LUKB verabschiedet sich von nicht nachhaltigen Aktien

Geldanlage LUKB will grüner werden: Investments werden jetzt auf Nachhaltigkeit geprüft Die Luzerner Kantonalbank lässt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in ihre Investmentanalyse und Anlagepolitik einfliessen. Später könnten diese Kriterien auch in der Kreditvergabe zur Anwendung kommen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 03.02.2022, 14.15 Uhr

Finanzchef Marcel Hurschler (links) und CEO Daniel Salzmann an der Medienkonferenz der LUKB zum Jahresergebnis. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2022)

Das Kürzel beschäftigt grössere Unternehmen schon seit einigen Jahren: ESG. Die drei Wörter Environment, Social und Governance bedeuten, dass ein Unternehmen gewisse Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einhält. Geht es um Geldanlagen, bedeutet dies zum Beispiel, dass Aktien einer ESG-Prüfung standhalten müssen. Ein Beispiel dafür ist, dass eine Bank keine Aktien eines Unternehmens im Portfolio hat, das Waffen herstellt.

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hatte bereits Ende 2019 die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen («UN Principles for Responsible Investment») unterzeichnet und sich verpflichtet, in den kommenden Jahren ESG-Kriterien systematisch in ihre Investmentanalyse, ihre Anlagepolitik und ihre Anlageentscheidungen einfliessen zu lassen. So wendet die Bank bereits heute die Ausschlusskriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) in der Vermögensverwaltung an. Diese schliessen Investitionen in Hersteller von Personenminen, Streumunition sowie biologischen und chemischen Waffen aus. Ebenso verzichtet die LUKB auf direkte Spekulationen in Nahrungsmittelrohstoffe.

Nun geht die LUKB einen wesentlichen Schritt weiter. Wie die Bank am Donnerstag im Rahmen der Präsentation der Jahresergebnisse angekündigt hat, will sie im Lauf dieses Jahres ESG-Kriterien auf breiter Front fix in die Investmentanalyse und die Anlageberatung integrieren. Auch das Management der LUKB-Expert-Fonds werde dieses Jahr auf ESG-Systematik ausgerichtet. Die Bank kooperiert diesbezüglich mit dem US-Finanzdienstleister MSCI, der entsprechende Indizes anbietet.

Wie CEO Daniel Salzmann sagte, ist davon auszugehen, dass einige Aktien aus dem Portfolio gestrichen werden und andere hinzu kommen. Das bedeutet, dass jede einzelne der rund 1500 Aktien im Portfolio der LUKB regelmässig abgeklopft wird und dann ein Label erhält – oder eben nicht. In Bezug auf die Aktienperformance erwarte man keinen Rückgang, im Gegenteil, langfristig gehe der Trend ohnehin in diese Richtung. Kunden werden selbstständig nach wie vor alle möglichen Aktien kaufen können, auch wenn diese Papiere die ESG-Kriterien der LUKB nicht erfüllen. Die Bank werde bei solchen Aktien aber keine Beratung mehr anbieten, sagte Salzmann.

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank in Luzern. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (3. Februar 2022)

ESG-Kriterien auch bei der Kreditvergabe?

Ein weiterer Schritt könnte darin bestehen, auch bei der Vergabe von Krediten ESG-Kriterien strikter anzuwenden. Salzmann gab zu verstehen, dass die Ausgangslage diesbezüglich komplizierter sei, denn jedes Finanzierungsprojekt habe eine lange Wertschöpfungskette und müsse separat beurteilt werden. «Wir werden bis Ende Jahr prüfen, inwiefern ESG-Kriterien auch in der Kreditvergabe breite Anwendung finden können», sagte Salzmann. Ein entsprechendes Projekt laufe derzeit.

Nachhaltigkeitsaspekte bei der Kreditvergabe werden in der Bankenbranche derzeit heiss diskutiert. Erst kürzlich entschied die Aargauische Kantonalbank, künftig keine Kredite mehr an Unternehmen zu vergeben, die neue Atomkraftwerke bauen oder fossile Rohstoffe fördern wollen. Zudem schränkt die Bank die Kreditvergabe für Casinos, Spirituosenhandel, Tabakprodukte und weitere Branchen ein. Lokale Wirtschaftsverbände und die SVP Aargau übten scharfe Kritik, Lob kam hingegen von der linken Seite. Das Thema beschäftigt nun auch den Aargauer Regierungsrat, der einen runden Tisch einberufen hat.

