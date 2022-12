Börsentipps der Woche: Zurich, Glencore und Merck

Geldanlage Oh du fröhliche Dividenden-Bescherung aus dem Zurich-Paket – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso er den Kauf der Aktien des Versicherungskonzerns Zurich empfiehlt und wieso Glencore trotz der Pfund-Turbulenzen noch immer ein gutes Investment ist. François Bloch Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Der Höhenflug des Krebsmedikamentenherstellers Merck (MRK US) geht in die nächste Runde: +53,8% innert zwölf Monaten, während der lokale Hauptindex in der gleichen Periode mit einem Verlust von 13,6% dasteht. Trotz des fulminanten Kursanstiegs wird der Steigerungslauf in unvermindertem Tempo weitergehen: Der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei 46,8% beim 279,2-Milliarden-Dollar-Titel. Wurde mit dem Wundermittel Keytruda 2014 noch ein Umsatz von 55 Millionen erzielt, sollte 2022 erstmals die Umsatzmarke von 20 Milliarden Dollar auf Jahresbasis gebrochen werden. (Nachladen)

Total entfesselt zeigen sich die Papiere der Zurich-Gruppe (ZURN SW): +102,3% über die letzten fünf Jahre, während der hiesige Börsenhauptindex nur einen Kursgewinn von 29,5% in der gleichen Periode ermöglichte. Momentan wird das 67,3 Milliarden Franken schwere Papier zu einem Bewertungsabschlag von 41,7% gehandelt, womit Sie konsequent die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren sollten. Falls Sie mehr als 100 Aktien des Gipfelstürmers vom Zürcher Mythenquai halten, kann mittels gedeckter Calls der Gewinnturbo gezündet werden. (Dividenden reinvestieren)

Die Kursentwicklung bei Glencore (GLEN LN) nimmt immer verrücktere Züge an: +189,3% innert dreier Jahre, während der Londoner Börsenindex in dieser Zeit nur 9,1% zulegte. Verwundert bin ich ob einiger Leser, die klagen, weil das englische Pfund gegenüber dem Franken ins Trudeln kam: Ihre Rendite ist phänomenal, und das Risiko, in Aktien einer Fremdwährung zu investieren, hat sich maximal ausbezahlt. ­Erwartete Dividendenrendite 2023 laut meinen Modellen: 9,48%. (Hochprozentige Zuger Aktienmischung)

Einmal mehr bietet die BCV ein Wahnsinnsangebot in Sachen BRC (Valor: 123 604 860): eine um 99% höhere Rendite auf die gesamte Laufzeit des Produktes als bei der Konkurrenz. Clou des Logistikchampions Korbs mit den Papieren von AP Moeller Maersk, Deutscher Post und Kühne & Nagel: Der Emittent kann erstmals nach sechs Monaten das Produkt zu 100% zurückbezahlen. Unsere Kombination hat eine Trefferquote von 100% über die letzten fünf Jahre bei einem Autocall bei 90% (Quelle: Privatam). Da diese Woche fünf strukturierte Produkte vollständig zu 100% inklusive Zins zurückkommen, müssen Sie sich beeilen mit Kaufaufträgen. (Volle Attacke mit Kaufaufträgen)

Auf der Suche nach Spitzenprodukten bin ich nun in Deutschland fündig geworden: Darf ich Ihnen den DWS Invest CROCI Sec Plus LC (Valor: 30 524 441) vorstellen? Mit einer Anlagerendite von 86,80% über die letzten fünf Jahre in Euro wurden sämtliche Konkurrenzprodukte vom 752 Millionen Euro schweren Anlageprodukt in den Schatten gestellt. (Performancevollstrecker aus Deutschland)

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Wir haben in der «Schweiz am Wochenende» häufig Ihre Empfehlungen für den Abschluss von neuen Hypotheken gelesen. Unsere drei Festhypotheken in der Höhe von insgesamt 700'000 Franken haben wir bewusst so gesteuert, dass diese gemeinsam ablaufen – und zwar im Juni 2023. Nun ist der Zeitpunkt nicht ideal, und es ist natürlich auch schwierig zu beurteilen, wohin sich die Zinsen entwickeln. Von der Tragbarkeit her sind wir nicht verpflichtet, irgendetwas zu amortisieren, und müssen nur eine Hypothek abschliessen. Grundsätzlich tendieren wir eher zu kurzen Laufzeiten und überlegen uns auch, einen grossen Teil in eine Saron-Hypothek umzuwandeln. Wie stehen Sie dazu? Was würden Sie zurzeit empfehlen? Seit ich Ihre Kolumne lese – und das mache ich doch schon eine ganze Weile –, war mir immer klar, dass ich dereinst vor Abschluss einer neuen Hypothek erst Sie um Rat fragen werde. Was empfehlen Sie zurzeit? Wie würden Sie handeln?

Bei der Beantwortung Ihrer Frage gilt es, situativ vorzugehen, um den maximalen Nutzen für Sie herauszuziehen. Die Zeiten, in denen ich mich mit meiner Leserschaft duellierte, ob eine fixe Hypothek auf zehn Jahre mit 0,80% zu teuer sei, gehören endgültig der Vergangenheit an, wobei mein bester Preisbrecher bei 0,78% lag (Aktuell: 2,28%). Stand heute, würde ich einen ersten Versuch unternehmen, um eine Saron-Hypothek für unter 0,59% zu ergattern. Die Fünfjahreshypothek Fix gäbe es zu 1,82%. Der Vorteil einer Saron-Hypothek auf jährlicher Basis würde sich auf zirka 0,72% gegenüber der fixen Hypothek belaufen. Bei Ihrer Erneuerung von 700'000 Franken, würde ich schon heute den Deal festzurren, wenn wir unter 0,59% abschliessen könnten. Sind Sie dazu bereit?

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass weder die Papiere von UBS, Swisscom noch Nestlé mehr als 49% seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 18 Monaten an Wert einbüssen, dann ist das ein Tipp für gewiefte Anleger. Unsere Bewertungskanone (Valor: 123 590 736) bietet ­Ihnen dabei extremste Konditionen im weltweiten Kon­kur­renz­vergleich an, wo die BCV (Rating: AA) als Garantiegeberin auftritt: Ein maximaler Jahreszins von 12,55% in Schweizer Franken ist Ihnen auf sicher.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist dabei folgende Bedingung: Keine der drei Aktien darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 51,95% unterschreiten. Verliert der schwächste Titel über die ganze Laufzeit 45% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den Kapitaleinsatz zurück. Zudem haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten.

In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: Privatam) bei einem Autocall von 90% hätten Sie eine Trefferquote von 98% erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der BCV garantierten Produkt finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Tipp ist die garantierte Zinszahlung aber auf die ganze Laufzeit um sensationelle 88% höher – trotz tieferer Kursbarriere, was Ihre Anlagesicherheit zusätzlich erhöht.

Bewertung: Weltklasseniveau vom Lac Léman

