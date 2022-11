Geldanlage Gute Geschäfte mit Autoersatzteilen – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso er auf O'Reilly-Papiere und Saron-Hypotheken setzt. François Bloch Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Mancher Leser verstand die Welt nicht mehr, warum ich seit Monaten derart vehement auf die Karte SARON-Hypothek im Bereich Eigenheimfinanzierung setze. Doch nun erhielt ich dieser Tage die unerwartete Unterstützung des Chief Investment Officer Global Real Estate der UBS, Claudio Saputelli. Er hielt fest: «Günstigste Finanzierungsvariante dürfte eine Geldmarktfinanzierung (SARON) über eine Laufzeit von zehn Jahren im Vergleich zu einer Zehn-Jahres-Festhypothek die günstigere Finanzierungsvariante bleiben. Wir schätzen den Zinskostenvorteil auf rund 30 Prozent der kumulierten Zinszahlungen einer Zehn Jahres-Festhypothek.» Die UBS geht von aktuellen Geldmarkthypotheken aus, die zwischen 1.1% und 1.5% liegen. Bei meinem Topanbieter, erhalten Sie diese sogar unter 1.05%, womit eine Strategie mit SARON-Hypotheken noch lukrativer ist für Sie.

Der weltweit grösste Autoersatzteilspezialist O’Reilly (ORLY US) kennt weiterhin keine Kursbegrenzung nach oben: +281.4% innert fünf Jahren, während der lokale Hauptindex nur einen Zuwachs von 61.3% in der gleichen Periode erzielte. Der 52 Milliarden US-Dollar-Titel sollte im kommenden Jahr erstmals in der Firmengeschichte einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar erzielen. Feuer und Flamme ist auch die UBS bei diesem Titel: Erhöhung des Kursziels auf 940 US-Dollar pro Aktie. (Mit UBS im Schlepptau nach oben)

28 Millionen Franken betrug die Zeichnungssumme beim Anlagetipp vom 12. Februar 2022, als die BCV eine Aktienindexkombination (Valor: 116 718 905) mit dem SMI, EuroStoxx50 und dem S&P 500 lancierte. Der Jahreszins betrug 9.5%. Nach neun Monaten hat die BCV das Produkt nun vorzeitig zu 100% inklusive Zins gekündigt. Sie erhalten damit eine famose Investitionsrendite von +7.125%. Hätten Sie in der gleichen Periode alleine auf den SMI (SMI Expanded TR) gesetzt, würden Sie nun mit einem Minus von 6.86% dastehen. Anhand dieses konkreten Beispiels möchte ich einmal mehr den falschen Gerüchten vehement entgegentreten, dass nur eine eng begrenzte Anzahl von Anlegern unsere Produkte erhalten.

Eine für mich unverständliche Panikreaktion zeigte ein Leser, als die Papiere der Zürich Versicherung (ZURN VX) eine temporäre Schwächephase aufwiesen. Dies notabene bei einer Anlagerendite von 93.3% über die letzten fünf Jahre. Ich habe einen fundamentalen Bewertungsabschlag von 48.3% errechnet, was ein schönes Ruhekissen für nervöse Anleger darstellen sollte. Die Zürich Versicherung ist auf dem ersten Tabellenplatz in Sachen Anlagerendite beim SMI im 2022.

Ich bin ein grosser Bekenner von Anlagetransparenz, und hier begeistert das Zürcher Anlagehaus LEONTEQ. Unabhängig davon, ob Sie Kunde sind oder nicht, gibt es gratis höchst detaillierte Information zu 1 753 Basiswerten. (Topinformation für Sie)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ende Jahr muss ich eine Hypothek von 500‘000 Franken erneuern. Meine Bank bietet mir beim SARON einen Zuschlag für drei Jahre für 0.9 % und für 5 Jahre für 0.75 % an. Was meinen Sie dazu?

Ich kenne natürlich die Belehnungssituation Ihrer Liegenschaft und Ihre Vermögenssituation nicht, um eine abschliessende Bewertung abzugeben. Was ich Ihnen mitteilen kann, ist, dass Sie auf fünf Jahren ein sehr gutes Angebot haben.

Beim Produkt auf drei Jahren sollten meine Preisbrecher unter Vorbehalt, dieses Angebot schlagen. Ziel müsste es sein, unter 0.65% auf die SARON-Hypothek zu kommen. Falls Sie es wünschen, kann ich Ihnen meine Topanbieter mitteilen, damit Sie einen Trumpf bei den Verhandlungen mit Ihrer Hausbank haben. Bislang konnten wir immer mit meinen Preisbrechern die Hausbank dazu bringen, ihr ursprüngliches Angebot signifikant zu reduzieren. Sie dürfen aber nicht pokern, sondern sollten mit der Gegenofferte in die Verhandlungen hineingehen.

Ich habe ein Beispiel aus der Vergangenheit, bei dem die Hausbank zuerst ein fixe Hypothek auf acht Jahre zu 0.93% offerierte und danach der Abschluss bei 0.51% stattfand. Dies ging nur, weil die Leserin, wie von mir instruiert, das schriftliche Angebot meines Preisbrechers mitnahm. Meine Bitte: Bluffen Sie nicht, sondern kommen Sie mit Fakten, alles andere würde meiner Geschäftsethik nicht entsprechen.

Falls Sie auf fünf Jahre die SARON-Hypothek zu 0,675% bekommen, könnten Sie bei Ihrer Hausbank bleiben. Fordern Sie Angebote ein, und danach entscheiden wir uns, wie Sie sich positionieren sollten, weil dieser Entscheid wird auch einen Einfluss auf Ihr jährliches Haushaltsbudget haben, was nicht zu unterschätzen ist.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass weder unser Swiss-Market-Index, noch der Eurostoxx 50 sowie der S&P 500 mehr als 40% seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüssen, dann ist dieser Anlagetipp absolute Spitzenklasse. Unser Couponchampion (Valor: 123 333 813) bietet Ihnen umwerfende Konditionen, wo die BCV (Rating: AA2) als Garantiegeber auftritt: Ein maximaler Jahreszins von 9.70% in Schweizer Franken ist Ihnen auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Aktienindexe, darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 60% jeweils unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 35% seit der Anfangsfixierung erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. Gleichzeitig mit unserem von der BCV garantierten Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um sensationelle 116% höher. Das offerierte Emissionsvolumen in zweistelliger Millionenhöhe zum Originalpreis von 100% wird gegenüber dem Mitwettbewerber um ein Dutzendfaches höher sein.

Bewertung: Weltklasseniveau aus der Westschweiz

