Geldanlage: Börsentipps der Woche von Francois Bloch

Geldanlage Höhenflieger Hermès beschert Anlegern eine Top-Rendite – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch über die Top-Zukunftsaussichten des französischen Luxusgüterherstellers – und wieso Roger Federer sich verschätzt hat. François Bloch Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

In einer famosen Verfassung präsentiert sich der französische Luxusgüterhersteller Hermès (RMS FP): +213,3 Prozent innert fünf Jahren, während der lokale Börsenindex in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 32 Prozent erzielen konnte. Der 138 Milliarden Euro schwere Höhenflieger aus Paris sollte laut meinen Hochrechnungen erstmals im Jahr 2024 eine Umsatzrendite von über 40 Prozent erzielen können. Im 2020 lag diese Kennzahl noch bei 31 Prozent. (Halten)

Auf leisen Sohlen nach oben geht es weiterhin mit den Papieren der Zürich Versicherung (ZURN SW): +81,4 Prozent in den letzten fünf Jahren, während der hiesige Börsenindex nur auf 24,1 Prozent im gleichen Zeitraum kommt. Ich empfehle, die jährliche Dividendenausschüttung weiterhin gleich in neue Papiere zu reinvestieren. Leserinnen und Leser, welche mehr als 200 Aktien in ihrem Besitz wissen, können mit gedeckten Calls auf ihren Beständen zusätzliche Performanceprozente herauskitzeln. Aufgrund des Bewertungsanschlags können Sie unbeschwert zusätzliche Papiere erwerben. (Nachladen)

Wiederholt werde ich auf die Schwäche des englischen Pfunds gegenüber dem Schweizer Franken bei den Investitionen in Sachen Glencore (GLEN LN) angesprochen. Ja, Sie haben einen Währungsverlust. Aber bei einer Anlagerendite von +130,8 Prozent innert drei Jahren können Sie locker über die Kursschwäche der Inselwährung hinwegsehen. Die Gesamtrendite ist trotz der Währungseinbusse phänomenal. (Maximale Top-Performance trotz Währungsminus)

Das Jammern meiner Leserschaft war gross, als sie aus einem strukturierten Produkt die Papiere von ExxonMobile (XOM US) angedient erhalten hat. Bei einer Anlagerendite von +73,3 Prozent über die letzten zwölf Monate sind diese Kritiker wie vom Erdboden verschluckt. Momentan liegt der Bewertungsabschlag bei 5,9 Prozent, womit Sie unter keinen Umständen das 433-Milliarden-US-Dollar-Papier veräussern sollten. 2023 wird das Papier eine Dividendenrendite von 3,58 Prozent abwerfen. Bei einem wohl noch stärkeren US-Dollar im kommenden Jahr verdienen Sie «doppelt». (Maximale Rendite)

Die Nachfrage nach Investmentstrategien mittels gedeckter Calls nimmt bei meiner Leserschaft seit Monaten stark zu. Da niemand mit gutem Gewissen die eigentliche Marktentwicklung vorhersagen kann, gehen wir im Wochentakt eine Optionsposition ein und veranlagen somit nicht alles auf einen Schlag. Wichtig: Die erhaltenen Prämien werden nicht reinvestiert, sondern verharren auf dem Konto. (Smarte Performance)

Sorry, wenn ich eine negative Meinung zu den Papieren der On Holding (ONON US) habe: –57,2 Prozent beträgt der Kursverlust der Aktien des Sportschuhherstellers. Roger Federer hat als Tennisspieler über Jahrzehnte brilliert, aber mit seinem Investment hat er bislang kein Ass aufs Börsenparkett hinzaubern können. (Hände weg)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Mein Vermögen beträgt rund 510000 Schweizer Franken, wovon 375000 Franken in Liquidität und 135000 Franken in Aktien investiert sind. Wegen der hohen Inflation und der damit verbundenen Geldentwertung rät mir mein Anlageberater, rund 100000 Franken in ETF anzulegen. Meine Frau und ich sind 82 respektive 86 Jahre alt. Wie sollte unsere Geldanlage in der heutigen Zeit und unter Berücksichtigung unseres Alters aussehen?

Ich bin der Meinung, dass ein ETF Ihren Zwecken nicht dient. Sicherlich sind Sie sicherer vor allfälligen Kursrisiken wie bei Einzelanlagen bei einem ETF, doch diese Produkte haben im Normalfall keinen Selektionsprozess. An Ihrer Stelle würde ich auf Schweizer Dividendenwerte wie eine Zürich Versicherung, BCV und Novartis setzen. Insgesamt hätte ich an Ihrer Stelle ein Engagement von jeweils 35000 Franken in jedem Titel gewagt. Die Dividendenrendite aller drei Titel ist höher als die jährliche Inflation in der Schweiz.

Von Investitionen in ausländische Papiere würde ich absehen, da hier ein mögliches Währungsrisiko besteht, welches ich in Ihrem Fall nicht eingehen würde. Immobilienfonds wären zu einem späteren Zeitpunkt auch interessant, aber die meisten dieser Produkte haben noch einen Bewertungsaufschlag, was zu einer sehr ungemütlichen Situation für Sie als Teilhaber führen könnte. Mit den Dividendenzahlungen haben Sie ein stetiges Einkommen, welches ein smartes Gegengewicht zu der Inflation darstellt. Falls Sie nach sechs Monaten im Gewinn mit Ihren Aktien sind, können wir zusätzliche Werte erwerben, aber alles im moderaten Tempo, denn Sie verändern ja auch Ihr Risikoprofil.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass keiner der Schweizer Toptitel ­Roche, Novartis und Nestlé mehr als 40 Prozent seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüsst, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche Spitzenklasse. Das Produkt (Valor: 122 655 874) bietet Ihnen verrückte Konditionen an, die Banque Cantonale Vaudoise tritt dabei als Garantiegeber auf (Rating: AA): Ein Jahreszins von 9,36 Prozent ist Ihnen auf sicher.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keines der drei Papiere darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere von 59,9375 Prozent unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 35 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt.

Gleichzeitig mit unserem von der BCV garantierten Produkt finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um 78 Prozent höher als beim Giganten der weltweiten Vermögensverwaltung. Dazu verfügt unser Produkt über eine tiefere Barriere, die für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist. Wichtig: Die Zeichnungskapazität zum Originalpreis für das Produkt ist enorm.

Bewertung: Top-Konditionen aus Lausanne

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen