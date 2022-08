Börsentipps von Geldkolumnist François Bloch über Hermés und Co.

Geldanlage Luxus zahlt sich doch aus – Hermès wieder auf Wachstumskurs – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, dass der französische Luxusgüterhersteller Hermès nach einem Taucher wieder wächst – und gibt weitere Börsentipps. François Bloch Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Geschäft des französischen Luxusgüterherstellers Hermés. Sopa Images / LightRocket

Im Hinblick auf die nächsten Quartalszahlen, welche am 17. August vom amerikanischen Technologiewert Synopsis (SNPS US) präsentiert werden, erreicht der 56,9-Milliarden-US-Dollar-Titel einen Rekordstand an der lokalen Börse. Bei einer Anlageperformance von +392 Prozent innert fünf Jahren ist Ihre Rechnung bislang aufgegangen. In diesem Jahr könnte das Unternehmen eine Rekordumsatzrendite von 33 Prozent erzielen. Veräussern Sie dieses Papier unter keinen Umständen vorzeitig. (Halten)

Beunruhigt war zeitweise meine Leserschaft, welche die Kursentwicklung des französischen Luxusgüterherstellers Hermès (RMS FP) näher verfolgt hat. Heute gibt es keinen Grund zur Beanstandung mehr: Mit einem Zuwachs von 231,2 Prozent über die letzten fünf Jahre sind die höchsten Erwartungen erfüllt worden. Das Betriebsergebnis (Ebit) sollte sich zwischen 2019 und 2024 von 2,339 Milliarden Euro auf 5,110 Milliarden Euro akzentuieren. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 39,1 Prozent im Jahr 2024 sollten Sie nun zusätzliche Papiere erwerben. (Nachladen)

Manche Anleger verstanden nicht, weshalb ich in der Vergangenheit derart beharrlich auf die Papiere der Deutschen Börse (DB1 GY) hingewiesen habe. Jahre danach verstehen Sie meine Beweggründe, wenn Sie die Kursentwicklung genauer unter die Lupe nehmen. Innert fünf Jahren konnten Sie eine Anlagerendite von +118 Prozent erzielen, was einer Mehrrendite von über 600 Prozent gegenüber der Preisentwicklung des deutschen Leitindex DAX in der gleichen Zeitperiode entspricht. Jetzt gilt es nochmals deutliche Akzente zu setzen: Der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei 20,8 Prozent laut meinen Hochrechnungen. (Nachladen)

Als ich vor Monaten mit abstrus hohen Dividendenrenditen fürs 2022 beim Zuger Rohstoffgiganten Glencore (GLEN LN) Sie regelrecht aus der Reserve gelockt habe, zweifelte mancher Leser an meinen Prognosefähigkeiten. Seit diesem Donnerstag sind meine Schätzungen handfeste Tatsachen. Ich habe damals sogar untertrieben, denn aktuell sollte die Dividendenrendite fürs 2022 satte 11,2 Prozent betragen. (Volltreffer aus Zug)

Ein erfolgreiches Ende gibt es für diejenigen Leser, welche aus einem ZKB-Produkt (Anlagetipp der Woche) Aktien der VIFOR Holding (VIFN SW) erhalten haben. Nebst den Zinseinnahmen aus dem strukturierten Produkt haben sie in der Zwischenzeit noch eine nette Dividendenausschüttung erhalten und können nun schlussendlich Ihre Papiere an die australische CSL Holding zu einem Höchstkurs veräussern. (Abstossen)

Überragend im rauen Börsenumfeld zeigt sich der Quantex Global Value Fonds (LI0042267281): +337,2 Prozent über die letzten zehn Jahre. Hier können Sie bedenkenlos bis zu 5 Prozent Ihres gesamten Anlagevermögens investieren. Bei Fondskosten von 1,55 Prozent auf jährlicher Basis bezahlen Sie moderate Kosten. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Ich habe folgende Frage: Monatlich zahle ich in die beiden Fonds Valor 1198098 und 1222576 bei meiner Hausbank ein. Aktuell habe ich etwa 110000 Franken angelegt. Nun überlege ich mir, auf das kommende Jahr die Fonds zu verkaufen, in Swiss Re einzusteigen und von den Dividenden zu profitieren, um mit dem Zinseszins zu arbeiten. Und gleichzeitig wieder monatlich in die beiden Fonds zu investieren. Mein Anlagehorizont ist weitsichtig. Mein Alter 32. Würden Sie mir diese Strategie empfehlen?

Ich habe mir den Raiffeisen Futura Fonds (Valor: 1198098) angeschaut und bin der Meinung, dass Sie als Anleger ein gutes Ergebnis erzielt haben: +24,2 Prozent innert fünf Jahren. Bei einer Anlage in Swiss-Re-Aktien hätten Sie einen Zuwachs von nur 13,4 Prozent inklusive Dividende über die gleiche Periode erreicht. Ich habe daher eine smartere Idee für Sie: Eine Investition in die Papiere der BCV hätte Ihnen eine Anlageperformance von +58,4 Prozent über die gleiche Periode ermöglicht. Dank einem Einsatz von gedeckten Calls auf die BCV-Papiere wäre Ihre Rendite möglicherweise noch höher ausgefallen.

Nachteil bei einer Einzelanlage ist die mangelnde Diversifikation im Gegensatz zum Raiffeisenprodukt. Aufgrund Ihres Alters würde ich Ihnen folgende Lösung vorschlagen, welche ein erhöhtes Risikoprofil aufweist: 50 Prozent Ihrer Gelder in die Raiffeisenprodukte mit monatlicher Einzahlung und je 25 Prozent in die Papiere der BCV und Zürich Versicherung in Kombination mit gedeckten Calls zur Risikominderung, welcher Sie aufgrund von Einzelanlagen gegenüber einer Fondslösung ausgesetzt sind. Ich erhoffe damit, Ihre Gesamtrendite auf jährlicher Basis um jeweils 2,6 Prozent zu erhöhen.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass die vier Schweizer Weltmarktchampions Novartis, Roche, UBS und Zürich Versicherung jeweils nicht mehr als 45 Prozent an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb eines Jahres, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche sehr attraktiv für Sie. Das Top-Produkt (120889172) mit dem renommierten Garantiegeber BCV (Rating: AA) bietet Ihnen einen sicheren Jahreszins von 13,25 Prozent.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der vier Referenztitel darf während der maximalen Laufzeit die Barriere von 54,94 Prozent unterschreiten. Verliert der schwächste Wert 40 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 99 Prozent erzielt, was die defensive Grundstruktur des Produktes unterstreicht.

Gleichzeitig mit unserem BCV-Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Beim Anlagetipp ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um 112 Prozent höher als beim Mitbewerber, trotz besserem Rating und tieferer Kursbarriere des BCV-Produktes. Alle Titel haben Kursziele auf 12 Monaten, welche höher sind als der aktuelle Aktienkurs.

Bewertung: Top-Konditionen

