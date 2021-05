Geldanlage Mit Glencore schürfen Sie an der Börse Geld – und vier weitere Börsentipps In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Glencore an der Börse brilliert und was das Unispital Zürich mit einer Spitzen-Anlagerendite zu tun hat. François Bloch 15.05.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Entfesselt zeigen sich die Papiere des Zuger Rohstoffgiganten Glencore (GLEN LN) an der Londoner Börse: +39.3% seit Jahresanfang. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird laut meinen Berechnungen in diesem Jahr mit über 10 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordstand erreichen. Damit wird das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 10 Punkte fallen. Noch weist der 43-Milliarden-Pfund-Koloss eine Unterbewertung von 32% auf, womit Sie keine Papiere vorzeitig veräussern sollten. Falls Sie mehr als 1000 Aktien in Ihrem Besitz haben, können Sie mittels gedeckter Calls eine Optimierung Ihres Ergebnisses erreichen. (Halten)

Spitze in Sache Anlagerendite sind die Papiere des amerikanischen Operationsroboterproduzenten Intuitive Surgical (ISRG US): +294.6% innert fünf Jahren ist ein Wahnsinnsergebnis. Erstmals in der Firmengeschichte sollte in diesem Jahr das Betriebsergebnis (EBIT) die Marke von 2 Milliarden US-Dollar übersteigen. Zukaufen würde ich nicht mehr wie in der Vergangenheit, da das Kurs-/Gewinnverhältnis bei sportlichen 73.1 Punkten liegt. Auch am Zürcher Unispital kommt das Robotersystem namens «da Vinci» zum Einsatz: Erstmals für die Schweiz wurde vor einem Monat ein Tumor der Bauchspeicheldrüse damit entfernt. (Halten)



Zum Superstar am europäischen Bankenhimmel mutiert die holländische ING Bank (INGA NA): +119.5% über ein Jahr, während der holländische Gesamtindex in der gleichen Periode auf 40,5% kam. Die fundamentale Unterbewertung beträgt nur noch 8.9%, womit zusätzliches Engagement keinen Sinn macht. Nun gilt es, die Dividende auf jährlicher Basis in neue Papiere zu reinvestieren. Der 41.4 Milliarden Euro schwere Titel besticht durch die smarte Strategie im Kleinkundengeschäft, womit Marktanteile ausserhalb der Kernmärkte gewonnen werden. (Geniessen)



Holen Sie Konkurrenzangebote in Sachen Hypotheken ein. Grund ist eine Leseranfrage, ob eine achtjährige Fixhypothek zu 1.20% ein gutes Angebot darstellt? Ohne den Leser vor den Kopf zu stossen, sage ich nein. Unter 0.79% dürfen Sie sich nicht zu einem Abschluss drängen lassen. Bei einem meiner präferierten Anbieter wird Ihnen sogar die SBB Pensionskasse ein scharfes Angebot unterbreiten können. Rekord ist ein Abschlag von 65% zu den offiziellen Schaufensterpreisen. Garantiegeber ist die identische Rechtsentität, was diese Angebote sehr attraktiv macht. (Nachfragen lohnt sich)



Beim heutigen Anlagetipp wurden die drei DAX-Titel ausgewählt, welche die höchsten Gewinnzuwächse zwischen 2020 und 2021 erzielen sollten. Mit über 11 Millionen Franken konnte der Leserschaft beim letztwöchigen Tipp enormes Volumen zur Verfügung gestellt werden. Dank einem neuen Anbieter im Struki-Bereich kann ich noch bessere Angebote für herauskitzeln, was ich gerne für Sie tue. (Kämpfen für Sie)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Ich lese Ihre Aktienempfehlungen in der «Schweiz am Wochenende» immer mit grösstem Interesse und es scheint, dass Sie immer nur ein goldenes Händchen haben. Es würde mich aber auch Ihre Einschätzung interessieren, wie Sie reagieren, wenn es mal nicht so läuft wie erhofft wie zum Beispiel bei SoftwareOne, MongoDB und Align Technology?

Bei jeder Empfehlung hinterfrage ich auf täglicher Basis, ob die Grundlagen weiterhin gegeben sind, hier mitzumachen. Dies geschieht, indem ich meine Empfehlungen in einem Bewertungswettstreit gegen 140000 Titel antreten lasse. In einem weiteren Schritt auf wöchentlicher Basis werden vertieft die Marktdurchdringung wie auch das Produkt und dessen Evolution angeschaut. Falls es zu einer signifikanten Veränderung der Situation kommt, wird dies auch postwendend mitgeteilt.

Eine Entscheidung auf kurzfristiger Basis, wäre im Rahmen einer langfristigen Vermögensstrategie, ein falscher Ratgeber. Wichtig zu erwähnen ist, damit Sie auch den Mechanismus verstehen: Ich suche nach Titeln, welche Leader in ihrem Sektor sind. Wichtig ist es dabei, dass der Branchenzweig mit hohen Hürden versehen ist, damit Sie als Anbieter auch erfolgreich Produkte anbieten können.

Nehmen wir das Beispiel Align (ALGN US): -9.2% über 90 Tage, +168.6% über 12 Monate. Im Jahr 2018 lag das Betriebsergebnis bei 467 Millionen US-Dollar, per 2024 sollte diese Kennziffer die Marke von 1.62 Milliarden US-Dolllar erreichen. Wäre es unter dieser Prämisse gerechtfertigt, ein Verkaufssignal abzugeben, nur weil das Papier über 90 Tage eine negative Rendite erzielt hat? Leser, welche seit fünf Jahren hier im Spiel sind, haben eine Rendite von 628.7% erzielt und werden sich wohl ab dieser kurzfristigen Delle nicht ins Bockshorn jagen lassen.

Anlage-Tipp

Extrem ist die Ausgestaltung des neuesten Anlagetipps der Woche (Valor: 111 597 497) der BCV (Rating: AA): Garantierter Jahreszins von 20.82 Prozent in Schweizer Franken bei einer maximalen Laufzeit von neun Monaten. Mit den deutschen Topwerten Zalando, Infineon und Deutsche Bank wurden dafür die attraktivsten DAX-Titel ausgewählt. Die faktische Kapitalgarantie liegt bei 57.50 Prozent. Einmal mehr steht am Montagmorgen ein absolutes Rekordvolumen zum Originalpreis für Sie bereit!

Bewertung: 10/10 (Famose Konditionen)

Rappenspalter

Zu einem verrückten Preis gibt es Zimmer im Genfer Luxushotel President Wilson. Für extrem tiefe 320 Franken gibt es die Nacht im Doppelzimmer mit seitlichem Seeblick inklusive Frühstück für zwei Personen. Bis Ende Dezember ist das Angebot erhältlich! Das Hotel besticht durch eine Toplage am Seebecken. Dieses Angebot finden Sie auf der Webseite www.secretescapes.com. Konkurrenzvergleich online: 568 Franken.

Bewertung: 10/10