damit erhalten Sie Ihre Hypothekenfinanzierung zu 1 Prozent. Sie erhalten meine Topadressen wie immer ohne kommerziellen Interessen. (Tiefflieger Konditionen)

Während einzelne Investmentfonds mit ESG-Fokus signifikante Anlageverluste hervorgebracht haben, zeigt mein «Baby» in diesem Sektor, die Papiere von Next Era Energy (NEE US), eine Zauberperformance: +136,9 Prozent in fünf Jahren. (Direktinvestment versus Fonds)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich habe 2022 per Zufall und ohne Aktien und Obligationen gestartet, mein Geld zu investieren. Aktuell überlege ich mir einen Aufbau von Schweizer Industrietitel mit möglichst vielen Endkunden im Dollar-Raum (US/Asien) oder in Europa ex Deutschland wie etwa Bossard, Rieter, Dormakaba, Swiss Steel oder Von Roll. Die SMI-Schlaf-Titel sind mir zu langweilig. Zudem sind mir die Cyber-Security-Aktivitäten der Firma Kudelski aufgefallen. Warum fehlt bisher die Kursfantasie in diesem Titel?

Ihre Idee ist eigentlich gut, aber Ihre Auswahl überzeugt nicht, wenn ich so direkt sein darf. Lassen Sie mich dies erklären: Meine Modelle suchen aus 40'000 Aktien diejenigen Werte heraus, welche ein Mehrfaches der Kapitalkosten auf kontinuierlicher Basis herausholen. Swiss Steel hat laut letzten Meldungen einen Halbjahresverlust erzielt. Einzig die Bosshard Holding, ein Topfavorit früherer Jahre, erzielt im kommenden Jahren, laut meinen Hochrechnungen, eine Umsatzrendite von 11,5 Prozent, was ok ist. Vergleichen Sie dies mit dem Titel der amerikanischen Merck (MRK US), welche im kommenden Jahr eine Umsatzrendite von 38,7 Prozent erzielt, dann verstehen Sie meinen Ansatz, dass auf anderen Kontinenten mehr zu holen ist.

Meine Verpflichtung gegenüber Ihnen ist es, die besten Perlen zu präsentieren, und in der Schweiz haben wir leider eine sehr dünne Auswahl. Momentan würde ich einzig auf Finanz- und Assekuranzwerte setzen: Zurich-Gruppe, Swiss Life und seit Donnerstagabend auch auf die UBS in Kombination mit gedeckten Calls. Im Rahmen der SFI-Jahresversammlung 2022 hat mich UBS-Chef Ralph Hammers mit seinen Visionen mehr als überzeugt in Kombination mit einer vertieften Risikokontrolle beim Aufbau dieser neuen Geschäftsfelder.

Anlagetipp der Woche

Falls Sie davon ausgehen, dass keiner unserer drei Schweizer Weltmarktchampions Schindler, Straumann und Temenos innert zwölf Monaten mehr als 50 Prozent an Wert einbüssen wird seit der Anfangsfixierung der Struktur, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche absolute Extraklasse. Unser Schweizer-Franken-Coupongigant (Valor: 119674652) bietet umwerfende Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich an, wo die Julius-Bär-Bank (Rating: A) als Garantiegeber auftritt: Ein maximaler Jahreszins von 20,50 Prozent ist Ihnen auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist: Keiner der drei Topwerte darf während der Laufzeit die Kursbarriere von 50 Prozent unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 46,5 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: Privat-Am) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 96,02 Prozent erzielt.

Es gibt im Markt ein total identisches Angebot, doch bei unserem Anlagetipp ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um sensationelle 71 Prozent höher. Das offerierte Emissionsvolumen in Millionenhöhe zum Originalpreis von 100 Prozent wird gegenüber der letzten Woche um mehr als 50 Prozent erhöht!

Bewertung: maximaler Preis von der Zürcher Bahnhofsstrasse

