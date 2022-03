UnitedHealth & Co: Mit diesen Börsentipps starten Sie jetzt durch

Geldanlage Bei dieser Versicherung erhalten auch Investoren viel zurück – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso ein US-Versicherer für Börsengewinne sorgen wird und wie es zu einem Ritterschlag für den Anlagetipp kam. François Bloch Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Setzen Sie weiterhin auf die Papiere der UnitedHealth Group (UNH US): Trotz einem Kurszuwachs von 230,5% in den letzten fünf Jahren beim US-Versicherer wird das Papier laut meinen Modellen zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 33,2% gehandelt. Bei einer aktuellen Rendite von 25,4% auf das eingesetzte Eigenkapital werden Sie über Jahre hinaus beim 468-Milliarden-Dollar-Titel voll auf Ihre Rechnung kommen. Per 2024 wird das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 18 Punkte fallen. (Nachladen: Geeignet für Neueinsteiger)

Unfassbares erlebte ein Leser, nachdem ihm seine Hausbank einen vierstelligen Frankenbetrag für Titelauslieferungen von Aktien in Rechnung stellte. Das brachte ihn in Rage, denn für die gleiche Transaktion hat weder die Zürcher noch die Aargauer Kantonalbank je Kommissionen verlangt. Meine Aussage war klar: geht nicht, ist sogar illegal! Der Leser hat gekämpft und siehe da, er wurde bei der Schweizer Bank der XX-Kategorie auf null gestellt. Natürlich gäbe es die berechtigte Anschlussfrage, ob dies ein Einzelfall ist oder generelles Vorgehen dieser Bank darstellt? (Betrug nicht mit meinen Lesern)

Mehr als Durchhaltewille zeigte ein katholischer Geistlicher, als die Aktien des Triebwerksbauer MTU Aero Engines (MTU GY) an der deutschen Börse abgestürzt sind. Heute kann er sich ob seinem sensationellen Anlageergebnis mehr als erfreuen: +89,3% innert fünf Jahren, während der Dax in der gleichen Periode nur einen Zugewinn inklusive Dividende von 29,2% verbuchen konnte. Jetzt wo das 11,4-Milliarden-Euro-Papier zu einem Bewertungsabschlag von 24,4% gehandelt wird, gibt es keinen Grund, nicht weiterhin auf diese Karte zu setzen. (Halten)

Einen Ritterschlag gab es diese Woche beim Bieterwettbewerb um den Anlagetipp der Woche. Der Finanzspezialist mit Hauptsitz in Zürich hat sich zurückgezogen, weil bei unseren scharfen Konditionen die Margen regelrecht «kannibalisiert» werden und seine bisherigen Produkte auf der identischen Struktur Nestlé, Novartis und Roche keine Nachfrage mehr hätten. Damit der Wettbewerb in Ihrem Interesse zusätzlich angeheizt wird, zählt der US-Finanzgigant Citigroup (C US) zu den neuen Mittbewerbern. Ein Ritterschlag. (Kämpfen)

Stille Explosion auf Hypothekarzinsen: Vielleicht erinnern sich an den Chirurgen, der auf meine Empfehlung im Februar 2021 eine fixe Hypothek auf acht Jahre zu 0,51% abgeschlossen hat. Heute müsste er mit Zinskosten rechnen, die über 325% höher liegen. Mein damaliger Vorschlag sorgte für Stirnrunzeln, weil die Geldmarkthypothek das Mass aller Dinge war. Die Zeiten der billigen Hypotheken sind vorbei. Erst im Herbst wird das Preisgefüge nach unten ins Rutschen geraten. Eine renommierte Bank wird mit einer digitalen Hypothekenbank ins Rennen steigen. (Keine billigen Hypotheken)

Ich habe meiner Partnerin ein Abo geschenkt, weil ich Ihre Seite am Samstag immer mit grossem Interesse lese. Ich habe auch einige Ihrer Vorschläge umgesetzt. Nun zu meiner Frage: In einer Ihrer letzten Empfehlungen haben Sie folgende Titel empfohlen und ich habe diese Titel gekauft: ÖMV und HSBC. Die Titel haben unter dem Krieg gelitten und die Gründe sind mir klar. Sollten diese Titel nun verkauft werden und/oder gehalten werden? Soll ich allenfalls sogar noch nachkaufen?

ln Sachen HSBC bin ich sehr positiv, dass Sie dort in Bälde einen dicken Gewinn herausholen werden. In Ihrer Betrachtung haben Sie wohl einen Aspekt vergessen: Am 10. März 2022 sind die Papiere der HSBC ex Dividende gegangen. Bei einer aktuellen Dividendenrendite von 4,12 Prozent sollte Ihr Investment inklusive Ausschüttung sogar im Gewinn sein. Laut meinen Hochrechnungen, wird die Dividendenrendite der englischen Bank im Jahr 2024 enorme 6,16 Prozent erreichen, was spektakulär ist und die Qualität der Empfehlung untermauert.

Bei OMV gilt es, sich geduldig zu zeigen. Falls meine Berechnungen sich in die Realität umsetzen lassen, werden Sie schon in diesem Jahr eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent erhalten. Hier sollten Sie die erhaltenen Dividenden nicht postwendend in neue Papiere reinvestieren, sondern als Teilabsicherung auf Ihrem Konto stehen lassen. In meinem Szenario werden Sie sich innerhalb von 18 Monaten auf der Gewinnerseite befinden. Mit einem erwarteten Kurs-/Gewinnverhältnis von 4.85 Punkten ist das Papier der 14 Milliarden Euro schweren Firma fundamental sehr billig, wenn Sie dies etwa mit einer TotalEnergies vergleichen. Nachkaufen sollten Sie nicht, obwohl die Niveaus sehr attraktiv sind.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Nestlé, Novartis und Roche setze ich nochmals auf «sichere» Werte beim Anlagetipp von dieser Woche, dies auch weil nicht alle interessierten Leser das Produkt zum Originalpreis von 100% erstehen konnten, was auch mit der sprunghaften Börsenentwicklung nach oben von dieser Woche zu tun hatte. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das Leonteq-Produkt (Valor: 112985675) Ihnen eine 100%-Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht.

Mit dem garantierten Zins von 9,92% in Franken erhalten Sie Konditionen der absoluten Weltklasse: Falls das Leonteq-Produkt auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von 148% gegenüber einem identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers. Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf 1 ¼ Jahre begrenzt und bei einer Barriere von 65,94% habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt in Ihrem Sinn sogar noch erhöht. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate, welche massiv höher liegen, als die aktuelle Börsenbewertung. Trifft Ihr Auftrag vor 08.30 Uhr am Montag bei der Leonteq ein, erhalten Sie das Produkt ohne Aufgabeaufschlag.

Note: 10/10 (Extreme Konditionen für Sie)

