Anlage-Tipps von François Bloch

Geldanlage Glencore ist an der Börse auf Erfolgskurs In der «Schweiz am Wochenende» erklärt unser Geldkolumnist François Bloch, sie stark der Zuger Rohstoffhändler zulegen konnte. François Bloch Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Bergauf: Die Glencore-Aktie liegt stark im Plus. Marco Ratschiller

Ende Januar 2022 hat die Leserschaft mich zur Stellungnahme aufgefordert, betreffend ungebührlichen Verhalten eines von der Finma regulierten Anbieters. Schon bald erfolgte die explizite Aufforderung, ob ich bereit wäre, dass die gesamte Korrespondenz in offizieller Kopie (CC) auch an mich gesendet werden könnte. Ja, klar, wenn es der Sache dienen kann. Siehe da, zwei Monate nach fleissiger Korrespondenz, kam es dieser Tage zu einem regelrecht historischen Ereignis auf dem Schweizer Finanzplatz: Die Kulanzzahlung an den finanziellen Schaden des Lesers, hat sich seit dem ersten Angebot des Finanzinstitutes um extreme 5900 Prozent erhöht! Bei der ersten Zahlung, war ich noch nicht involviert, womit Sie meinen Impact erkennen können. (Kämpfen gegen Goliaths der Finanzwelt)

Wussten Sie, dass die Schweizer Nationalbank (SNB) sich unter den 30 grössten Aktionären bei Israel Chemicals (ICL US) befindet? Auch Sie profitieren als Bürger des Landes vom fast schon legendären Investmentgeschick der SNB-Anlagespezialisten: Die mit 14,3 Milliarden US-Dollar taxierten Papiere haben nämlich seit dem Jahresanfang 2022 einen Zuwachs von 16,2 Prozent erzielt. (SNB und «Schweiz am Wochenende» mit dem richtigen Riecher)

Voll auf Erfolgskurs befindet sich der Zuger Rohstoffkonzern Glencore (GLEN LN): +35,4 Prozent innert 90 Tagen, was im aktuellen Marktumfeld eine absolute Sensation darstellt. Trotzdem wird die Aktie laut meinen Analysen zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 32,1 Prozent gehandelt, was ich sehr hoch finde. Für dieses Jahr, erwarte ich eine Dividendenrendite von 8,2 Prozent, was gegenüber 2021 mehr als einer Verdopplung entspricht. Falls Sie in den Genuss dieses Obolus gelangen möchten, müssen Sie die Papiere noch vor dem 21. April 2022 erwerben. (Nachladen für Dividendenjäger)

Auf Knopfdruck gibt es auch bei mir keinen garantierten Gewinn, speziell in der aktuellen Marktsituation. Aber wenn Sie ein bisschen Geduld aufbringen, holen Sie am Schluss den Jackpot. So schrieb mir am 6. März ein Leser Folgendes: «Ich habe 300 Aktien von KROGER (KR US). Seit dem Kauf der Aktie war der Verlauf sehr unauffällig. Letzte Woche hat das Papier aber einen schönen Sprung nach oben gemacht, weil Warren Buffet mit fast 600 Millionen US-Dollar eingestiegen ist. Meine Frage an Sie: Soll ich das Papier laufen lassen, weil der Einstieg von Mr. Buffet eventuell Signalwirkung auf weitere Investoren hat oder soll ich verkaufen und einen satten Gewinn von fast 3500 Franken realisieren?» Was mich an dieser Geschichte besonders erfreut: Meine quantitativen Modelle haben die Werthaltung dieses 40-Milliarden-US-Dollar-Titels vor der Investmentlegende Buffet entdeckt und eine explizite Kaufempfehlung «herausgespuckt». Aktuell beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag 17,3 Prozent. Mit einer Anlagerendite von plus 66,2 Prozent über zwölf Monate, haben Sie ein mehr als hervorragendes Anlageergebnis erzielt. (Verkaufsverbot)

Matchentscheidend beim Anlagetipp der Woche ist der Konkurrenzvergleich. Mehr als überrascht war ich dieser Tage, als ich strukturierte Anlageprodukte eines Finma regulierten Mitbewerbers auf dem Internet analysierte: Auf dem Termsheet figuriert ein Issue Price von 100 Prozent. Drücken Sie hingegen beim identischen Produkt auf dem Knopf Factsheet, erleben Sie ein kleines Wunder: Emissionspreis (Issue Price) von 100 Prozent. Aber zwei Zeilen darunter taucht auf einmal eine Zeichnungsgebühr von 1 Prozent auf, womit die Gestehungskosten für Sie nun bei 101 Prozent sind und nicht mehr bei den ursprünglichen 100 Prozent liegen. («Mogelpackung»)

Sehr geehrter Herr Bloch, ich lese Ihre Beiträge mit Genuss jedes Wochenende in der «Schweiz am Wochenende». Wenn ich mein Anlegerverhalten beschreiben müsste, wäre dies kaufen, ruhig Blut bewahren und Verluste auch mal aussitzen. Denn ich bin nicht der Typ, der wöchentlich oder sogar täglich die Börsenkurse beobachtet und sein Portfolio umschichtet. Im jetzigen, durch den Ukraine Krieg verursachten Börsendruck, würde ich gerne zwei bis drei neue Aktien in mein Portfolio aufnehmen - bevorzugt an der Schweizer Börse gehandelte Firmen - da ich der Meinung bin, dass sich die Börse danach (bald) wieder erholen wird. Im Rahmen meiner bisherigen Investments wären dies dann etwa 5000 bis 10000 Franken pro Titel. Die folgenden Firmen habe ich mir mal angeschaut: Holcim, SGS, Kardex, Givaudan, Calida, SwissRe, Zurich. Ich bin aber selbst zu keinem Entschluss gekommen, da ja alle diese Aktien aktuell einen hohen Kursverlust aufweisen. Welche zwei bis drei Titel würden Sie für eine Investition empfehlen? Sind meine «Ladenhüter» Implenia und Valora es noch Wert, weiter auf den Aufschwung zu warten, oder sollte ich diese besser bei nächster Gelegenheit abstossen?

«Zuerst gilt es in meinen Augen, Ihr Portfolio zu bereinigen und damit sollten die Titel Valora und Implenia veräussert werden. Falls die Märkte sich wieder erholen, werden Sie mit beiden Papieren nicht die erhoffte Rendite erzielen, wie Sie dies mit anderen Titel aus Ihrer Liste erzielen könnten. Bei den von Ihnen erwähnten Titel würde ich nur auf die Karten Givaudan und SGS setzen. Beides Unternehmen, welche Weltklasse darstellen. Dank den gedeckten Calls auf diesen Titeln, werden Sie ein optimales Anlageergebnis erzielen können.»

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Nestlé, Novartis und Roche, setze ich nochmals auf «sichere» Werte beim Anlagetipp von dieser Woche, was aufgrund der aktuellen Marktkonstellation mehr als konsequent ist. In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre, hätte das Luzerner-Kantonalbank-Produkt (Valor: 115573912) Ihnen eine 100-Prozent- Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht.

Mit dem garantierten Zins von 9,43 Prozent in Schweizer Franken erhalten Sie Konditionen der absoluten Extraklasse: Falls das Luzerner-Kantonalbank-Produkt auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen Renditeaufschlag von eindrücklichen 214 Prozent gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers.

Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf eineinviertel Jahre begrenzt und bei einer Barriere von 58,94 Prozent, habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt in Ihrem Sinn sogar noch erhöht. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf zwölf Monate, welche massiv höher liegen, als die aktuelle Börsenbewertung. Trifft Ihr Auftrag vor 08.30 Uhr am Montag bei der Luzerner Kantonalbank ein, erhalten Sie das Produkt ohne Aufgabe-Aufschlag.

Note: 10/10 (Besser als Weltklasse)

