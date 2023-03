Tecan, Novo Nordisk und Co.: Das sind die Börsentipps der Woche

Geldanlage Aus diesem Schweizer Labor kommen Renditeperlen für ihr Depot – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Tecan an der Börse brilliert, warum Novo Nordisk ein sicherer Wert ist und wieso er nie auf die CS gesetzt hat. François Bloch Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Am 28. März erhalten Sie die Jahresdividende aufgrund des Aktienbestandes bei Novo Nordisk (NOVO B DC) überwiesen, doch auch sonst läuft es Ihnen maximal beim 311 Milliarden Franken schweren Diabetes-Spezialisten. Bei einer Anlagerendite von +283.4% in Lokalwährung über die letzten fünf Jahre gibt es keinen Grund, vorzeitig die Papiere zu veräussern. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte dieses Jahr mit 79.2% einen neuen Rekord erreichen. (Nachladen)

Immer heisser an der Schweizer Börse laufen die Aktien des Laborspezialisten Tecan (TECN SW): +101.4% innert fünf Jahren für den 5 Milliarden Franken schweren Titel. Die Wachstumsaussichten sollten Sie regelrecht begeistern: Das Betriebsergebnis (Ebit) wird möglicherweise zwischen 2020 und 2025 von 121 Millionen Franken auf 224 Millionen Franken ansteigen. Noch spannender finde ich die Steigerung des Buchwerts über die gleiche Periode, nämlich von 61.3 Franken pro Aktien auf 134 Franken. (Nachladen)

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass wir beim Anlagetipp nie auf den Garantiegeber Credit Suisse gesetzt haben? Das Risiko-/Renditeprofil des Angebots hat nie vollends überzeugt und ich konnte gleichzeitig den Durchhalteparolen der entsprechenden Schweizer Organe nicht Glauben schenken, denn meine quantitativen Modelle gaben schon damals ein total anderes Bild ab, was sich im Nachhinein für Sie als goldrichtig erwiesen hat. (Totales Riskomanagement)

Stramm nach oben geht es für Sie beim US-Softwarespezialisten Synopsis (SNPS US): +355.8% innert fünf Jahren, was ein spektakuläres Ergebnis für den 57 Milliarden-Dollar-Titel im aktuellen Marktumfeld darstellt. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sollte zwischen 2020 und 2025 von 638 Millionen Dollar auf 1.954 Milliarden Dollar anwachsen. 2024 könnte sich die Umsatzrendite auf 35.2% akzentuieren, womit Sie sich als Aktionär auf der sicheren Seite befinden. (Nachladen)

Immer verrückter werden die Angebote bei meinen Partnern in Sachen Saron-Hypotheken. Hier sei festgehalten: Diese Strategie macht Sinn, wenn die SNB in den kommenden sechs Monaten die Zinsen nicht um mehr als 50 Basispunkte erhöht. Konkret: Mein neuer Topanbieter bietet den Aufschlag zu unter 0.37% an. Diese Kennzahl kann für Leser interessant werden, die im Besitz von Mehrfamilienhäusern sind. Wenn die Wohnungsmieten indexiert sind, können Sie mit einer Saron-Strategie zusätzliche Renditeprozente herausholen und sind nicht den Marktrisiken ausgesetzt.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Als jahrzehntelanger Abonnent wende ich mich erneut an Sie (letztmals vor circa drei Jahren), dieses Mal im Zusammenhang mit den von Ihnen in den letzten Ausgaben erwähnten neuen Finanzierern mit sehr günstigen Ansätzen für Saron. Für mein Privathaus stünde eine Neufixierung des Margensatzes im September 2024 an. Heute beträgt dieser 0,54 Prozent bei der CS. Wie stellt sich die Situation heute dar, im Zuge der Übernahme von CS durch UBS? In einer Erbengemeinschaft mit meiner Schwester besitzen wir ein 10-Familienhaus im Zürcher Kreis 3, ebenfalls bei der CS (ca. 70 Jahre), heute mit Marge 0.6%. Eine Neufixierung steht zum Juli 2023. an. Wir müssen demnach bald handeln; idealerweise durch die erfolgte Übernahme durch UBS? Ich ersuche Sie, mir die entsprechende Anschrift ihres Finanzierers zukommen zu lassen und um Ihre allfälligen Vorschläge zum Procedere angesichts der neuen Situation.

Die Fusion zwischen der UBS und CS hat für Sie keine direkten Auswirkungen. Ihre CS-Beziehung wird in den kommenden Wochen auf die Rechtseinheit der UBS übertragen. Vier Monate vor Verfall Ihrer Hypothek bitte ich Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen, damit ich Sie dann an meine aktuellen Topanbieter weiterleiten kann. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Sie ein vollständiges Dossier als PDF Ihrer Liegenschaft haben. Es versteht sich von selbst, dass wir dann auch Ihre neue Hausbank UBS anfragen, damit wir uns einen fairen und umfassenden Marktüberblick verschaffen. In der Vergangenheit haben meine Leser sehr zahlreich über die UBS-Pensionskasse ihre fixen Hypotheken abgeschlossen und konnten dabei Ihre Refinanzierungskosten massiv reduzieren. Sie werden begeistert sein, was wir hier herausholen können.

Anlagetipp der Woche

Mit Holcim, Alcon, Richemont, Roche und Givaudan habe ich für Sie ausschliesslich Schweizer SMI-Topwerte ohne Finanztitel in eine Struktur verpackt: Sofern Sie davon ausgehen, dass keine dieser fünf Weltklassefirmen mehr als 50% innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüssen, werden Sie beim BCV-Produkt (Valor: 126 009 192) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment einen garantierten Zins von famosen 16.80% (auf Jahresbasis) in Franken von einem Emittenten mit AA-Status, der quartalsmässig auf Ihr Konto wandert. Der Herausgeber kann erstmals nach drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% zurückbezahlen.

Sämtliche fünf Titel werden von den Analysten mit steigenden Kurszielen auf die kommenden zwölf Monate versehen, was die hervorragende Anlagequalität dieser Aktien unterstreicht. In einer für Sie erstellten Zeitreihenanalyse beträgt die Trefferquote über die letzten fünf Jahre bei einem Autocall von 90% umwerfende 100% (Quelle: PrivatAm). Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir einen tollen Vorteil: Ein garantierter Coupon, der zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes 68% höher liegt als beim Mittbewerber, was verrückt ist, weil unsere Barriere bei extrem tiefen 50% liegt. Der Anlagetipp weist keine Performancegebühr auf, damit diese Konditionen möglich sind. Die BCV ist bekannt dafür, dass Sie enorme Volumen zum Originalpreis anbieten kann, was Ihre Zeichnungschancen massiv erhöht.

Maximales Volumen für Sie