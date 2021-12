Börsentipps der Woche: Wieso Sie jetzt auf LVMH anstossen können

Geldanlage Weshalb sie mit Champagner auf LVMH anstossen können – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum dem Luxusmarkenhersteller LVMH in den letzten fünf Jahren ein Glanzresultat gelungen ist und welche Aktie eine Sensation verspricht. François Bloch Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Der US-Operationsroboterspezialist Intuitive Surgical (ISRG US) begeistert meine Leserschaft: +422% über die letzten fünf Jahre. Bei aller Euphorie sei vermerkt, dass der 130-Milliarden-Dollar-Titel zu einem stattlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 77 Punkten per 2022 gehandelt wird. Aufgrund einer erwarteten Umsatzrendite von 39% fürs kommende Jahr, können Sie als Investor entspannt bleiben. Zwischen 2018 und 2024 erhöht sich laut meinen Hochrechnungen der Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar auf 7,9 Milliarden Dollar. (Halten)

Keine Sorgen müssen Sie sich beim Pariser Luxusmarkenhersteller LVMH (MC FP) machen: +341,5% innert fünf Jahren stellt ein Glanzresultat dar. Insbesondere wenn wir dieses Anlageergebnis mit dem französischen Leitindex CAC 40 vergleichen, welcher in der gleichen Periode nur eine Rendite von 79% erzielte, inklusive Dividende. Der 366-Milliarden-Euro-Titel ist auch für den konservativen Investor geeignet. (Geniessen)

Nun hat der grösste Kunde der COMET Holding (COTN SW), das US-Technologieunternehmen LAM Research (LRCX US), die Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar erstmals in seiner Firmengeschichte überschritten. Trotz einer fantastisch anmutenden Anlagerendite von 633,9% innert fünf Jahren wird das Papier laut meinen Analysen zu einem Bewertungsabschlag von 23,2% gehandelt. 2022 sollte das Unternehmen eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 74,4% erreichen, was im weltweiten Branchenvergleich eine Sensation darstellt. Insbesondere Leser, welche dieses Papier aus einem angedienten Anlagetipp (knock-in) erhalten haben, dürfen unter keinen Umständen die Gewinne ins Trockene bringen. Ihre Anlagerendite seit dem Kauf des Anlagetipps bis zum heutigen Tag sprengt die kühnsten Erwartungen!

Ausgezeichnet entwickelt sich das Engagement für Sie beim Kosmetikspezialisten Estée Lauder (EL US): +393,7% innert fünf Jahren für das mit 133 Milliarden Dollar taxierte Unternehmen. Noch ist das berühmte Ende der Fahnenstange nicht erreicht: Das Betriebsergebnis (Ebit) wird sich zwischen 2019 und 2024 von 2,61 Milliarden Dollar auf satte 4,64 Milliarden Dollar akzentuieren. Sofern die Umsatzrendite sich über 20% in den kommenden Jahren stabilisieren kann, können Sie als Aktionär weiterhin auf dieser Welle mitschwimmen. (Halten)

Spektakulär haben sich die Aktien von Costco (COST US) entwickelt: +298,1% innert fünf Jahren ist ein starkes Ergebnis für den 251 Milliarden Dollar schweren Warenhausbetreiber, der seine Angebote nur Mitgliedern zur Verfügung stellt. Die Angebotspalette umfasst Reisen bis zu Dienstleistungen einer Pharmazie zu Discountpreisen. Laut meinen Hochrechnungen wird das Unternehmen 2022 einen Umsatz von 218 Milliarden Dollar erzielen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital liegt bei 28,2%. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Ihre Anlagetipps lese ich immer mit grossem Interesse. Nun wende ich mich mit einer Frage an Sie. Aus früheren Anlagen habe ich 70'000 australische Dollar auf einem Fremdwährungskonto geparkt, die ich im Moment aufgrund des schlechten Währungsverhältnisses nicht in Franken eintauschen möchte. Da ich auf das Geld nicht angewiesen bin, möchte ich Sie fragen, ob Sie mir einen Anlagetipp mit mittlerem Risiko geben könnten.

Sie sind nicht die erste Leserin, welche mit dieser Fragestellung an mich herantritt. In der Vergangenheit propagierte ich den Kauf der Aktien von Commonwealth Bank of Australia (Marktkapitalisierung von 173 Milliarden AU-Dollar): Die Rendite betrug über die letzten drei Jahre 61,7%, was sich im Nachhinein als ein sehr lukratives Investment erwies. Im kommenden Jahr wird sich laut meinen Hochrechnungen die Umsatzrendite auf 53,8% belaufen.

Wiederum wurden 18 meiner letzten 20 Zeichnungen eines derivativen Produkts, basierend auf Ihrer Empfehlung, nicht berücksichtigt! Immer mit der gleichen Begründung: «Der Emittent hat die Zeichnung vorzeitig geschlossen.»

Ich bin besorgt, zwei Produkte pro Woche zu lancieren, und dies zu absoluten Topkonditionen. Normalerweise liegt die Zeichnungsquote zwischen 20% und 55%. Dass gewisse von der Finanzmarktbehörde Finma regulierte Banken Sie mit fadenscheinigen Argumenten abspeisen, liegt darin begründet, dass bei unseren Produkten keine Vermittlungsgebühren bezahlt werden! Dem Kunden (Original-E-Mail vorhanden) wurde danach ein hauseigenes Produkt (identische Titel, längere Laufzeit) mit einem Zinssatz angeboten, welcher mehr als Hälfte tiefer lag als bei uns.

Anlage-Tipp 1 (moderates Risiko)

Ein absolutes Spitzenprodukt für smarte Anlegerinnen und Anleger stellt dieses Produkt dar: PICTET CH Enhanced 130/30 (ISIN: CH0034886389). Die Anlagerendite des Produktes beträgt über 5 Jahre +107,46%, während der Vergleichsgruppendurchschnitt bei +81,04% liegt. Mittels Short-Positionen kann das Risikoprofil des Produktes noch adjustiert werden. Referenzindex ist der Swiss Performance Index (SPI), welcher massiv übertrumpft wird. Fazit: Eine sehr smarte Anlagelösung mit einem starkem Risiko-Rendite-Profil. Bewertung: 10/10

Anlage-Tipp 2 (erhöhtes Risiko)

Ausgezeichnet ist die Performance des UBS Enhanced Large CAP Growth ETN (Börsensymbol: FBGX US): +524,5% in fünf Jahren, während der S&P 500 Index (SPX) auf +125,5% kommt. Das börsengehandelte Instrument erzielt diese Rendite dank zweifachen Renditehebels auf den Russell 1000 Growth Index. Ist von den Schwankungen her mit einem Index ETF nicht zu vergleichen. Weltklasse Produkt für aggressive Investoren. Bewertung: 10/10

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen